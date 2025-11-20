BMW iX3 fährt knapp über 1.000 Kilometer mit einer Ladung

Seit einigen Wochen ist das erste Modell auf BMWs künftiger Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ bestellbar. Zunächst wird die jüngste Generation des iX3 in einer hochpreisigen Version mit knapp über 800 Kilometern Reichweite nach WLTP-Norm angeboten. In der Praxis kann das Mittelklasse-SUV laut dem Hersteller deutlich mehr Strecke pro Ladung zurücklegen – unter bestimmten Voraussetzungen.

In einem Video auf dem BMW-eigenen YouTube-Kanal ist das Elektro-SUV bei dem Versuch zu sehen, die WLTP-Reichweite der Version iX3 50 xDrive von bis zu 805 Kilometern zu übertreffen. Die Strecke führt vom neuen iX3-Werk in ungarischen Debrecen über St. Pölten, Steyr und Landshut bis zur BMW Welt in München, wo moderne Schnelllader mit bis zu 400 kW Leistung bereitstehen.

Die erreichte Distanz sind den Angaben zufolge in Summe 1.007,7 Kilometer. Bei Ankunft in München zeigte der Bordcomputer noch 20 Kilometer Rest-Reichweite an. Für den Langstreckentest wurde eine Route ohne Autobahnen, mit ruhigen Landstraßen und ohne Hochgeschwindigkeits-Abschnitte gewählt. Um die WLTP-Reichweite so deutlich zu übertreffen, ist auch eine besonders ruhige und gleichmäßige Fahrweise nötig. Für den Alltag sollten sich Fahrer des neuen iX3 eher an der offiziellen Reichweite orientieren, die in der Praxis je nach Einsatzzweck und Fahrweise merklich geringer ausfallen dürfte.

„Auch wenn es sich nicht um eine alltägliche Fahrt handelte, sondern um eine speziell auf Effizienz optimierte Testfahrt, ist dies ein eindrucksvoller Beweis für die realen Fähigkeiten moderner Elektrofahrzeuge“, so BMW.

Der zum Start der Neuen Klasse verfügbare iX3 50 xDrive stellt mit zwei Motoren einen 345 kW (469 PS) Elektro-Allradantrieb zur Verfügung. Damit geht es in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 210. Die WLTP-Reichweite von bis zu 805 Kilometern wird mit einem offiziellen Verbrauch von 17,9-15,1 kWh/100 km erzielt. Ist die Fahrbatterie leer, lässt sich die Traktionsbatterie mit bis zu 400 kW von 10 auf 80 Prozent in 21 Minuten füllen. 372 Kilometer sollen sich so in zehn Minuten nachladen lassen.

Neben dem iX3 50 xDrive wird BMW weitere Versionen der Baureihe anbieten, vor allem auch erschwinglichere mit weniger Leistung und geringerer Reichweite. Die Bayern planen aber auch eine besonders potente Ausführung ihrer sportlichen Submarke BMW M.