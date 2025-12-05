Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
EWE Go verlost 5 x 3.000 Euro Ladeguthaben im Dezember
EWE Go verlost im Dezember 2025 fünfmal 3.000 Euro Ladeguthaben für Elektroauto-Fahrer, die mindestens einmal an EWE-Go-Stationen laden. Mehr »
Deutschlandchef: "Toyota hat sich früh entschieden, Elektrifizierung breit zu denken"
Toyota verfolgt Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Elektroauto- sowie Wasserstoff-Mobilität und setzt auf Alltagstauglichkeit für deutsche Kunden. Mehr »
Tesla-Neuzulassungen brechen im November 2025 in europäischen Kernmärkten ein
US-Elektroautohersteller Tesla verzeichnet im November 2025 starke Einbrüche in vielen Märkten der EU, Norwegen und Italien wachsen jedoch. Mehr »
Leapmotor stellt i C10 für 49.900 Euro vor
Leapmotor zeigt den neuen i C10, der in einer 250 Elektroautos umfassenden Sonderserie mit dem deutschen Tuner Irmscher entstanden ist. Mehr »
Kia teasert Elektro-Kleinwagen EV2, Vorstellung im Januar 2026
Kia präsentiert bald erstmals den EV2, ein speziell für Europa entwickeltes kleines Elektro-SUV. Im Vorfeld gibt es Teaser der Baureihe. Mehr »
Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen November 2025
Im November 2025 kamen in Deutschland 55.741 Elektroautos und 103.349 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (32.433 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »
Neuer Xpeng G6 nun auch als "Standard Range" bestellbar
Die Einstiegsvariante des zum Modelljahr 2025 überarbeiteten China-Elektroautos XPeng G6 ist in Deutschland ab 43.600 Euro bestellbar. Mehr »
T&E: Warum Europa LFP-Batterien nutzen sollte
Europa muss laut der Umweltorganisation T&E bei LFP-Batterien aufholen, um Massenmarkt-Elektroautos erschwinglich und nachhaltig zu machen. Mehr »