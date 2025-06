Porsche top, Tesla enttäuscht: Euro NCAP bewertet teilautomatisierte Fahrsysteme

Neue Tests der Sicherheitsorganisation Euro NCAP zeigen, dass die Qualität von Fahrerassistenzsystemen stark variiert. Die Bewertung „Assisted Driving Grading“ soll darüber informieren, wie sicher und benutzerfreundlich teilautomatisierte Fahrfunktionen implementiert sind. Besonders gut schneiden der Kia EV3, der Porsche Macan, der Renault 5 sowie der Toyota bZ4X ab, sie alle erreichen die Note „Sehr gut“.

Die Bewertung von Euro NCAP basiert auf zwei Hauptkategorien: „Assistance Competence“ misst unter anderem die Transparenz der Systemgrenzen, die Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Technik sowie die Qualität der Spur- und Tempoführung. „Safety Backup“ prüft, wie gut das Fahrzeug in Gefahrensituationen auf andere Verkehrsteilnehmer reagiert und ob es sicher zum Stillstand kommt, wenn der Fahrer ausfällt.

Besonders gelobt wird der vollelektrische Porsche Macan mit seinem „InnoDrive“-System, das laut den Testern klare Rückmeldungen an den Fahrer gibt und sowohl Assistenzleistung (85 %) als auch Sicherheitsverhalten (92 %) auf hohem Niveau bietet. Das kleine E-Auto Renault 5 mit seinem „Active Driver Assist“-Paket zeige, dass hochwertige Assistenzsysteme nicht nur in Premiumfahrzeugen möglich sind. Am unteren Ende der Bewertungsskala rangieren Modelle von Marken mit einem Ruf für Sicherheit: Tesla Model S, Volvo EX30 – beides Elektroautos – und MG ZS erreichen nur die Note „Mäßig“.

Kritik an Tesla & Volvo

„Der Name ‚Autopilot‘ des Tesla-Systems sowie das Werbematerial suggerieren eine vollständige Automatisierung, die von Euro NCAP als unangemessen erachtet wird und zu einer Herabstufung der Note führte“, erklären die Tester. „Darüber hinaus ist das System im Gegensatz zum Porsche resistent gegen Lenkeingriffe des Fahrers, und wenn der Fahrer dies tut, schaltet sich das System automatisch ab, was seine Nützlichkeit einschränkt. In Anbetracht der ausgezeichneten 94 Prozent, die der Autopilot in der Kategorie Safety Backup erreicht, sollte die 30-prozentige Bewertung für Assistance Competence Tesla enttäuschen.“

Man sei der Ansicht, so Adriano Palao von Euro NCAP, „dass Tesla die Verbraucher über die Fähigkeiten seines Autopilot-Systems allein durch seinen Namen und sein Marketing in die Irre führt, was potenzielle Auswirkungen auf die Sicherheit haben könnte“. Ein gut konzipiertes System arbeite mit dem Fahrer zusammen, informiere angemessen über den Grad der Unterstützung und biete eine Unfallvermeidung in kritischen Situationen; andernfalls könne es zusätzliche Risiken mit sich bringen.

Beim Volvo EX30 wiederum bemängeln die Tester, dass sicherheitsrelevante Informationen wie auch bei Tesla nur über einen zentralen Touchscreen einsehbar sind. Das zwinge den Fahrer, den Blick von der Straße abzuwenden. Zudem bleibe das System selbst nach wiederholten Warnungen bei fehlendem Lenkradeingriff aktiv – ein Sicherheitsrisiko, das zur Abwertung führt.

Zwischen diesen Gruppen liegen der Mazda CX-80 und der XPENG G9, die beide mit „Gut“ bewertet werden. Diese Zwischenergebnisse unterstreichen laut Euro NCAP die Bedeutung objektiver Sicherheitsbewertungen, da die Qualität der Systeme nicht immer mit dem Markenimage oder dem Preis eines Fahrzeugs übereinstimmten.

„Teilautomatisierte Systeme sollen den Fahrer unterstützen – nicht ersetzen“, betont Euro NCAP. Daher sei es entscheidend, dass Hersteller Technik so gestalten, dass sie den Fahrer einbindet, anstatt ihn zu entmündigen oder in falscher Sicherheit zu wiegen.