EnBW baut fünf neue „Schnellladeparks“ in Bayern und Hessen

Die EnBW baut ihr Netz an eigenen HPC-Standorten (High Power Charging) weiter aus, laut einer aktuellen Meldung aktuell vorrangig im Süden Deutschlands. Von den fünf angekündigten Anlagen werden vier in Bayern installiert, eine in Hessen. Insgesamt entstehen so 68 neue HPC-Ladepunkte.

Es handelt sich um neue Standorte in Ingolstadt, Hengersberg, Münchberg, Mitterteich (alle Bayern) und Diemelstadt (Hessen). Alle fünf sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Um sowohl für die lokale Bevölkerung, Pendler als auch Fernreisende gut zugänglich zu sein, befinden sich die Ladeparks in der Nähe von Autobahnausfahrten. Es werden Geräte mit bis zu 400 kW Leistung errichtet.

Die Standorte in Diemelstadt und Hengersberg erhalten jeweils acht Ladesäulen mit insgesamt 16 Ladepunkten, später kann auf elf Säulen und 22 Ladepunkte erweitert werden. Beide Ladeparks bekommen ein Solardach mit 18,55 kWp. Die eine Stromtankstelle entsteht an der Anschlussstelle 64 der A44 in Hessen, die andere an der A3, Anschlussstelle 111 Hengersberg.

Auch in Münchberg an der A9 (Anschlussstelle 35 Münchberg-Nord) werden zunächst acht Säulen mit 16 Ladepunkten gebaut. Diese Anlage kann auf bis zu 24 Ladepunkte (12 Säulen) erweitert werden. Das Solardach kommt auf 37,1 kWp.

In Ingolstadt und Mitterteich wird ein 18,55 kWp großes Solardach montiert. In Ingolstadt entstehen nahe der Anschlussstelle 61 Ingolstadt-Nord der A9 und in unmittelbarer Nähe zum Ingolstadt Village Outlet sechs Säulen mit zwölf Ladepunkten. Der Ausbau auf 20 Ladepunkte ist möglich. Bei Mitterteich an der A93 (Anschlussstelle 17 Mitterteich-Süd) werden vier Säulen mit acht Ladepunkten gebaut, im Endausbau sind acht Ladesäulen vorgesehen.

Mit Ausnahme von Ingolstadt, wo das Outlet-Center auf der anderen Straßenseite Toiletten und gastronomische Angebote bietet, liegen die neuen EnBW-Ladeparks nahe eines Autohofes oder einer Fast-Food-Filiale.