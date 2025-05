Brennerautobahn: Erste 1000-kW-Ladestation in Bozen Süd eröffnet

Ende Mai hat die Brennerautobahngesellschaft am Parkplatz Firmian in Bozen Süd die erste 1-Megawatt-Ladestation für Lkw eröffnet. Die von Alpitronic entwickelte Anlage ist laut den Betreibern „ein absolutes Novum in Italien“ und zählt europaweit zu den ersten ihrer Art. Sie sei so neu, dass Lkw-Hersteller erst jetzt damit beginnen, die ersten E-Lkws auf den Markt zu bringen, die mit dieser Leistung laden können.

„Die Eröffnung dieser 1-MW-Ladestation für Schwerfahrzeuge entlang der A22 – die erste ihrer Art in Italien – bestätigt die Verpflichtung der Brennerautobahn AG und damit auch des Landes Südtirol, diese bedeutende Infrastruktur – eine Brücke zwischen Nord- und Südeuropa – in einen Digitalen Grünen Korridor zu verwandeln”, so der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher,

„Wir wissen, dass der Schwerlastverkehr, der täglich über den Brenner fährt, einen erheblichen Teil des nationalen Imports und Exports trägt“, erklärt Diego Cattoni, Geschäftsführer der Brennerautobahngesellschaft. „Ebenso klar ist aber auch, dass sich die Elektromobilität in diesem Bereich ohne eine geeignete Ladeinfrastruktur kaum durchsetzen wird: Mit dieser leistungsstarken Ladestation für E-Lkws – einzigartig in ganz Italien – treiben wir die Energiewende im Schwerverkehr konsequent voran, wie es auch der Investitionsplan unseres Eigenvorschlages im Rahmen des PPP-Projekts vorsieht, das mittlerweile Teil der Ausschreibung des italienischen Verkehrs- und Infrastrukturministeriums für die zukünftige A22-Konzession ist. Wir wollen die A22 zum ersten grünen Korridor Europas machen.“

Technische Details

Die am Parkplatz Firmian eröffnete Ladestation ist die erste an der A22, die speziell für elektrische Lkw konzipiert wurde. Sie ist zudem die erste Megawatt-fähige MCS-Installation in Italien und eine der allerersten in Europa. Der Schaltschrank, bestehend aus acht Modulen mit einer maximalen Gesamtleistung von 1 MW, ist das Herzstück der Ladestation und versorgt zwei Ladestecker (Dispenser). Aktuell stehen drei solcher Ladepunkte zur Verfügung, wobei der erste – direkt beim Schaltschrank – eine Besonderheit bietet: Neben dem klassischen CCS2-Stecker (Combined Charging System) mit einer maximalen Ladeleistung bis zu 600 kW ist hier auch der neue, experimentelle Stecker MCS (Megawatt Charging System) mit einer Leistung von 1.000 kW installiert.

Die maximale Batteriekapazität eines modernen, leistungsstarken E-Lkw variiert je nach Modell und Hersteller zwischen 300 und 600 kWh. Je größer die Batterie, desto größer ist die Reichweite – allerdings erfordern große Batterien entsprechend leistungsfähige Ladepunkte, wenn man nicht stundenlang an einer Ladesäule stehen will. Das neue MCS-System soll diese Anforderungen erfüllen. Es wurde von Alpitronic dafür entwickelt, den straffen Zeitvorgaben im Schwerlastverkehr gerecht zu werden. Ziel ist es, einen E-Lkw während der gesetzlich vorgeschriebenen 45-minütigen Pause nach viereinhalb Stunden Fahrtzeit vollständig zu laden, ohne dass die Fahrer zusätzliche Stopps einlegen müssen.

Ein Lkw mit einer 600-kWh-Batterie lässt sich den Angaben nach bei einer Ladeleistung von 1.000 kW in 30 Minuten aufladen. Damit kann eine potenzielle Reichweite von 500 Kilometern erzielt werden, wobei das transportierte Gewicht, Steigungen und andere äußere Faktoren diese Zahlen beeinflussen. Unter vergleichbaren Bedingungen hinsichtlich Temperatur und Fahrzeugzustand sollen sich die Ladezeiten im Vergleich zu heute halbieren lassen, bei einer gesteigerten Reichweite.

Der zweite Dispenser der Anlage ist mit zwei CCS2-Steckern ausgestattet, die jeweils eine Ladeleistung von 600 kW bieten. Die technische Innovation liegt hier nicht im Stecker selbst – dieser hat sich bereits als Standard in Europa und Nordamerika etabliert –, sondern in der maximal möglichen Ladeleistung, die an dieser Station erreicht werden kann.

„Es braucht Spitzentechnologien“

„Die Brennerautobahn kann derzeit als Charging Point Operator (CPO) bezeichnet werden“, sagt der Technische Generaldirektor Carlo Costa, „mit 15 Ladestationen entlang der Strecke und einer Stromabgabe von beachtlichen 820.302 kWh im Jahr 2024. Um Elektromobilität auch für den Schwerverkehr attraktiv zu machen, braucht es Spitzentechnologien – ohne sich dabei jedoch mit den besten Lösungen von heute zufriedenzugeben. Sondern vielmehr mit dem Anspruch, bereits heute die Maßstäbe von morgen zu setzen. Und genau das haben wir getan: Wir haben nicht nur gemeinsam mit Alpitronic eine der leistungsstärksten Ladestationen Europas geplant, sondern sie auch so ausgestattet, dass künftig ein zweites MCS-System integriert werden kann.“

Ein weiterer Aspekt, der den Standort Bozen Süd für Lkw und Sattelschlepper laut den Betreibern so interessant macht, ist die Verfügbarkeit einer zentralen Leistungseinheit mit einer Ausgangsleistung von 1.000 kW. Diese ermögliche das gleichzeitige Hochleistungsladen von bis zu drei Fahrzeugen, wobei sich die verfügbaren 1.000 kW auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilen. Dies sei der Zusammenarbeit zwischen Alpitronic – den Entwicklern des auf das Megawatt Charging System ausgelegten Ladesystems – und der Brennerautobahngesellschaft geschuldet, die den Standort infrastrukturell ausgestattet habe, einschließlich Planung und Errichtung einer Mittelspannungskabine, der Niederspannungsschaltanlagen, der Stromverteilung vor Ort und der Ladeplätze.

Ausbaupläne & Zukunftsperspektiven

Der von der Brennerautobahn AG installierte Transformator hat eine Leistung von 2.000 kVA, womit die Anlage bereits auf die zukünftige Erweiterung um ein zweites 1-MW-Ladesystem ausgerichtet ist. Die Kapazität der Ladestation würde sich damit verdoppeln.

Schon bald soll das Projekt erweitert werden: In den nächsten Monaten will AVL Italia die jetzt vorgestellte Infrastruktur mit einem Energiespeichersystem und einer digitalen Plattform zur Überwachung und Steuerung des sogenannten Mikronetzes ausbauen. Ziel dieser Erprobung ist es, die Stabilität in der abgegebenen Leistung zu gewährleisten, übermäßige Lastspitzen zu steuern und so Netzinstabilitäten zu beseitigen (Peak-Shaving und Backup-Verfahren), erneuerbare Energien für eine wettbewerbsfähige Energieversorgung zu nutzen (Energy Arbitrage) und die Betriebs- und Versorgungssicherheit der Infrastruktur sicherzustellen.

Das Laden von Schwerfahrzeugen ist bei der neuen Anlage zunächst nur nach vorheriger Anmeldung und mit einem Ausweis der Brennerautobahngesellschaft möglich. So kann die Gesellschaft die Nutzung, Abrechnung und Funktionsfähigkeit der Station überwachen. Später soll die Station auch für Pkw geöffnet werden.