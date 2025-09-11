Polestar meldet Umsatzwachstum von 56 Prozent im ersten Halbjahr 2025

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar sieht sich angesichts der Ergebnisse im ersten Halbjahr 2025 auf einem guten Weg. Das Unternehmen meldete insbesondere ein Umsatzwachstum von über 50 Prozent.

„Unsere operative Leistung im ersten Halbjahr 2025 bestätigt erneut, dass wir in einem schwierigen Markt die richtigen Maßnahmen ergreifen: Wir erweitern unsere kommerzielle Präsenz, verkaufen mehr Autos und konzentrieren uns unermüdlich auf das Kosten- und Bestandsmanagement“, sagte CEO Michael Lohscheller.

Das Umsatzwachstum habe 56 Prozent betragen und die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr, so Lohscheller. Mit durchschnittlich fünf neuen Verkaufsstellen pro Monat im zweiten Quartal mache man es mehr Kunden leichter, einen Polestar zu erleben und zu kaufen. Die Einführung des viertürigen Grand Tourers Polestar 5 im Rahmen der Messe IAA Mobility werde die Position „als führende Marke für leistungsstarke Elektrofahrzeuge“ stärken.

Der Absatz belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 30.319 Fahrzeuge, ein Wachstum von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch in Deutschland entwickelten sich die Verkaufszahlen weiter positiv. So erhöhte die Marke ihre Fahrzeugzulassungen im ersten Halbjahr 2025 um 20,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Juni konnte Polestar seine Zulassungen um 54,8 Prozent ausbauen.

Polestar hat aktuell drei Fahrzeuge im Produktportfolio: die Mittelklasselimousine Polestar 2, das SUV Polestar 3 und den SUV-Crossover Polestar 4. Die zukünftigen Modelle umfassen die Sportlimousine Polestar 5, den Roadster Polestar 6 und das Kompakt-SUV Polestar 7. Die Marke stellt ihre Fahrzeuge derzeit auf zwei Kontinenten, in Nordamerika und Asien, her und plant eine weitere Diversifizierung der Produktion. Die Produktion des Polestar 7 ist in der Slowakei geplant.

Der Ausbau des Modellangebots und die Expansion sorgen weiter für hohe Verluste. Das Minus im ersten Halbjahr betrug umgerechnet rund 1,2 Milliarden US-Dollar (1,03 Mrd. Euro/1. Hj. 2024: 544 Mio. US-Dollar), das lag den Angaben nach vor allem an Wertminderungsaufwendungen. Der Umsatz betrug 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Mrd. Euro/1 Hj. 2024: 909 Mio. Dollar).

An Barmitteln lagen laut Polestar zum 30. Juni 719 Millionen US-Dollar bereit. Für mehr Spielraum wurde im Juni eine Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar durchgeführt. Die Mittel stammen von PSD Investment, einer Gesellschaft des Geely-Gründers Li Shufu, der bereits bedeutende Anteile an Polestar hält.