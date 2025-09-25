BMW verspricht: Neuer iX3 wird zuverlässig sein

BMW geht mit der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ technisch einen großen Schritt voran. Das gilt nicht nur für den Batterieantrieb, sondern für alle Modelle der Marke, die von den Innovationen profitieren sollen – insbesondere auch im Bereich Software. Die erste Neue-Klasse-Baureihe, der nächste iX3, gilt bei den Bayern als erstes software-definiertes Auto, soll aber keine digitalen Probleme wie bei Fahrzeugen anderer Marken aufweisen.

Der kürzlich bei der Münchner Messe IAA Mobility vorgestellte jüngste iX3 basiert nicht nur auf einer neuen Elektroauto-Plattform, er verfügt auch über eine neue Computerarchitektur. BMW hat die gesamte Software für das System intern entwickelt.

„Für uns war es wirklich wichtig die Software-Stack intern zu entwickeln“, sagte Neue-Klasse-Chef Mike Reichelt im Gespräch mit Autocar. „Es ist wie der Wandel vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität: Der größte Schritt ist, wenn man diese Veränderung mitten im Unternehmen erreicht.“ Jeder Ingenieur bei BMW beschäftige sich mit der neuen Technologie. Jede Funktion im Auto habe einen Hardware- und einen Software-Teil, „deshalb sprechen wir von Funktion und Verantwortlichem und nicht von der Hardware- oder der Software-Seite“.

Jeder Ingenieur müsse sich mit der digitalen Welt auseinandersetzen, „das ist die Transformation“. Für ihn sei es ein Misserfolg, wenn man glaubt, die digitale Entwicklung außerhalb des Unternehmens oder in einen anderen Teil des Unternehmens verlagern zu können, während der Rest weiterhin Autos baut wie seit 20 Jahren. Aus diesem Grund habe BMW das geändert, erklärte Reichelt. „In unserer Abteilung für Fahrerlebnis beispielsweise arbeitet die Hälfte der Ingenieure im Bereich Elektrik oder Elektronik, und dieser Anteil steigt jeden Monat ein wenig an.“

Die neue Elektronik- und Software-Architektur mit vier „Superbrain“-Hochleistungsrechnern der Neuen Klasse mache den neuen iX3 intelligenter und zukunftsfähiger denn je, wirbt BMW. Dabei ermögliche die Antriebs- und Fahrdynamikregelung „Heart of Joy“ bisher unerreichte Dynamik und Präzision im Fahrverhalten, während die jüngsten Systeme für automatisiertes Fahren das Zusammenwirken von Mensch und Automobil optimierten.

Prägend für das digitale Nutzererlebnis im neuen iX3 ist das BMW Panoramic iDrive, „das die intuitive Bedienung und die markentypische Fahrerorientierung auf ein neues Niveau hebt“, heißt es von dem Premium-Hersteller. „Im Vergleich zu seinem gleichnamigen Vorgänger verkörpert der neue BMW iX3 einen Entwicklungssprung, der weit über einen herkömmlichen Modellwechsel hinausreicht. Die Fortschritte hinsichtlich Design und Technologie vermitteln den Eindruck, dass eine komplette Fahrzeuggeneration übersprungen wurde.“

Der Start des neuen iX3 markiere für das Unternehmen einen Meilenstein im Transformationsprozess auf den Gebieten Elektrifizierung, Digitalisierung und Zirkularität, so BMW bei der Vorstellung der neuen Generation. „Als Speerspitze der Neuen Klasse bietet er die aktuellen Design- und Technologie-Innovationen, die in Zukunft das gesamte Modellprogramm der Marke prägen werden.“ Bis 2027 sollen die Technologien der Neuen Klasse in insgesamt 40 neue Modelle und Modellupdates integriert werden, unabhängig von der Antriebstechnologie.