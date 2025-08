Polestar wird Trikotsponsor und offizieller Mobilitätspartner von Borussia Dortmund

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar verstärkt sein Marketing in Deutschland und wird offizieller Mobilitätspartner von Borussia Dortmund. Ab der Saison 2025/26 ziert das Logo der Marke den Ärmel des BVB-Trikots in allen Wettbewerben: in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der UEFA Champions League.

Die Kooperation ist auf drei Jahre angelegt und Teil einer „umfassenden Deutschland-Offensive“, mit der Polestar die Markenbekanntheit in Europas größtem Automarkt „massiv steigern“ will.

„Deutschland ist wichtig für unsere Wachstumsstrategie in unserem Heimatmarkt Europa“, so CEO Michael Lohscheller. „Mit Borussia Dortmund haben wir einen emotionalen und progressiven Partner gefunden, der super zu uns passt. Zusammen greifen wir jetzt an. Wir haben großartige Autos, die wir mit dem BVB erlebbar machen. Wir sind überzeugt, dass viele sich für Polestar entscheiden, sobald sie die Fahrzeuge sehen und testen.”

Als offizieller Mobilitätspartner liefert Polestar eine Flotte von 60 Elektroautos an den BVB, die in Zukunft vom Team, vom Management und von Offiziellen genutzt werden können. Bereits vor dem Auftakt der Zusammenarbeit gab es eine Testfahrt in einem Prototypen der Sportlimousine Polestar 5 für einige BVB-Profis.

Neben der Trikotpräsenz in allen Wettbewerben wird Polestar auch auf der offiziellen Pre-Match-Kleidung sowie Werbeflächen im und am Stadion vertreten sein. „Polestar wird durch die Partnerschaft mit dem BVB ganzjährig Millionen von Menschen begeistern können – in einem kulturell relevanten und hoch emotionalen Umfeld. Wir haben viele Ideen für gemeinsame Aktionen. Testfahrten sind nur der Anfang, wir greifen jetzt an und werden zeigen, dass unsere Fahrzeuge besser sind als die der meisten traditionellen Hersteller”, so Michael Manske, Chief Marketing und Communications Officer bei Polestar.

Zum ersten Mal wird der BVB am kommenden Sonntag bei der Saisoneröffnung gegen Juventus Turin mit dem Polestar-Ärmel auflaufen.

Erhältlich sind von Polestar derzeit die schon mehrere Jahre im Angebot befindliche Mittelklasselimousine Polestar 2 sowie als neuere Modelle das große SUV Polestar 3 und der Crossover Polestar 4. Neben der großen Limousine Polestar 5 sind noch das Kompakt-SUV Polestar 7 sowie der Sportwagen/Roadster Polestar 6 geplant.