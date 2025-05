BMW will „Freude am Fahren“ auch in Ära der autonomen Autos ermöglichen

BMW hat auf der Automesse in Shanghai bekräftigt, dass die von der Marke versprochene „Freude am Fahren“ trotz der fortschreitenden Entwicklung autonomer Fahrtechnologien nicht verloren gehen soll. Das Unternehmen präsentierte in China das Konzept Vision Driving Experience (VDE) – eine Hochleistungslimousine mit vier Motoren, die den neuen Zentralcomputer „Heart of Joy“ demonstriert.

In der Funktionsarchitektur der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ ist das Heart of Joy als Zentralcomputer für Antrieb, Bremsen, Laden durch Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung zuständig. „Mit schneller Informationsverarbeitung und unverzüglicher Regelung der Elektromotoren gelingt durch das Heart of Joy nicht nur eine neue Dimension in Agilität und Fahrstabilität mit einer reduzierten Anzahl an Systemeingriffen, es können auch 98 Prozent der Bremsvorgänge durch Bremsenergie-Rückgewinnung umgesetzt werden“, so die Entwickler. Gegenüber heutigen Architekturen sei das eine Effizienzsteigerung von 25 Prozent.

Der VDE-Prototyp, der aus der Elektroauto-Studie Vision Neue Klasse hervorgegangen ist, wird als „schnellster Prüfstand der Welt“ bezeichnet. Mit einem Drehmoment von 18.000 Nm und bis zu 1.200 Kilogramm Abtrieb zielt das Fahrzeug nicht nur auf beeindruckende Beschleunigungswerte, sondern auch auf extreme Kurvenstabilität ab.

BMW-Produktchef Bernd Körber betonte im Gespräch mit Autocar, dass der Fahrspaß in Zukunft sogar wichtiger werden könnte. Während andere Hersteller auf vollautomatisierte Mobilität setzten, wolle BMW sich weiterhin auf das Fahrerlebnis konzentrieren. Laut Körber soll das eigenständige Fahren parallel zur Weiterentwicklung autonomer Systeme an Bedeutung gewinnen, da Fahrer bewusster entscheiden müssten, wann sie selbst das Steuer übernehmen möchten.

Körber erklärte, dass es bereits heute Situationen gebe, in denen das Fahren weniger Freude bereite – etwa im Stadtverkehr oder beim Pendeln. Umso wichtiger sei es, Fahrern in anderen Situationen ein aufregendes Fahrerlebnis zu bieten. Als Beispiel führte er den wachsenden Trend in China an, am Wochenende Motorradfahrten auf Landstraßen zu unternehmen – ein Indiz für den Wunsch nach aktiver Fahrzeugnutzung abseits bloßer Fortbewegung.

Die Vision, dass Autos lediglich zu „Robotaxis“ werden, widerspricht laut Körber der DNA von BMW. Wer in ein emotionales Auto investiere, wolle es auch aktiv erleben. Eine ausschließliche Nutzung im autonomen Modus sei daher unlogisch. Für BMW stehe fest: Die Freude am Fahren werde nicht verschwinden, sondern sogar an Bedeutung gewinnen.

Designchef Adrian van Hooydonk bestätigte diesen Kurs. Selbst bei zunehmender Automatisierung wolle BMW den Kunden immer die Möglichkeit bieten, die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten. Dazu würden die E-Autos der Neuen Klasse mit dem neuen Steuerungsgerät Heart of Joy ausgestattet, das auch die Fahrdynamik weiter verbessere. Das erste Modell mit diesem System wird der nächste iX3 sein, der 2026 starten soll.