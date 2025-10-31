Jaguar will mit Luxus-Elektroautos „Begeisterung und Eleganz“ zurückbringen

Jaguars Neuausrichtung zum Luxus-Elektroautohersteller wird von vielen kritisch gesehen. Dafür sorgt nicht zuletzt die vor der Vorstellung des ersten neuen Modells veröffentlichte avantgardistische Werbung. Doch das Management der britischen, seit Längerem im Besitz des indischen Tata-Konzerns befindlichen Marke sieht die Strategie als wichtigen Impuls für eine erfolgreiche Zukunft.

CEO Adrian Mardell sagte laut dem Portal WhichCar, die Ausrichtung stelle einen einmaligen Neuanfang für die Marke dar. „Dies ist Jaguars Chance, etwas Außergewöhnliches zu leisten – die Begeisterung und Eleganz zurückzubringen, für die wir bekannt sind“, so der Manager. „Es wird weniger Volumen, mehr Luxus und unverkennbar Jaguar sein.“

Seine bisherige, aus klassischen Benzinen, Plug-in-Hybriden und dem vollelektrischen Crossover I-Pace bestehende Modellpalette produziert Jaguar schon nicht mehr. Derzeit wird die Einführung der ersten von zunächst drei Elektroauto-Baureihen vorangetrieben. Los geht es im nächsten Jahr mit einem Grand Turismo, der bislang nur getarnt auf öffentlichen Straßen zu sehen ist.

Zu erkennen ist bereits, dass es sich bei dem ersten neuen Modell von Jaguar um einen stattlichen Wagen mit langer Front handelt. Einen Ausblick auf die Designsprache gibt die Ende 2024 gezeigt Studie Type 00. Nach Informationen von WhichCar werden um die 700 Kilometer Reichweite geboten. In etwa 15 Minuten soll sich Strom in die Batterie für um die 320 Kilometer Reichweite ziehen lassen.

Jaguars geschäftsführender Direktor Rawdon Glover bezeichnete die Technologie des kommenden Edel-Elektroautos dem Bericht zufolge als „bahnbrechend“. Damit werde man Bedenken hinsichtlich Reichweite und Ladekomfort ausräumen. Das soll bereits über 32.000 Registrierung von Kaufinteressenten eingebracht haben, die das finale Fahrzeug noch gar nicht kennen.

Der Elektro-GT soll später im kommenden Jahr offiziell präsentiert werden. Danach sind dem Vernehmen nach noch ein großes SUV und eine Limousine geplant, die ebenfalls auf das Luxus-Segment zielen. Die Basis stellt stets die gleiche neue Jaguar Electric Architecture (JEA).