Smart zeigt bald neuen Elektro-Zweisitzer, Erlkönigfotos aus China geben Ausblick

In Kürze debütiert laut Berichten der Nachfolger des Smart ForTwo. Der als #2 angekündigte neue Zweisitzer soll das zuletzt nur noch aus größeren Fahrzeugen bestehende Angebot der inzwischen rein elektrischen Marke um ein Einstiegsmodell erweitern. Aktuelle Fotos scheinen zu bekräftigen, dass sich die Neuauflage stark am letzten ForTwo orientiert.

Smart war früher für seine Kleinstwagen bekannt. Den ForTwo und auch den danach eingeführten Viersitzer ForFour bot man später nur noch in den rein elektrischen Ausführungen an, nicht mehr mit Verbrennungsmotor. Nachdem Mercedes-Benz die Hälfte der Tochter an den chinesischen Partner Geely verkaufte, wurde ein Angebot aus größeren SUV und Crossovern aus China-Entwicklung und -Produktion mit mehr Premiumanmutung aufgebaut. Das neue, vierte Modell wird aber wieder ein kleiner Stromer für den urbanen Einsatz.

Die nun im Netz aufgetauchten Erlkönigfotos zeigen, was offizielle Teaser und Bekanntmachungen bereits erahnen ließen: Der #2 weist eine ganz ähnliche Form wie sein hoch gebauter, nahezu quaderförmiger Vorgänger mit kurzen Überhängen ForTwo auf. Zur Designsprache lässt sich wegen der Tarnung noch nicht viel sagen. Der #2 dürfte aber die weiche, reduzierte Optik mit Premium-Anmutung der aktuellen Modellpalette übernehmen.

Die Neuauflage des Stadtfahrzeugs fährt laut dem Hersteller auf der Electric Compact Architecture (ECA). Es handele sich um eine ganz neue, eigens entwickelte Architektur und Technologieplattform. Diese dürfte wie die Technik für die anderen neuen Smarts in China bei Geely entstehen. In Deutschland kümmert sich Mercedes seit dem 50-Prozent-Verkauf nur noch um das Design neuer Fahrzeuge.

Smart hat bereits im letzten Jahr erklärt, dass man den ultrakompakten Abmessungen des Originals treu bleibt. Auch die Auslegung mit zwei Türen und zwei Sitzen sowie Heckantrieb sei gesetzt. Eine erste Vorschau auf die Silhouette der neuen Generation gab es im September (Artikelbild). „Diese DNA ist nur der Ausgangspunkt für die komplette Neugestaltung von Smarts Stadt-Zweisitzers“, hieß es. „Mit einem vom Mercedes-Benz-Designteam komplett neu gestalteten Innen- und Außenbereich wird der Smart #2 mit einer neuen Identität auf den Markt kommen. Die neue ECA-Plattform bildet die Grundlage für einen Elektroantrieb der nächsten Generation, fortschrittliche Sicherheit und ein unvergleichliches Fahrerlebnis in der Stadt.“

Das bisherige Smart-Angebot besteht aus dem kompakten SUV #1, dem etwas größeren Crossover #3 sowie dem Mittelklasse-SUV #5 . Aus China kamen zudem 2025 Bilder der neuen großen Limousine #6, die in Asien – wie inzwischen auch der #5 – zusätzlich als Plug-in-Hybrid angeboten wird. Dementiert wurde, dass neben dem ForTwo auch der ForFour als reiner Stromer neu aufgelegt wird.