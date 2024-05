Stellantis: E-Auto größter Technologiefortschritt der Branche in den letzten Dekaden

Der 14-Marken-Konzern Steallantis verkauft vor allem noch Verbrenner, treibt aber die Elektrifizierung der Modellpalette voran. Das erklärte Ziel ist weiter, in wenigen Jahren nur noch Elektroautos in Europa zu verkaufen.

„Bis 2030 bieten wir nur noch Elektrofahrzeuge auf den europäischen Märkten an, das ist ein ganz wichtiges Ziel. Das ändern wir nicht“, bekräftigte Stellantis-Europachef Uwe Hochgeschurtz im Gespräch mit der F.A.Z. „Das Elektroauto ist das viel bessere Auto.“ Es sei klimafreundlicher, geräuscharmer und in Summe „der größte technologische Fortschritt, den die Automobilindustrie gemacht hat in den letzten Dekaden“. Auch Reichweite und Ladezeit verbesserten sich.

Es sei „in unser aller Interesse, unsere Klimapläne einzuhalten“, so Hochgeschurtz mit Blick auf den Einwand, dass sich die Autohersteller am Ende an den Kunden orientieren müssten, die überwiegend weiter Verbrenner nachfragen. Man könne sich nicht zur Senkung der CO2-Emissionen bekennen, aber nicht zu den dafür notwendigen Veränderungen stehen.

Die stetige und nur schwer zu kippende Verschärfung der EU-Flottengrenzwerte lasse den Herstellern kaum eine andere Wahl, als massiv in elektrische Fahrzeuge zu investieren. Die Einhaltung der Vorgaben sei auch mit Hybriden kaum zu schaffen. „Der Sprung vom Verbrenner auf das Elektroauto ist ein Riesenfortschritt für die Umwelt“, sagte Hochgeschurtz. „Alle anderen Lösungen sind schlechter.“

„Tavares geht All-in“

Fiat und Opel sollen schon 2027 und 2028 reine Elektromarken werden. „Tavares geht All-in“, verlautet es dem Bericht zufolge aus dem Unternehmensumfeld zum Plan des Konzernchefs. Während Stellantis dann in Europa spätestens 2030 nur noch Elektrofahrzeuge anbieten will, lässt der anvisierte E-Anteil von 50 Prozent in den USA noch Platz für Verbrenner.

Stellantis setzt in Europa im Kampf um günstige Elektroautos künftig auch auf Modelle des chinesischen Unternehmens Leapmotor, an dem man beteiligt ist. Im Mai wurde die Gründung von Leapmotor International abgeschlossen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll im September in Europa seine Geschäftstätigkeit aufnehmen und mit zwei Elektroautos in den Markt starten. In den nächsten drei Jahren soll mindestens ein weiteres Modell jährlich folgen.

Stellantis-Chef Tavares steht trotz Elektro-Kurs weiter kritisch zu der Antriebsart. „Wir sollten uns von einem dogmatischen Denken lösen, bei dem eine Sache für alle passt“, sagte er kürzlich bei einer Veranstaltung. „Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Was ich hinzufügen möchte, ist, dass die aktuellen E-Fahrzeuge eine Lösung für einige unserer Gesellschaften sein können.“