Ionity verkündet nächste Wachstumsphase

Der europäische Anbieter von HPC-Infrastruktur (High Power Charging) für Elektroautos Ionity tritt in eine neue Wachstumsphase ein. Jeroen van Tilburg, seit Mai dieses Jahres CEO, präsentierte seine Pläne für das Unternehmen. Im Mittelpunkt stehe die klare Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse und der strategische Ausbau des Ladenetzwerks.

Geplant ist demnach unter anderem, in den kommenden Jahren in Ladestationen in urbaneren Gebieten zu investieren. Mit Standorten wie Ionity Parsdorf bei München und der baldigen Eröffnung einer Station in Mönchengladbach, beide an zentralen Verkehrsknotenpunkten zwischen Städten und Autobahnen, hat man bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen.

„Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden:innen dort zu erfüllen, wo sie entstehen. Langstrecken bleiben für uns weiterhin eine Priorität – gleichzeitig tragen wir der Tatsache Rechnung, dass nur einer von zehn Ladevorgängen auf der Autobahn durchgeführt wird. Indem wir unser Ladenetz in städtische Regionen ausweiten, reagieren wir gezielt auf die Anforderungen des täglichen Ladens“, sagt Van Tilburg.

Zur Weiterentwicklung seines Netzwerks für Langstreckenfahrten plant Ionity, die Marktpräsenz in verschiedenen europäischen Ländern auszubauen. „Im Einklang mit seinem Bestreben, HPC-Ladepunkte in einem Abstand von maximal 150 km anzubieten, erweitert das Unternehmen die Infrastruktur in Schlüssel-Märkten für Elektromobilität wie Frankreich, Schweden und Großbritannien“, heißt es.

„Deutschland bleibt für unser Wachstum von zentraler Bedeutung“

„Deutschland bleibt für unser Wachstum von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig befindet sich der Lademarkt im Wandel – und wir ergreifen die Chancen, die sich in anderen Regionen bieten“, so van Tilburg. Mit mehr als 4500 Ladepunkten in 24 europäischen Ländern betreibe Ionity das größte paneuropäische HPC-Netz mit mehr als 250 kW Ladeleistung, verfügbar für alle E-Fahrzeug-Marken.

Im kommenden Jahr stehe außerdem der Neustart der Ionity App bevor. Ursprünglich als Zahlungsmittel entwickelt, werde die neu aufgelegte App unter anderem einen verbesserten Routenplaner, einfacheres Laden und eine optimierte Nutzerführung bieten. „Zusammen mit zahlreichen Verbesserungen an den Ladepunkten hebt Ionity so das Ladeerlebnis seiner Kund:innen auf ein neues Level. Hinter allem steht das Kernversprechen von Ionity, Elektroautos so nahtlos und bequem wie möglich zu laden“, wirbt das Unternehmen.

Ionity wurde 2017 als Schnelllade-Joint-Venture mehrerer Autohersteller ins Leben gerufen und hat sich in der ersten Phase seines Netzausbaus auf wichtige Fernverkehrsrouten konzentriert. Nun rücken zunehmend Ladeparks nahe Städten in den Fokus. Konkret stehen hinter dem Projekt BMW, Ford, Hyundai, Mercedes und der Volkswagen-Konzern sowie der Finanzinvestor BlackRock. Im kommenden Jahr soll die Anzahl der Standorte auf mehr als 1.000 mit 7.000 Ladepunkten wachsen.