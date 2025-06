E-Mobilität stellt große Herausforderung für Mittelstands-Tankstellen dar

Mittelständische Tankstellen in Deutschland stehen laut einem Bericht vor erheblichen Herausforderungen bei der Investition in E-Mobilität. Carsten Müller, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Freier Tankstellen (BfT) und selbst Unternehmer, berichtet der Welt, dass Elektroautos im Durchschnitt nur sehr selten an den Schnellladesäulen der Verbandsmitglieder Strom tanken.

Konkret kamen demnach im vergangenen Jahr im Schnitt nur an jedem dritten Tag größere E-Autos wie von Tesla, Porsche oder Mercedes zum Laden an einer solchen Station an. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Der durchschnittliche Stromverkauf pro Station lag bei rund 9.000 Kilowattstunden (kWh), was etwa 100 Ladevorgängen entspricht.

„Ein rentabler Betrieb ist bei den Zahlen nicht möglich und auch nicht absehbar“, sagte Müller bei der Vorstellung einer Branchenstudie zum Tankstellenmarkt. Für viele mittelständische Tankstellenbetreiber seien die Schnellladesäulen bisher eher „Abschreibeobjekte“. Die Anschaffungskosten für eine Hochleistungs-Ladesäule („Hypercharger“) lägen bei etwa 350.000 Euro.

Trotz der schlechten aktuellen Wirtschaftlichkeit setzen viele mittelständische Unternehmen auf die Zukunft und bauen eigene Ladeinfrastruktur auf, um für die erwartete Zunahme von Elektrofahrzeugen gerüstet zu sein. Allerdings wird der Ausbau durch bürokratische Hürden stark gebremst. Müller kritisiert insbesondere die langen Wartezeiten bei Baugenehmigungen und die fehlende Verfügbarkeit von Netzanschlüssen und Komponenten. Diese Verzögerungen führen dazu, dass bestellte Geräte oft nicht mehr lieferbar sind, wenn die Genehmigungen endlich erteilt werden. Müller spricht in diesem Zusammenhang von einer „Verhinderungspolitik“ und fordert einen Abbau dieser Hemmnisse seitens der Politik.

Benzin & Diesel verliert für Tankstellen an Bedeutung

Während der Kraftstoffverkauf nach wie vor die Kundenfrequenz an den mittelständischen Tankstellen sichert, verliert Benzin und Diesel langfristig an Bedeutung. Die Zahl der Tankstellen ist dem Bericht zufolge mit rund 14.000 relativ stabil geblieben, obwohl die Pkw-Zahl zwischen 2010 und 2024 um 18 Prozent auf über 49 Millionen Fahrzeuge gestiegen ist. In Deutschland spielt der Mittelstand eine wichtige Rolle: Etwa die Hälfte des Kraftstoffabsatzes entfällt auf große Konzerne wie Aral, Shell, Esso, Total und Jet, knapp die andere Hälfte auf mittelständische Anbieter.

Neben dem Kraftstoffgeschäft sind Shop-Angebote und Autowäschen für mittelständische Tankstellenbetreiber entscheidende Einnahmequellen. Im vergangenen Jahr wurden im Durchschnitt rund 6.240 Autowäschen pro Tankstelle verkauft, schreibt die Welt. Besonders lukrativ sei das Shopgeschäft, das höhere Gewinnmargen biete als der Kraftstoffverkauf. Der Umsatz pro Shop einer BfT-Mitgliedstankstelle habe im Schnitt bei 1,25 Millionen Euro gelegen, der Gewinn bei etwa 235.000 Euro. Tabakwaren machten dabei den größten Anteil am Umsatz aus, gefolgt von Getränken inklusive Spirituosen mit elf Prozent.

Ein zentrales Thema für die Branche sind die Personalkosten. Die Ankündigung der Bundesregierung, den Mindestlohn auf 15 Euro zu erhöhen, sehen viele mittelständische Tankstellenbetreiber als Risiko. Müller warnt, dass dies für manche Stationen existenzbedrohend sein könnte, da die Lohnkosten bereits heute 53 bis 62 Prozent der Betriebskosten ausmachen. Eine weitere Erhöhung könnte bis zu 70 Prozent bedeuten und damit auch zu verkürzten Öffnungszeiten führen, besonders auf dem Land.

Die Studie verweist auf die Bedeutung der Nacht- und Feiertagsöffnungszeiten, für die Tankstellen in Deutschland Ausnahmegenehmigungen besitzen. Diese privilegierte Stellung begründet sich durch ihre wichtige Versorgungsfunktion für Reisende und Pendler.

„Die Tankstelle der Zukunft“

Die aktuelle Untersuchung „Die Tankstelle der Zukunft“ zeigt, wie sich das traditionelle Geschäftsmodell durch Elektromobilität, veränderte Kundenbedürfnisse und regulatorischen Druck grundlegend transformieren könnte. Die Ergebnisse zeichnen ein klares Bild: Bis 2035 wird sich die Tankstelle evolutionär weiterentwickeln. Gefolgt von einer revolutionären Umgestaltung des gesamten Konzepts ab 2040+.

Die Tankstelle der Zukunft wird laut der Studie nicht mehr primär vom Kraftstoffverkauf leben. Während dieser heute noch 60 bis 70 Prozent des Umsatzes ausmacht, gewinnt das bereits heute margenträchtige Shop- und Service-Geschäft zunehmend an Bedeutung. Der prognostizierte Rückgang fossiler Kraftstoffe und der Hochlauf der Elektromobilität erfordern eine grundlegende Neuausrichtung.

Die Studie identifiziert drei unterschiedliche Entwicklungspfade, abhängig vom Standort.