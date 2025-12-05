Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

EWE Go verlost im Dezember 2025 fünfmal 3.000 Euro Ladeguthaben für Elektroauto-Fahrer, die mindestens einmal an EWE-Go-Stationen laden. Mehr »

Toyota verfolgt Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Elektroauto- sowie Wasserstoff-Mobilität und setzt auf Alltagstauglichkeit für deutsche Kunden. Mehr »

US-Elektroautohersteller Tesla verzeichnet im November 2025 starke Einbrüche in vielen Märkten der EU, Norwegen und Italien wachsen jedoch. Mehr »

Leapmotor zeigt den neuen i C10, der in einer 250 Elektroautos umfassenden Sonderserie mit dem deutschen Tuner Irmscher entstanden ist. Mehr »

Kia präsentiert bald erstmals den EV2, ein speziell für Europa entwickeltes kleines Elektro-SUV. Im Vorfeld gibt es Teaser der Baureihe. Mehr »

Im November 2025 kamen in Deutschland 55.741 Elektroautos und 103.349 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (32.433 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »

Die Einstiegsvariante des zum Modelljahr 2025 überarbeiteten China-Elektroautos XPeng G6 ist in Deutschland ab 43.600 Euro bestellbar. Mehr »

Europa muss laut der Umweltorganisation T&E bei LFP-Batterien aufholen, um Massenmarkt-Elektroautos erschwinglich und nachhaltig zu machen. Mehr »