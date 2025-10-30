Volvo Trucks: Elektro-Lkw überschreiten 250 Millionen Kilometermarke

Seit 2019 hat die Flotte von vollelektrischen Lkw von Volvo Trucks im gewerblichen Verkehr weltweit mehr als 250 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das entspreche 6.200 Runden um den Globus, teilt das Unternehmen mit.

Lkw seien für 5 Prozent der weltweiten CO2-Äquivalent-Emissionen verantwortlich, so Volvo Trucks. Mit batterieelektrischen Lkw leiste man einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft im Güterverkehr. Allein durch den Einsatz von Elektro-Lkw hätten im Fahrbetrieb bereits 213.000 Tonnen eingespart werden können. Bei gleicher Strecke hätten dieselbetriebene Lkw über 78 Millionen Liter Diesel verbraucht.

„Es ist großartig, diese Entwicklung zu sehen und zu beobachten, wie Transportunternehmen die Vorteile des Einsatzes von Elektro-Lkw im täglichen Betrieb nutzen. Batterieelektrische Lkw senken die Emissionen und bieten den Fahrerinnen und Fahrern eine komfortablere und leisere Arbeitsumgebung“, sagt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

„Dennoch wissen wir alle, dass der Wandel zur Elektromobilität viel zu langsam voranschreitet. Uns fehlen die Marktbedingungen, die es für alle Verkehrsunternehmen rentabel machen würden, den Verkehr zu dekarbonisieren. Das muss sich ändern, wenn wir mehr Elektro-Lkw auf den Straßen sehen wollen.“

Die größten Märkte für Elektro-Lkw von Volvo Trucks sind Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Schweden und die USA. Das Portfolio an E-Lkw des Unternehmens besteht aus acht Modellen, die den Bedarf unterschiedlicher Anwendungen erfüllen – vom städtischen Verteilerverkehr über die Abfallwirtschaft bis hin zum Regionalverkehr und Bauwesen. Für 2026 plant das Unternehmen die Einführung eines elektrischen Schwerlast-Lkw, der mit einer Ladung eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern schafft.

Die Dekarbonisierungsstrategie von Volvo Trucks umfasst batterieelektrische und Brennstoffzellen-Elektro-Lkw sowie Verbrennungsmotoren, die mit erneuerbaren Kraftstoffen wie Biogas und Wasserstoff betrieben werden.