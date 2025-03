Schnellladesystem von BYD soll neue Maßstäbe setzen

BYD hat eine „revolutionäre neue Plattform“ vorgestellt. Damit sollen sich Elektroautos so schnell laden lassen wie Verbrennungsmotoren betankt werden. Die Architektur mit dem Namen „Super-e-Plattform“ stelle „Weltrekorde im Bereich der Großserienproduktion von Elektrofahrzeugen“ auf. Die Pläne für eine Einführung außerhalb Chinas sind noch unklar.

Die elektrischen Kernkomponenten der Super-e-Plattform – Motor, elektronisches Steuergerät und Batterie – wurden den Angaben nach im Vergleich zu bestehenden Konfigurationen umfassend verbessert. Die Plattform erreiche eine Ladeleistung von einem Megawatt (1.000 kW) und damit in der Spitze die höchste Ladegeschwindigkeit von Serienfahrzeugen, so die Entwickler. In der Praxis könne die Super-e-Plattform die Reichweite von E-Autos pro Sekunde um zwei Kilometer erhöhen. Mit einer fünfminütigen Ladung komme man so auf eine zusätzliche Reichweite vom 400 Kilometern.

Die Architektur verfügt über einen einzelnen Antriebsmotor mit einer Leistung von 580 kW/789 PS. Die beiden ersten Modelle, die für den chinesischen Markt bestimmten E-Autos Han L und Tang L, erreichen damit laut BYD eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h. Möglich würden diese hohen Werte durch einen neuen Motor, der mit bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute laufen kann – „ein weiterer neuer Maßstab für die Großserienfertigung“.

„Diese neue Technologie wird dazu beitragen, den größten verbleibenden Kritikpunkt der Nutzer von Elektrofahrzeugen zu beseitigen. Unser Ziel ist es, das Laden von Elektrofahrzeugen so schnell wie das Tanken eines Verbrenners zu machen, um die Sorgen der Nutzer beim Laden vollständig zu beseitigen. Auf diese Weise möchten wir ‚Öl-Elektro-Parität‘ bei der Ladegeschwindigkeit erreichen“, sagte Wang Chuanfu, Vorstandsvorsitzender und Präsident der BYD Group, bei der Vorstellung.

Um diese Parität zu erreichen, muss beim Laden Ultrahochspannung mit einer hohen Stromstärke kombiniert werden. Die Super-e-Plattform ist laut BYD die weltweit erste in Serie produzierte Pkw-Plattform mit einer universellen Kilovolt-Hochspannungsarchitektur, die eine Kapazität im Kilovoltbereich für Batterie, Motor, Stromversorgung und Klimaanlage ermöglicht.

Die Super-e-Plattform führt auch die „Flash Charging Battery“ von BYD ein, die über einen „ultraschnellen Ionenkanal von der Anode zur Kathode“ der Batterie verfügt. Dieser ermögliche eine maximale Ladestromstärke von 1.000 Ampere und eine maximale Laderate von 10 Coulomb – „beides Maßstäbe für die Großserienfertigung“. Um diese Raten zu unterstützen, hat BYD eine neue Generation von Siliziumkarbid-Leistungschips (SiC) entwickelt. Mit einer Nennspannung von bis zu 1.500 Volt handele es sich dabei nicht nur um den ersten massenproduzierten SiC-Leistungschip der Branche, sondern auch um den Chip mit der bisher höchsten Nennspannung, heißt es.

Megawatt-Ladung erfordert Megawatt-Ladestationen

Die neue Schnellladetechnologie von BYD erfordert spezielle Ladestationen, um ihre volle Kapazität ausschöpfen zu können. Das Unternehmen hat dazu ein flüssigkeitsgekühltes „Megawatt-Blitzladesystem“ entwickelt, das eine maximale Leistung von 1.360 kW liefern kann. Für die Zukunft plant BYD den Bau von über 4.000 Megawatt-Blitzladestationen in China.

Neben den eigenen Stationen hat BYD die „Dual-Gun Charging“-Technologie entwickelt, mit der herkömmliche Schnellladegeräte zu „ultraschnellen“ Ladegeräten und „Supercharger“ zu „Flash-Chargern“ aufgerüstet werden können. Diese Boost-Technologie gewährleiste die Kompatibilität mit öffentlichen Ladestationen und ermögliche so das bequeme Laden an einer Vielzahl von Standorten, so die Chinesen.

Dass die neue Schnellladetechnologie nach Europa kommen soll, kündigte BYD nicht an. Die Informationen dazu veröffentlichte das Unternehmen auch in einer deutschsprachigen Pressemeldung, man will also hierzulande mindestens mit der Fähigkeit zur Innovation werben. Die ersten Baureihen, die die Super-e-Plattform erhalten, sind in der vorherigen Generation auch schon in Deutschland verfügbar. Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang BYD den jüngsten technologischen Fortschritt bei Elektroautos nach Europa bringt.