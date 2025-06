Mercedes-Chef: „Wir wollen stark wachsen und viel mehr Elektroautos verkaufen“

Mercedes-Benz will einen großen Teil seiner Investitionen in diesem Jahr in den Standort Deutschland stecken. „Am meisten investieren wir in Deutschland“, sagte Vorstandschef Ola Källenius in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er äußerte sich dabei auch in seiner Funktion als Präsident des europäischen Autoindustrieverbands ACEA.

Mercedes werde „alles tun, um ein starker Motor für den deutschen Wirtschaftsstandort zu sein“, so der CEO. Weltweit investiere der Automobilkonzern dieses Jahr 14 Milliarden Euro – „einen Großteil davon in Europa und den Großteil davon wiederum in Deutschland“.

Angesprochen auf die bisherigen EU-Pläne für ein faktisches Verbrennerverbot ab dem Jahr 2035, sagte Källenius: „Wir wollen keine 180-Grad-Kehrwende, es gibt kein Zurück mehr zur alten Autowelt. Null Emissionen – das ist die Zukunft des Autoverkehrs.“ Die EU wolle bis 2050 klimaneutral werden und dieses Ziel unterstütze man voll und ganz. „Aber um den Autoverkehr klimaneutral zu machen, brauchen wir eine intelligente Flexibilisierung der bisherigen Pläne.“

CO2-Vermeidung sei unerlässlich, „aber wir müssen sie verbinden mit der Sicherung der wirtschaftlichen Stärke und der Arbeitsplätze in Europa“, so der Mercedes-Boss. Zudem seien verlässliche Lieferketten wichtig, die Vermeidung übermäßiger Abhängigkeiten auf dem Weg zum klimaneutralen Autoverkehr.

EU-Pläne „eindimensional“

Die bisherigen Pläne der EU findet der Topmanager „eindimensional“, der Systemwechsel im Autoverkehr sei jedoch multidimensional. Hier lohne sich ein Blick nach China, wo der Übergang zum Elektroauto derzeit am besten funktioniere. Die Chinesen setzten gerade nicht „auf drakonische Strafen, sondern auf Flexibilität und intelligente marktwirtschaftliche Anreize“.

Bei der eigentlich für 2025 geplanten Absenkung der zulässigen CO2-Emissionen ihrer Autoflotte haben die Hersteller kürzlich einen Aufschub von der EU erhalten. Die Vorgaben müssten weiter erfüllt werden, allerdings jetzt in einem Drei-Jahresdurchschnitt, betonte Källenius. Das System sei gerecht, denn es sehe vor, dass Hersteller, die diese Vorgaben übererfüllen, daraus handelbare Emissionsrechte, sogenannte Carbon Credits, generieren können. Diese könnten diese an andere Hersteller weiterverkaufen und so Extraeinnahmen erzielen.

Wettbewerber BMW ist erfolgreicher und verkauft mehr E-Autos als Mercedes. „Die meisten unserer Elektroautos sind derzeit in der Oberklasse angesiedelt und in diesem Segment verkauft kein Wettbewerber so viele Elektrofahrzeuge wie wir“, erwiderte Källenius. Allerdings seien die absoluten Verkaufszahlen elektrischer Oberklasseautos heute noch deutlich niedriger, als das vor fünf Jahren erwartet worden sei.

Die meisten Elektroautos würden heute in der Mittelklasse verkauft, erklärte der Mercedes-Chef. „Wir starten jetzt durch in der elektrischen Mittelklasse. Nächstes Jahr bringen wir mit dem GLC unser meistverkauftes Auto erstmals vollelektrisch auf den Markt. Ein tolles Auto. Wir wollen stark wachsen und viel mehr Elektroautos verkaufen als heute.“ Dazu gehöre auch der neue, vorrangig als Elektroauto konzipierte CLA – hier verzeichne man schon einen sehr guten Auftragseingang.