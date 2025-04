„Battery only“ als Risiko: Mahle warnt vor industriepolitischer Sackgasse

Der Wandel von Verbrennern hin zur E-Mobilität stellt Unternehmen wie Mahle vor große Herausforderungen. Als langjähriger Spezialist für Kolben und Zylinder sieht sich der Autozulieferer damit konfrontiert, dass diese Kernkomponenten im Elektroauto nicht mehr gebraucht werden. Trotz erheblicher Investitionen in neue Technologien gelingt es Mahle bislang nicht, mit Produkten für Stromer profitabel zu wirtschaften.

„Mahle verdient mit der Elektrifizierung im Auto kein Geld, das muss sich ändern“, sagte Konzernchef Arnd Franz bei der Bilanzpressekonferenz am Stammsitz in Stuttgart. Immerhin konnte Mahle sich nach schwierigen Jahren stabilisieren, was vor allem einem umfassenden Spar- und Restrukturierungsprogramm zu verdanken ist. So sank der Umsatz im vergangenen Jahr um 9 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig stieg der operative Gewinn (Ebit) um knapp 40 Prozent auf 423 Millionen Euro. Das entspricht einer Umsatzrendite von 3,6 Prozent.

Diese Entwicklung wurde unter anderem durch den Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sowie durch strukturelle Anpassungen erreicht. Mahle trennte sich vom Thermostatgeschäft und dem Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol. Die Verwaltung wurde gestrafft, die Geschäftsführung verkleinert und mehrere Produktionsstandorte geschlossen. In der Folge sank die Zahl der Beschäftigten weltweit von 72.400 auf 67.770.

Zugleich übt Mahle-Chef Franz scharfe Kritik an der europäischen Klimapolitik. Er warnt vor einem industriepolitischen „Sonderweg“ der EU, die einseitig auf batterieelektrische Fahrzeuge setzt. Aus seiner Sicht braucht es auch künftig technologieoffene Lösungen, insbesondere mit synthetischen Kraftstoffen angetriebene Hybride. Nur so könne man rasch und effektiv CO₂-Emissionen senken, ohne die industrielle Basis Europas zu gefährden.

„Europa muss seinen Sonderweg ,Battery only’ verlassen. Er führt in eine industriepolitische Sackgasse, denn am Ende entscheidet der Kunde“, so Franz. „Wenn wir die Kohlendioxidemissionen schnell reduzieren wollen, brauchen wir alle Hebel.“

Mahle-Chef warnt vor Jobabbau

Die Regulierung in Europa hat aus Sicht von Mahle auch direkte Auswirkungen auf die Beschäftigung. Fast zwei Drittel der europäischen Belegschaft hängen derzeit noch am Verbrennungsmotor. Sollte die Politik ausschließlich auf batterieelektrische Antriebe setzen, wären viele dieser Arbeitsplätze in Gefahr. Franz hat allerdings kaum Hoffnung auf eine politische Kehrtwende.

Wenn sich in den kommenden 12 bis 14 Monaten nichts ändere, gehe das Zeitalter der Verbrenner in Europa zu Ende, und Deutschland verliere die Kompetenz, diese Art von Antrieben zu entwickeln, sagte Franz. „In den übrigen Märkten der Welt wird es aber nirgendwo nur Elektroautos geben, es wird immer eine Mischung sein – sowohl in China als auch in den USA.“ Die europäische Industrie verliere so Anschluss und Exportmärkte.

Auch außerhalb Europas gerät Mahle unter Druck. Der Mahle-Chef verweist auf handelspolitische Spannungen, etwa durch neue US-Zölle, die zu einem erheblichen Nachfragerückgang bei Kunden in Nordamerika, Japan und Südkorea führen könnten. Für das laufende Jahr erwartet der Zulieferer daher einen Umsatzrückgang in dreistelliger Millionenhöhe, was das Ergebnis belasten dürfte.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Perspektive für Mahle ungewiss. Franz sieht das Unternehmen in einem doppelten Wartezustand: auf neue regulatorische Klarheit in Europa und auf Stabilität im internationalen Handel. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gab er angesichts dieser Unsicherheiten nicht ab.