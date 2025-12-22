Volkswagen-Technikvorstand: „Wer die Batterie beherrscht, der beherrscht das Auto.“

In Salzgitter, unweit der Konzernzentrale von Wolfsburg und auf dem alten Gelände der Motorenleitwerke, will VW erstmals selbst Batteriezellen für Elektroautos produzieren. Die dafür entwickelte „Einheitszelle“ der Energietochter PowerCo soll perspektivisch in 80 Prozent aller Elektroautos des Konzerns eingebaut werden. Die Produktion wird nun hochgefahren.
Im Dezember ist in Salzgitter erstmals die Serienfertigung der Volkswagen-Batteriezelle angelaufen. Bis Ende des kommenden Jahres sollen bis zu 70.000 Stück des blauen Kastens pro Tag entstehen. Zunächst sollen die Akkus in Batteriepaketen für zwei ab Mitte 2026 startende neue elektrische Kleinwagen des Konzerns eingesetzt werden – dem VW ID. Polo und Cupra Raval.
„Fabriken bauen und betreiben, das können wir bei Volkswagen schon eine Weile ganz gut“, sagt Ralf Schmid, der Leiter für die Fabrikprojekte der PowerCo, im Gespräch mit der Zeit. Schmid betreut auch den Aufbau der PowerCo-Werke in Spanien und Kanada. Jedes Detail müsse bei der Produktion stimmen, deshalb seien diese Werke auch relativ kapitalintensiv.
Vor allem in Deutschland kämen hohen Auflagen hinzu, etwa für den Brandschutz oder die chemischen Prozesse. „Da sind unsere Fabrikprojekte in Spanien und Kanada doch ein gutes Stück günstiger“, erklärt Schmid. Für die Baugenehmigung etwa hätten die Behörden in Valencia nur wenige Wochen benötigt, auch seien die Energiekosten in Deutschland am höchsten.
2022 war in Salzgitter die Grundsteinlegung, drei Jahre später läuft das Werk. Verantwortlich für die Batteriestrategie des Konzerns ist Technikvorstand Thomas Schmall. „Wir sind jetzt schon mit unserer Zelle auf dem Preisniveau einer vergleichbaren Zelle, die wir aus China importieren, samt aller Kosten wie Zölle und Transport“, sagt er der Zeit. „Reicht das aus? Nein.“ Wichtig seien für die weitere Entwicklung mehrere Faktoren. Je höher der Konzern skaliere, je mehr Zellen er also produziere, desto tragfähiger werde das Konzept.
Unterstützung aus China gegen Abhängigkeit von China
„80 Prozent der Zellkosten sind Rohstoffkosten. Man muss die Rohstoffkette beherrschen“, merkt Schmall an. „Die ist mindestens genauso kapitalintensiv wie eine Fabrik, hat aber die viel größeren Hebel.“ Es gehe für den Konzern darum, Know-how in der Batterietechnik aufzubauen, das bisher vor allem aus China und Südkorea komme. In der Anlaufphase müsse PowerCo dabei auf Produktionsanlagen aus China zurückgreifen, weil die deutschen Maschinenbauer bisher wenig in diesen Bereich investiert hätten – es habe schlicht „keinen Business Case dafür“ gegeben. Schmall schreibt den Technologiestandort nicht ab, man könne wieder aufholen.
Vor Ort in Salzgitter helfen zu Beginn auch viele chinesische Fachkräfte und schulen die Volkswagen-Mitarbeiter. Das industrielle Beherrschen der Prozesse (Beschichten, Walzen, Stapeln, Reinraumproduktion) kommt maßgeblich aus der Volksrepublik. China dominiert insbesondere auch die Weiterverarbeitung vieler Batterierohstoffe (Nickel, Kobalt, Lithium). Der Aufbau einer eigenen Produktion ist für Volkswagen ein wichtiger Schritt, um sich bei Elektroautos unabhängiger von asiatischen Akku-Lieferanten zu machen.
Volkswagens Technikvorstand betont die Bedeutung der Batterie bei der Transformation hin zur Elektromobilität: „Viele meinen, die Batterie im Elektroauto ist vergleichbar mit dem Tank im Verbrenner“, so Schmall. Das sei jedoch ein Irrtum – „tatsächlich ist die Batterie der Motor“. Reichweite, Ladezeiten, Leistung – das alles werde durch die Batterie bestimmt. Außerdem mache sie 40 Prozent der Kosten und einen Großteil des Gewichts aus. Wer die Batterie beherrscht, „der beherrscht das Auto“.
Kommentare
Mary Schmitt meint
„Wir sind jetzt schon mit unserer Zelle auf dem Preisniveau einer vergleichbaren Zelle, die wir aus China importieren, samt aller Kosten wie Zölle und Transport“
Da bricht die Tesla-Bande mal wieder ins Essen. VW hat ohne Teslas-Ankündigungstheater sich sehr sparsam gehalten, so dass einige Protagonisten hier schon wagten zu erfinden, Salzgitter sei im Verzug. Die schlecht gealterten Kommentare u.a. von Future werde ich hier noch zelebrieren.
Jetzt gilt es erst einmal, die Genugtuung auszukosten, die man haben kann, weil VW unfassbar schlau und mit langem Atem frühzeitig die Weichen hin zu eigener Produktion stellte. Das Zusammengehen mit Gotion 2020 hatte diesen Fokus in den veröffentlichten Statements. Es war aber von Kaputtscheibern schlicht nicht wahrgenommen worden.
Wenn das jetzt schon finanziell Sinn macht, auch aus dem teuren Deutschland, dann Gnade Gott dem Wettbewerb, wenn die anderen Werke laufen. Und sie werden laufen, das dürfte jetzt klar sein. VW hat das Thema verstanden, sich Maschinen und Menschen von Freunden bestellt und der Sache Zeit gegeben.
BeatthePete meint
Wie jetzt Da-vid, sind nur von führenden Herstellern zugekaufte Batterien jetzt doch nicht der einze wahre Weg? Man bekommt ja Spitzentechnologie für ein Appel und Ei.
Hast du nicht vehement verteidigt, das eine eigene Battetieproduktion weder technisch noch finanziel sinnvoll sei?
Und jetzt?
Ich mach mir Sorgen, du wechselt deine Behauptungen ja schneller wie Elon Musk…
Andi EE meint
@David & Mary
„Jetzt gilt es erst einmal, die Genugtuung auszukosten, die man haben kann, weil VW unfassbar schlau und mit langem Atem frühzeitig die Weichen hin zu eigener Produktion stellte.“
Und ich dachte schon, bei dir sei nach dem Software / OTA, Cariad Desaster Realismus eingekehrt. Offensichtlich verteilst du das Fell des Bären schon wieder bevor du ihn erlegt hast.
„Das Zusammengehen mit Gotion 2020 hatte diesen Fokus in den veröffentlichten Statements. Es war aber von Kaputtscheibern schlicht nicht wahrgenommen worden.“
8 von 10 Leuten bestätigen dich doch hier, auch wenn es immer wieder falsch ist. Du solltest dich nicht beklagen.
„Wenn das jetzt schon finanziell Sinn macht, auch aus dem teuren Deutschland, dann Gnade Gott dem Wettbewerb, wenn die anderen Werke laufen. Und sie werden laufen, das dürfte jetzt klar sein.“
Schön dass du schon alles durchgerechnet hast. Weisst du was das grösste Problem an der Marktwirtschaft ist? Du weißt nie wie tief dein Konkurrent die Preise setzen und profitabel bleiben kann. Es ist ein permanenter Kampf um die Kosten und hier wie du erwähnst, muss man es ja in House machen, nicht einfach den Zulieferer drücken. Du musst dich permanent selber verbessern, ich denke das ist nicht die Stärke von VW.
Ich bin auf der skeptischen Seite, aber für Deutschland wäre es ein Riesengewinn, wenn es funktionieren würde.
Haubentaucher meint
Das halte ich für Unsinn. Batterien werden von den Profis und nicht von VW gemacht. Sie sind jetzt schon eine Massenprodukt, welches natürlich weiterentwickelt wird. Viel entscheidender ist das Batteriemanagement und die Software aber davon hat er vermutlich aus guten Gründen nichts erzählt.
Fuji meint
Von China lernen heißt siegen lernen!
Autoritäre Systeme sind einfach effizienter, das wird Deutschland noch lernen müssen wenn es im weltweiten Konkurrenzkampf nicht untergehen will. Es wird höchste Zeit für den politischen Wandel.
Gerry meint
…autoritäres System hatten wir schon in D. Das hat nicht funktioniert, es war vielmehr die größte Katastrophe des 20.Jh., die Älteren werden sich erinnern.
Insofern ist dein Beitrag wohl als Satire zu verstehen.
Und zum Beitrag, niemand hat VW daran gehindert elektrische Kleinwagen auf den Markt zu bringen oder rechtzeitig in die Akkuproduktion einzusteigen. Das dies nicht erfolgt ist war simples Managementversagen, genau wie die Dieselmanipulationen.
Daniel meint
Der einzige größere reine Elektroautohersteller der profitabel ist, Tesla, hat das auch nicht mit elektrischen Kleinwagen geschafft.
Verbrenner Kleinwagen sind ja schon mehr und mehr unprofitabel, um eine 200km-Ladenhüterversion davon reißt sich niemand.
Thomas meint
Irrtum. Autoritäre System sind per se ineffizient. Warum die EU es nicht gebacken bekommt, basiert darauf, dass die zwar demokratisch legitimiert ist, aber in der Legislative und Exekutive genauso stark reguliert, wie wir es sonst nur von autoritären Systemen kennen. Wir brauchen daher keine Autoritarismus, sondern echten Liberalismus. Etwas, was man früher schlichtweg Marktwirtschaft nannten.
Auf unternehmerische Ebene sieht man das auch sehr gut bei der Volkswagen AG. Die ist auch nicht anders organisiert, als die BRD.
Ossisailor meint
Und wie sähe die Welt in Europa ohne Regulierungen aus? Verschmutzte Flüsse, stinkende Schlote, katalysatorbefreite Verbrenner, Chemiekeulen allenthalben, verpestete Luft uva.
Und es gäbe keinen Binnenmarkt für die exportorientierte deutsche Industrie (und umgekehrt).
Die Verbesserungen unserer Lebensgrundlagen waren keine freiwilligen Leistungen der Industrie.
Fuji meint
So ganz falsch liegt mein Namensvetter nicht, wenn man die Meinung der Industrie dazu berücksichtigt. In dem großen Spiegel-Artikel vor ein paar Tagen wurde gut beschrieben, wie sehr sich die Industrie klare und schnelle Entscheidungen per Dekret wünscht, so wie man es von Xi oder Trump kennt. Da wundert es doch keinen, dass sich die deutsche Infustrie auch in autark geprägten Ländern wie China oder Ungarn so wohl fühlt.
mipu meint
Wer eine Dekade pennt und bremst sollte sich nicht wundern, wenn man dann von anderen Nationen abhängig wird, was Know-How und Rohstoffe betrifft. Hätte man alles früher in Gang setzen können, wenn man gewollt hätte.
Thorsten meint
Chinesische Facharbeiter schulen uns. Das sollte uns zu denken geben.
Schön das man es wenigstens in Deutschland versucht. Die Politik sollte genau hinhören, wenn andere Standorte schneller und günstiger sind.