Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

"E-Ladehubs": Aldi Süd verspricht E-Autofahrern den besten Preis

ALDI-SUED_E-Ladehub Aldi Süd führt an stark frequentierten Orten „E-Ladehubs“ ein, an denen bis sechs Elektroautos zum besten Preis gleichzeitig laden können. Mehr »

Deepdrive: Potenzial von Radnabenmotoren "riesig"

DeepDrive-Plattform-2-2 Mit neuer Radnabenmotoren-Technik will das Münchner Unternehmen Deepdrive Raum, Leistung und Effizienz von Elektroautos neu definieren. Mehr »

Studie: Gebrauchte Elektroautos behalten hohe Batterieleistung

Kia-EV6 Eine neue Kvdbil-Studie zeigt: Gebrauchte Elektroautos behalten hohe Batterieleistung. Kia, Tesla und Volvo sind unter den Spitzenreitern. Mehr »

Rekord: Voll beladener Kia PV5 Cargo fährt mit Ladung 693,38 Kilometer weit

Kia_PV5_mit_Guiness-Weltrekord_Reichweite Der Kia PV5 Cargo hat den Rekord für die größte Reichweite mit einer Ladung eines leichten E-Transporters mit voller Nutzlast aufgestellt. Mehr »

Alpine A390 startet bei 67.500 Euro mit der GT-Version

Alpine-A390-GTS-2025-2 Der vollelektrische „Sport Fastback“ A390 kann ab dem 7. November 2025 bestellt werden. Die Preise starten bei 67.500 Euro für die A390 GT. Mehr »

Nissan kommt laut Bericht mit neuen Feststoffakkus auf doppelte Reichweite

Nissan_LEAF Nissan hat dem Bericht einer Wirtschaftszeitung zufolge einen bedeutenden Fortschritt bei der Entwicklung von Feststoffbatterien erzielt. Mehr »

Neues Elektro-Einstiegsmodell von Audi soll vom A2 beeinflusst sein

Audi-Q4-Sportback-e-tron Audi hat ein Kompaktmodell als zukünftiges Einsteiger-Elektroauto der Marke angekündigt. Dieses könnte vom Kleinwagen A2 beeinflusst sein. Mehr »

Studie: Deutsche Industrie verliert Halt, Schlüsselbranchen zweifeln an eigener Zukunft

Produktion-Audi-A6-am-Standort-Neckarsulm Die deutsche Industrie steckt nicht nur in einer Rezession, sie zweifelt laut der aktuellen Allensbach-Studie an ihrer eigenen Zukunft. Mehr »

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

