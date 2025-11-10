Aral pulse jetzt mit über 3.800 Ladepunkten an über 500 Standorten

Das Schnellladenetz von Aral pulse wächst: Im letzten Quartal hat der Tankstellenbetreiber laut einer Meldung 167 weitere Ladepunkte an 31 neuen Standorten aktiviert. Damit stünden den Kunden nun mehr als 3.800 Ladepunkte an über 500 Standorten zur Verfügung.
Das Unternehmen verweist zudem auf den jüngsten Ladenetztest von Connect, bei dem Aral pulse zum dritten Mal in Folge als „Bester Ladepunkt-Betreiber“ in Deutschland ausgezeichnet wurde.
Man wirbt zudem: „Mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW ermöglichen wir ultraschnelles Laden, sodass E-Fahrzeuge je nach Fahrzeugtechnik in wenigen Minuten wieder startklar sind. Doch bei Aral pulse geht es um mehr als nur Energie: An vielen Standorten bieten wir verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten, saubere Sanitäranlagen und Autopflege an – für eine angenehme Ladepause.“
Aral-Chef Achim Bothe hat betont, dass er die E-Mobilität nicht als Bedrohung für Tankstellen sieht. „Ganz im Gegenteil: Sie ist eine wichtige Ergänzung unseres Angebots“, so der Manager im August. Mit „ultraschnellem Laden bieten wir ein Qualitätsprodukt“, das sich gegenüber dem Laden zu Hause abhebe. Je nach Fahrzeugtechnik könnten Elektroauto-Fahrer an Aral-Ladesäulen an zentral gelegenen Standorten in rund zehn Minuten mehrere hundert Kilometer Reichweite laden. Der Firmenchef sieht besonders schnelles Laden „als wichtigen Baustein der Zukunftsentwicklung von Tankstellen“.
Technologieoffenheit, sei „sehr wichtig“, merkte Bothe an. In Deutschland gebe es zurzeit rund 49 Millionen Autos, darunter 1,65 Millionen elektrische. „Das heißt, die Antriebssysteme werden noch viele Jahre nebeneinander existieren, und wir müssen an unseren Tankstellen Produkte für Verbrenner sowie für E-Fahrzeuge bereithalten.“
Die Marke Aral pulse ist bereits einer der größten Schnelllade-Anbieter hierzulande. Der Ausbau gehe weiter, „aber natürlich behalten wir dabei auch die Marktentwicklung im Blick“, erklärte der Aral-Chef. Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur bremse in erster Linie die in Deutschland überbordende Bürokratie. „Wir könnten schon rund 1000 Ladepunkte mehr am Netz haben, wenn Genehmigungs- und Netzanschlussprozesse schneller und einfacher wären“, so Bothe.
Kommentare
eBikerin meint
Naja: „Aral, Shell, BP und Co. zocken schon seit Jahrzehnten ungeniert ihre Kunden an der Tanke ab, “
Bei einem Liter E10 fallen beim aktuellen Preis von ca. 1,75 Euro rund 1 Euro Steuern und Abgaben an. Von den restlichen 75 cent, muss das Zeug aus dem Boden geholt werden, in die Raffinerie gebraucht werden, von da dann zur Tankstelle. Wenn man überlegt wie viele Kosten da anfallen, finde ich jetzt nicht dass man beim Diesel und Benzin abgezockt wurde.
Ja ist ärgerlich wenn in der Urlaubszeit der Preis steigt – aber das ist halt Angebot und Nachfrage.
Ich weiss so was will man hier nicht hören, aber wenn man genau hinschaut, dann zockt einen hier eher der Staat ab.
TomTom meint
Das ist zu kurz gedacht.
Da wo das Benzin herkommt fallen auch noch der Diesel und unzählige andere Spaltprodukte ab die separat vermarktet werden.
Bei jedem einzelnen Produkt klingelt die Kasse und die Konzerne ziehen Kohle ein ohne Mehraufwand zu haben.
Wenn man das alles zusammenrechnet und dann einen effektiven Einzelpreis ausrechnet werden die Augen feucht…
Mäx meint
Man muss sich ja nur die Finanzen der Ölförderländer oder den Konzernen abgucken.
Die leben schon ganz gut von dem Geschäft, da muss man sich keine Sorgen machen, wenn zur Urlaubszeit die Preise mal gleich blieben geschweige denn über den Tag.
Geht ja in anderen europäischen Ländern auch…nur in Deutschland ist es ein feilschen und wenn man gerade zur falschen Zeit tanken muss bezahlt man mal eben 10% mehr.
South meint
Aral, Shell, BP und Co. zocken schon seit Jahrzehnten ungeniert ihre Kunden an der Tanke ab, die eben von ihnen abhängig waren und ja auch heute noch sind. Ich bin so so so froh, dass ich diese Mafia loshabe…Strom ist viel breiter, den kann ich zur Not zu einem großen Teil soagr selber produzieren… zudem hat das Kartell jahrelang viel Geld für gefälschte Studien ausgegeben, um sinnvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel zu bremsen, was uns wertvolle Zeit und viel Geld gekostet hat.
Von mir sieht so ein Mafia keinen einzigen Cent mehr…