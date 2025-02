Milence nimmt erstes Megawatt-Ladesystem in Betrieb

Der Lkw-Ladeparkbetreiber Milence hat Ende Februar im Hafen Antwerpen-Brügge seine ersten Megawatt-Ladestationen eingeweiht. Die zum Einsatz kommende Technologie Megawatt Charging System (MCS) kann Lkw deutlich schneller ist als bisherige CCS-Ladesysteme mit Strom versorgen.

Die Inbetriebnahme eines der ersten öffentlich verfügbaren MCS-Ladesysteme stellt laut Milence einen wichtigen Meilenstein bei der Elektrifizierung des Straßenverkehrs dar. „Die MCS-Technologie ist eine wichtige Voraussetzung für die breite Einführung von Elektro-Lkw und macht den Langstreckenverkehr zu einer praktikablen und nachhaltigen Option“, so Anja van Niersen, CEO von Milence.

„Durch die drastische Verkürzung der Ladezeiten beseitigen wir eines der größten Hindernisse für die Elektrifizierung des Güterverkehrs. Die Zukunft des Straßenverkehrs liegt in der Elektromobilität, und wir sind entschlossen, bei diesem Übergang eine Vorreiterrolle zu übernehmen, nicht nur durch den Aufbau des größten öffentlichen Ladenetzes in Europa, sondern auch durch die Gewährleistung eines schnellen, zuverlässigen und nahtlosen Ladevorgangs.“

Die vom spanischen Hersteller Power Electronics entwickelte MCS-Technik hatte Milence bereits im Sommer 2024 erfolgreich mit einem Prototypen des eActros 600 von Daimler Truck getestet. Dem Portal Electrive teilte Milence mit, dass die Tests des MCS-Ladestandards auf weitere Lkw-Modelle ausgeweitet werden sollen.

Schon jetzt hat Milence seinem im Juni 2024 im Hafen von Antwerpen-Brügge eröffneten Lkw-Ladepark zwei MCS-Lader an zwei zusätzlichen Ladebuchten installiert. Der Ladepark verfügt nun über 20 Ladebuchten mit CCS-Ladepunkten sowie über die zwei neuen Ladebuchten mit MCS-Ladeleistung. Die MCS-Lader sollen die Lkw-Ladezeiten um etwa 90 Prozent reduzieren. Mit einer Ladekapazität von bis zu 1.440 kW (1.500 A, 1.000 V) soll die neue Technologie Elektro-Lkw zu einer zuverlässigeren und effizienteren Lösung für den Langstreckenverkehr machen.

Im Rahmen seines Expansionsplans will Milence, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group, ein Netz von Megawatt-Ladepunkten in ganz Europa aufbauen. Dank einer Förderung aus dem EU-Programm Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) sieht das Joint Venture bis 2027 insgesamt 284 MCS-Ladepunkte an 71 Standorten in 10 EU-Mitgliedstaaten vor. Hinzu kommen 264 geförderte CCS-Ladepunkte, die Gesamtförderung beträgt über 111 Millionen Euro.

Deutschland ist eines der zehn EU-Länder, in denen Milence die neuen Ladeparks einrichten will. Die weiteren Länder sind Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Österreich, Niederlande, Polen, Schweden und Spanien. Im Dezember hatte Milence bereits seine ersten beiden Lkw-Ladeparks in Deutschland eröffnet, an der A9 in Vockerode in Sachsen-Anhalt und am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen.

Der Ladehub von Milence im Hafen Antwerpen-Brügge stellt den Ausgangspunkt für einen der ersten Korridore dar, der Antwerpen mit Stockholm verbindet. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Entwicklung nicht nur den Übergang zum elektrischen Güterverkehr unterstützen, sondern auch Europas Führungsrolle bei nachhaltigen Mobilitätslösungen stärken wird“, so Anja van Niersen.