Milence-Whitepaper: Zustand der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektro-Langstrecken-Lkw

Das Joint Venture Milence von Daimler Truck, der zu Volkswagen gehörenden Traton Group sowie der Volvo Group widmet sich dem Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Ladestationen für E-Lkw in Europa. In einem Whitepaper des Unternehmens heißt es, dass die heutige Infrastruktur den aktuellen Bestand begleiten könne, aber ein schneller und strategischer Ausbau unerlässlich sei, um eine breite Einführung bis 2030 zu ermöglichen.

Das Papier mit dem Titel „The readiness of public charging infrastructure for electric long-haul trucks“ biete die bislang umfassendste Analyse der bestehenden Ladeinfrastruktur aus der Perspektive eines Ladeparkbetreibers, so Milence. Es decke 14 europäische Länder ab, zeige den aktuellen Stand auf, bewerte die kurzfristige Einsatzfähigkeit und skizziere einen „Korridor-First-Ansatz“ zur Erreichung der Klimaziele 2030 sowie zur Unterstützung der breiten Elektrifizierung des Langstreckenverkehrs.

Die Analyse zeigt laut den Autoren, dass die derzeit knapp 1.100 öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Lkw zwischen 6.000 und 20.000 elektrische Langstrecken-Lkw versorgen können. Das seien deutlich mehr als die aktuell rund 5.100 zugelassenen (N3-Typ) Langstrecken-E-Lkw auf Europas Straßen. Dies unterstreiche die Bereitschaft für den Markthochlauf. Gleichzeitig weist die Studie aber auf die ungleiche Verteilung hin und betont, dass das zukünftige Wachstum gezielte, wirkungsstarke Investitionen erfordert, insbesondere entlang stark benutzter TEN-T-Korridore.

Mit über 180 Ladepunkten an 25 Standorten in acht Ländern treibe man den Aufbau eines zuverlässigen, skalierbaren europäischen Netzwerks an, so Milence. „Die Strategie: dem Markthochlauf voraus zu sein und sich auf die wichtigsten Güterkorridore des Kontinents zu konzentrieren, dort, wo die Nachfrage zuerst entsteht und die Elektrifizierung den größten Effekt erzielt.“

„Ausbau im Gleichschritt mit Marktentwicklung“

Mit Blick auf 2030 prognostiziert das Whitepaper rund 183.000 elektrische Langstrecken-Lkw in den 14 untersuchten Ländern – ein erheblicher Anteil der insgesamt erwarteten 324.000 batterieelektrischen Lkw in Europa. Um deren Ladebedarf zu decken, muss laut den Analysten das heutige Netz nahezu verzehnfacht werden: von rund 1.100 auf geschätzte 8.500 bis 14.000 Hochleistungsladepunkte. Diese Zahl basiert auf der Annahme, dass 30 bis 40 Prozent des Ladebedarfs über öffentliche Infrastruktur gedeckt werden, die Ladepunkte eine Energieauslastung von 20 Prozent erreichen und bis zu 50 Prozent des öffentlichen Ladens über das Megawatt-Ladesystem (MCS) erfolgt.

„Die Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich geografischer Abdeckung oder aller Nutzungsszenarien im Betrieb. Sie erkennt an, dass ein vollständig flächendeckendes Netz mit höheren Ladepunktzahlen – wie in anderen Studien benannt – erhebliche öffentliche Unterstützung erfordert“, so die Studienautoren. Klar sei: „MCS-Laden bietet erhebliche betriebliche Vorteile durch geringeren Flächenbedarf pro gelieferter MWh und kürzere Ladezeiten. Aus diesem Grund wird Milence im Rahmen der Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) mindestens 284 MCS-Ladepunkte an 71 Standorten in zehn EU-Mitgliedstaaten errichten und so den Übergang zu einem emissionsfreien Güterverkehr beschleunigen. “

„Handlungsbedarf zur Schließung kritischer Lücken“

Auch wenn die heutige Infrastruktur den frühen Markthochlauf unterstütze, sei sie nicht ausreichend für die breite Einführung, heißt es weiter. Das Whitepaper ruft daher zu koordiniertem Handeln auf, um das Momentum aufrechtzuerhalten und bestehende strukturelle Hürden zu überwinden:

Strategische Korridore priorisieren: Genehmigungsverfahren und Netzanschlüsse für fortgeschrittene e-HDV-Projekte beschleunigen, insbesondere für Projekte mit AFIF-Förderung und im Einklang mit der Clean Transport Korridor Initiative.

Genehmigungsverfahren und Netzanschlüsse für fortgeschrittene e-HDV-Projekte beschleunigen, insbesondere für Projekte mit AFIF-Förderung und im Einklang mit der Clean Transport Korridor Initiative. Finanzierungsinstrumente stärken: Einführung eines EU-gestützten Garantieprogramms zur Risikominimierung von Krediten und zur Mobilisierung privater Investitionen in Infrastruktur mit hoher Wirkung.

Einführung eines EU-gestützten Garantieprogramms zur Risikominimierung von Krediten und zur Mobilisierung privater Investitionen in Infrastruktur mit hoher Wirkung. Total Cost of Ownership (TCO) senken: Mautbefreiungen, Steueranreize und Finanzierungsmodelle für Fahrzeuge ausbauen – flankiert durch gezielte Maßnahmen im Rahmen des Automotive Action Plan.

„Europa hat echte Fortschritte gemacht, und öffentliche Ladeinfrastruktur ermöglicht bereits heute die frühe Nutzung von E-Lkws. Doch ein klarer Hochlauf ist erforderlich. Unser neues Whitepaper zeigt einen realistischen und wirtschaftlich tragfähigen Ausbaupfad auf“, sagt Anja van Niersen, CEO von Milence.

„Unsere Botschaft ist eindeutig: Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss schneller werden, um der Flottennachfrage rechtzeitig gerecht zu werden. Für Ladeparkbetreiber und Investoren ist die wachsende Fahrzeugnutzung das zentrale Signal für langfristige Investitionen. Deshalb ist koordiniertes Handeln, insbesondere in den kommenden zwei Jahren, entscheidend, um die Clean Transport Corridor Initiative umzusetzen und sowohl den Fahrzeughochlauf als auch die Infrastruktur zu stabilisieren. Industrie und Politik müssen jetzt gemeinsam handeln, um das Momentum in messbaren Fortschritt zu verwandeln.“