Teslas „Supercharger“-Netzwerk wächst weiter: 2800 neue Ladepunkte in Q3 2024

Tesla hat ein Update zum Stand des Ausbaus seines unternehmenseigenen „Supercharger“-Schnellladenetzwerks gegeben. Im dritten Quartal dieses Jahres wurden demnach 2800 neue Ladepunkte eröffnet, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 23 Prozent darstelle.

In Q3 2024 seien zudem 1,4 Terawattstunden (TWh) Strom ausgeliefert worden – 27 Prozent mehr als in Q3 2023. Damit seien mehr als 150 Millionen Gallonen Benzin eingespart und mehr als drei Milliarden Pfund CO2 kompensiert worden. Eine Gallone entspricht rund 3,79 Liter, ein Pfund rund 0,45 Kilogramm.

Tesla hat vor einigen Monaten im Rahmen einer Entlassungswelle laut Berichten auch das Team gehen lassen, das für das international verbreitete Supercharger-Schnellladenetzwerk verantwortlich ist. CEO Elon Musk betonte anschließend abermals, dass das Unternehmen weiter in Schnelllader investieren werde. „Nur um es noch einmal zu wiederholen: Tesla wird in diesem Jahr weit über 500 Millionen Dollar für den Ausbau des Supercharger-Netzes ausgeben, um Tausende NEUE Ladestationen zu schaffen“, so Musk. „Das ist nur für neue Standorte und Erweiterungen, ohne die Betriebskosten zu berücksichtigen, die viel höher sind.“

Das Supercharger-Netz ist laut Tesla die größte Schnellladeinfrastruktur weltweit und das umfangreichste öffentliche Schnellladesystem in Europa. Derzeit gebe es in 30 europäischen Ländern mehr als 14.000 Supercharger an über 1.100 Standorten, hieß es im Mai. In Deutschland stünden mehr als 3600 Supercharger an über 200 Standorten zur Verfügung. Über 99 Prozent des Netzes seien mittlerweile für Nicht-Tesla-Fahrzeuge zugänglich und in naher Zukunft würden weitere Supercharger hinzukommen.

Seit letztem Jahr installiert Tesla – auch in Deutschland – die ersten Supercharger der vierten Generation. Die „V4“-Geräte zeichnen sich unter anderem durch ein neues, höheres Design ohne Aussparung in der Mitte mit schwarzer statt roter Akzentfarbe und ein längeres, erstmals außen angebrachtes Ladekabel aus. Die Ladeleistung beträgt 350 kW. Die vorherige Generation kommt auf 250 kW, was derzeit die höchste von den Tesla-Elektroautos unterstützte Ladeleistung ist.