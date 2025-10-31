Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
"E-Ladehubs": Aldi Süd verspricht E-Autofahrern den besten Preis
Aldi Süd führt an stark frequentierten Orten „E-Ladehubs“ ein, an denen bis sechs Elektroautos zum besten Preis gleichzeitig laden können. Mehr »
Deepdrive: Potenzial von Radnabenmotoren "riesig"
Mit neuer Radnabenmotoren-Technik will das Münchner Unternehmen Deepdrive Raum, Leistung und Effizienz von Elektroautos neu definieren. Mehr »
Studie: Gebrauchte Elektroautos behalten hohe Batterieleistung
Eine neue Kvdbil-Studie zeigt: Gebrauchte Elektroautos behalten hohe Batterieleistung. Kia, Tesla und Volvo sind unter den Spitzenreitern. Mehr »
Rekord: Voll beladener Kia PV5 Cargo fährt mit Ladung 693,38 Kilometer weit
Der Kia PV5 Cargo hat den Rekord für die größte Reichweite mit einer Ladung eines leichten E-Transporters mit voller Nutzlast aufgestellt. Mehr »
Alpine A390 startet bei 67.500 Euro mit der GT-Version
Der vollelektrische „Sport Fastback“ A390 kann ab dem 7. November 2025 bestellt werden. Die Preise starten bei 67.500 Euro für die A390 GT. Mehr »
Nissan kommt laut Bericht mit neuen Feststoffakkus auf doppelte Reichweite
Nissan hat dem Bericht einer Wirtschaftszeitung zufolge einen bedeutenden Fortschritt bei der Entwicklung von Feststoffbatterien erzielt. Mehr »
Neues Elektro-Einstiegsmodell von Audi soll vom A2 beeinflusst sein
Audi hat ein Kompaktmodell als zukünftiges Einsteiger-Elektroauto der Marke angekündigt. Dieses könnte vom Kleinwagen A2 beeinflusst sein. Mehr »
Studie: Deutsche Industrie verliert Halt, Schlüsselbranchen zweifeln an eigener Zukunft
Die deutsche Industrie steckt nicht nur in einer Rezession, sie zweifelt laut der aktuellen Allensbach-Studie an ihrer eigenen Zukunft. Mehr »