Elektroauto-Laden bei Aral: „79 Cent je Kilowattstunde sind ein fairer Preis“

Besonders schnelles Stromziehen mit Elektroautos an öffentlichen Ladesäulen ist meistens viel teurer als das gemächliche Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz. Der Chef von Aral Achim Bothe verteidigte in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die hohen Preise.

Aral bietet an immer mehr seiner Tankstellen HPC-Ladestationen an (High Power Charging), an denen Elektroautos mit entsprechender Technik in wenigen Minuten mit Energie für längere Fahrten versorgt werden können. Man habe seit 2021 mehr als 2600 Ladepunkte für E-Autos in Deutschland in­stalliert, erklärte Bothe.

„Wir glauben fest daran, dass die Elektromobilität eine zentrale Rolle beim Klimaschutz im Verkehr spielt. Das Thema Laden ist für uns ein wichtiges Wachstumsfeld“, so der Aral-Chef. Er merkte an: „Aber von den 48 Millionen Autos in Deutschland sind bislang nur rund 1,4 Millionen rein elektrisch.“ An Ladesäulen mangele es bisher nicht, die Infrastruktur in Deutschland sei für den heutigen Bedarf „absolut ausreichend“. Was deren Auslastung angehe, sei man sicher nicht an der Kapazitätsgrenze. „Im Gegenteil: Das Ladenetz hat noch viel Potential.“

In Deutschland gibt es 2400 Aral-Tankstellen, davon haben bislang lediglich 370 Ladepunkte für E-Autos. Das müsse man im richtigen Kontext sehen, meinte Bothe. „Wir bei Aral konzentrieren uns auf den Markt für ultraschnelle Ladepunkte mit mindestens 150 Kilowatt Leistung. Sie können bei uns je nach Batterie in zehn Minuten bis zu 300 Kilometer nachladen. In dieser Kategorie sind wir derzeit die Nummer zwei bundesweit.“

Im vergangenen Jahr habe man 100 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität investiert. Die Dauer der Baugenehmigungen für die benötigten Transformatoren und die Bürokratie um den Stromnetzzugang bremse das Unternehmen jedoch. Aral könnte schon 1000 Ladepunkte mehr haben, wenn es diese Hindernisse nicht gäbe. Bis 2030 wolle man in Deutschland 20.000 Ladepunkte haben.

Das Bundeskabinett hat im Mai die gesetzliche Verpflichtung beschlossen, nach der große Tankstellenunternehmen ab 2028 jeweils einen Schnellladepunkt mit einer Ladeleistung von mindestens 150 Kilowatt an ihren Tankstellen anbieten müssen.„Planwirtschaft funktioniert nicht“, sagte der Aral-Chef dazu. Das würde zu Fehlinvestitionen führen. Man müsse sich zunächst auf die Standorte konzentrieren, wo die Nachfrage nach Lademöglichkeiten da sei. Es werde an vielen Aral-Stationen Ladepunkte geben, aber nicht jede Aral-Tankstelle brauche eine Ladesäule.

Das Aufladen von E-Autos ist oftmals unterwegs teuer, der Strom kostet dann mehr als Benzin und Diesel. „Wir berechnen 79 Cent je Kilowattstunde als Standardtarif. Das ist ein fairer Preis angesichts unserer hohen Investitionen in den Aufbau des Ladenetzes und des Ladekomforts, den wir mit unseren ultraschnellen Ladepunkten bieten“, findet Bothe. Der typische ­E-Autofahrer lade seinen Wagen nicht nur an einer Schnellladesäule von Aral auf, sondern auch daheim oder am Arbeitsplatz – dort seien die Kosten niedriger, aber das Laden dauere länger. Das sei „eine Mischkalkulation“. Unterm Strich und im Durchschnitt ergebe sich beim Aufladen von E-Autos ein Kostenvorteil gegenüber Verbrennerautos.

Aral hatte auch schon ein paar Wasserstoff-Tankstellen, die gibt es aber nicht mehr. „Weil es damals keine Nachfrage dafür gab, die Hersteller bieten kaum Automodelle mit Brennstoffzelle an“, so Bothe.