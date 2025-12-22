Reemtsma stellt Fuhrpark bis 2030 auf Elektroautos um

Das deutsche Tabakunternehmen Reemtsma hat verkündet, seinen gesamten Fuhrpark schrittweise auf vollelektrische Fahrzeuge umzustellen. Der Umstieg sei ein zentraler Baustein in der globalen Nachhaltigkeitsstrategie des Mutterkonzerns Imperial Brands und ein Signal für verantwortungsbewusstes, zukunftsorientiertes Wirtschaften.

Ab 2026 erhalten laut einer Mitteilung zunächst die Mitarbeiter im Reemtsma-Außendienst ihre neuen Elektro-Dienstwagen. Bis 2028 sollen dann alle Fahrzeuge der „Field Force“ ausgeliefert sein. Das Ziel ist eine vollständig CO2-neutrale Reemtsma-Flotte in Deutschland bis spätestens 2030.

Der Fuhrpark zählt zu den emissionsstärksten Bereichen von Imperial Brands. Weltweit entfallen rund 24 Prozent der direkten Emissionen auf ihn. „Entsprechend groß ist auch im aktuell rund 350 Fahrzeuge zählenden Fuhrpark von Reemtsma das Potenzial, schnell und messbar CO2 einzusparen und so die eigenen Net-Zero-Ambitionen zu erreichen“, so das Unternehmen.

„Die Umstellung ist ein wichtiger Schritt nach vorne für unsere Arbeit, unsere Umwelt und unsere gemeinsame Zukunft. Wir reduzieren unseren CO2-Fußabdruck spürbar, sammeln als Vorreiter in unserer Branche früh Erfahrungen mit Elektromobilität und zeigen, dass wir Innovation ernst nehmen – nicht nur heute, sondern auch in Zukunft“, sagt Bernd Lutter, Reemtsma Market Manager Germany.

Skoda Enyaq 85 als Standardfahrzeug

Grundlage der finalen Fahrzeugauswahl war Reemtsma zufolge ein umfangreiches zwölfmonatiges Pilotprojekt, in dem verschiedene Modelle unter realen Bedingungen getestet wurden. „Das Ergebnis: Der Skoda Enyaq 85 erfüllt die gesetzten Anforderungen am besten und wird das neue Standardmodell für die rund 280 Mitarbeitenden im bundesweiten Reemtsma-Außendienst.“ Skoda bietet den Enyaq 85 mit 150 kW (210 PS) Leistung und bis 578 Kilometer WLTP-Reichweite hierzulande ab 48.900 Euro brutto an.

Damit der Übergang reibungslos gelingt, hat Reemtsma ein Unterstützungspaket aufgelegt. Es umfasst praxisnahe Einweisungen und Trainings zur optimalen Nutzung der Fahrzeuge sowie zu Ladeprozessen, Reichweiten und Routenplanung. Ergänzend werden Erfahrungen aus der Testphase aufbereitet und mit den E-Fahrzeug-Nutzern geteilt.

Nach der Fahrzeugübergabe bleibe man im engen Austausch mit den Mitarbeitern, um mögliche Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und effizient zu adressieren, betont Lutter. „Wir lassen niemanden beim Umstieg allein. Unser Ziel ist, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen bei ihren täglichen Fahrten sicher und wohl fühlen, effizient unterwegs sind und die Vorteile der E-Mobilität voll ausschöpfen können.“

Passend zur Flottenelektrifizierung soll die Zahl von E-Ladestationen an den Reemtsma-Standorten zunehmen. Den Mitarbeitern am Hauptsitz in Hamburg sowie im Werk in Langenhagen bei Hannover stünden bereits mehr als 50 Ladepunkte für E-Autos und E-Fahrräder zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung – „Tendenz weiter steigend“, heißt es.