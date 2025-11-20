ADAC-Vergleichstest mit den sechs günstigsten Elektroautos auf dem Markt

Der ADAC hat in einem Vergleichstest sechs erschwingliche Elektro-Klein- und Kleinstwagen gegeneinander antreten lassen: Citroën ë-C3 You, Fiat Grande Panda Electric Red, Hyundai Inster Select, BYD Dolphin Surf Boost (das einzige Auto im Vergleich, das teurer als 25.000 Euro kostet), Leapmotor T03 sowie Dacia Spring Electric 65 Expression.

Deutsche Hersteller findet man in der Preiskategorie rund um 25.000 Euro vergeblich. Das Angebot wird weiterhin von Importeuren dominiert, unter denen besonders die chinesischen Hersteller wie BYD und Leapmotor stark auf den Markt drängen.

Das beste Ergebnis im Vergleichstest fährt der Hyundai Inster (Gesamtnote 2,3) ein, der laut dem ADAC neben der höchsten Reichweite von rund 290 Kilometern mit einer umfangreichen Ausstattung und guten Fahreigenschaften punktet. Zudem biete das Auto, obwohl es nicht einmal vier Meter lang ist, überraschend viel Platz und gute Sicherheitseigenschaften.

Auch der Fiat Grande Panda Electric (Note 2,5) zeigt dem Test zufolge eine solide Leistung und fällt mit seinen guten Fahreigenschaften sowie seiner intuitiven Bedienung positiv auf. Er ist allerdings etwas schlechter ausgestattet als der Spitzenreiter und erscheint daran gemessen vergleichsweise teuer.

Der Citroën ë-C3 – der Franzose nutzt die gleiche Plattform wie der Fiat – landet mit einer Gesamtnote von 2,6 auf dem dritten Platz, genauso wie der BYD Dolphin Surf. Während der Citroën die Tester mit einer kargen Ausstattung überrascht und beispielsweise anstelle eines Bildschirms nur eine Smartphonehalterung aufweist, zeigt der BYD Schwächen bei der Ladedauer und eine schlecht abgestimmte Lenkung.

Auf den letzten beiden Plätzen landen die zwei Kleinstwagen im Vergleich: Der Leapmotor T03 (Note 2,9) hat bei den Fahreigenschaften und Assistenzsystemen größeren Nachbesserungsbedarf. „Zudem kurios: Sitzen vier Erwachsene mit je 75 Kilogramm im Auto, dann ist es bereits überladen – die maximale Zuladung von nur 289 Kilogramm ist doch ziemlich dürftig“, so der ADAC.

Auf dem letzten Platz findet sich der Dacia Spring, der trotz eines groß angekündigten Updates noch immer mit einer überschaubaren Qualität aufwartet: Reichweite, Ladeperformance und die Fahreigenschaften sind laut den Testern vergleichsweise schwach. Zwar sei das Crashtest-Ergebnis von Euro NCAP von 2021 offiziell nicht mehr gültig – allerdings habe der Hersteller an der Karosserie nahezu keine Änderungen vorgenommen, weshalb man weiterhin von einem ungenügenden Sicherheitsniveau des Kleinstwagens ausgehen müsse.

„Elektrische Kleinwagen haben sich in den vergangenen Jahren enorm verbessert und werden immer alltagstauglicher. Dies zeigt sich auch am Preisniveau, das tendenziell gleichbleibend oder bei vielen Modellen zuletzt sogar rückläufig ist“, erklärt der Autoclub abschließend. „Die günstigsten Vertreter im Test sind zwei Kleinstwagen, die allerdings nur bedingt zu empfehlen sind. Der niedrigere Preis der Fahrzeuge geht nach den ADAC-Testergebnissen mit deutlichen Abstrichen in der Alltagstauglichkeit einher.“