Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Aldi Süd führt an stark frequentierten Orten „E-Ladehubs“ ein, an denen bis sechs Elektroautos zum besten Preis gleichzeitig laden können. Mehr »

Mit neuer Radnabenmotoren-Technik will das Münchner Unternehmen Deepdrive Raum, Leistung und Effizienz von Elektroautos neu definieren. Mehr »

Eine neue Kvdbil-Studie zeigt: Gebrauchte Elektroautos behalten hohe Batterieleistung. Kia, Tesla und Volvo sind unter den Spitzenreitern. Mehr »

Der Kia PV5 Cargo hat den Rekord für die größte Reichweite mit einer Ladung eines leichten E-Transporters mit voller Nutzlast aufgestellt. Mehr »

Der vollelektrische „Sport Fastback“ A390 kann ab dem 7. November 2025 bestellt werden. Die Preise starten bei 67.500 Euro für die A390 GT. Mehr »

Nissan hat dem Bericht einer Wirtschaftszeitung zufolge einen bedeutenden Fortschritt bei der Entwicklung von Feststoffbatterien erzielt. Mehr »

Audi hat ein Kompaktmodell als zukünftiges Einsteiger-Elektroauto der Marke angekündigt. Dieses könnte vom Kleinwagen A2 beeinflusst sein. Mehr »

Die deutsche Industrie steckt nicht nur in einer Rezession, sie zweifelt laut der aktuellen Allensbach-Studie an ihrer eigenen Zukunft. Mehr »