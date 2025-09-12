BMW: Videodokumentation zur Entstehung der „Neuen Klasse“

BMW hat kürzlich mit dem nächsten Batterie-X3 das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ vorgestellt. Für den Konzern markiert der neue iX3 „einen Meilenstein im Transformationsprozess, der alle Bereiche des Unternehmens betrifft“. In einer Videodokumentation geben die Bayern Einblicke in die Vision der Neuen Klasse.

Über mehrere Jahre wurde das Projektteam mit der Kamera begleitet. Vom Bau des ersten Prototyps, Testfahrten mit den Vorständen und Alpenüberquerung mit Vorserienmodellen bis hin zur Entstehung neuer Technologien und einer neuen Designsprache. „Erstmalig werden mit dieser Dokumentation Einblicke in die Strukturen der BMW Group gegeben, die in der Regel unveröffentlicht bleiben“, erklärt der Konzern.

Episode 1: „Das große Ganze“. Die strategische Einordnung der Neuen Klasse und der Aufbruch „in eine neue Ära“, unter anderem begleitet durch persönliche Rückblicke von Konzernchef Oliver Zipse sowie weiteren Vorständen und Projektbeteiligten.

Episode 2: „Freude am Fahren neu definiert“. Die Entwicklung einer neuen Modellgeneration, vom weißen Blatt Papier bis zum Pre-Drive mit Medienvertretern aus aller Welt. Mike Reichelt, Leiter der Neuen Klasse, und sein Team geben Einblicke in die letzten vier Jahre der Entwicklung.

Episode 3: „Start der neuen Designsprache“. Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design, und sein Team entwerfen eine neue Designsprache für alle zukünftigen Modelle der Marke.

Episode 4: „Das digitale Erlebnis im Fahrzeug“. Das Ziel der Entwicklung war insbesondere auch „perfekte Fahrerorientierung im Stil von BMW“. Stefan Durach, Senior Vice President Connected Company BMW Group und sein Team „haben den Industriestandard in der multimodalen Interaktion neu definiert“, so das Unternehmen.

Mit dem neuen iX3 will BMW auch zeigen, wie ein ganzheitlicher Ansatz zur Produktnachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus Realität wird. In einem Video dazu wird das Prinzip „Design for Circularity“ von den beteiligten Experten erklärt. Dieses umfasst die Ansätze „Secondary First“, also den bevorzugten Einsatz von Sekundärmaterialien, gezielte „Materialauswahl” und „Demontageoptimierung“. Im Ergebnis besteht der neue BMW iX3 50 zu rund einem Drittel aus sekundären Materialien.