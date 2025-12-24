Dacia Spring zum Modelljahr 2026 mit neuen Motoren und neuer Batterietechnologie bestellbar

Anfang Oktober hatte Dacia ein technisches Upgrade für das Elektroauto Spring vorgestellt. Noch vor Jahresende startet die rumänische Renault-Marke in Deutschland den Verkauf des überarbeiteten kleinen SUV mit stärkeren Antrieben und LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat). Der Basispreis bleibt unverändert bei 16.900 Euro.

Der in China produzierte Spring erhält mit der Aktualisierung als erstes Auto in der ganzen Renault-Gruppe ein LFP-Akkupack sowie stärkere Elektromotoren. Bei dem Facelift im Frühjahr 2024 wurde zwar die Optik stark verändert, die Technik blieb aber quasi unangetastet.

Mit dem jetzt bestellbaren Technik-Upgrade legt der Spring vor allem bei der Beschleunigung zu. Dacia hat die bisherigen Motoren mit 33 beziehungsweise 48 kW (45/65 PS) durch zwei neue Aggregate mit 52 beziehungsweise 75 kW (71/102 PS) ersetzt. Die neue Einstiegsversion mit 52 kW beschleunigt in 10,3 Sekunden von Tempo 80 auf 120 km/h, während dieser Vorgang bei der bisherigen Basisversion noch 26,2 Sekunden in Anspruch nahm. Aus dem Stand auf Tempo 100 schafft es der Spring in 12,3 Sekunden.

Wenn an der Vorderachse der stärkere, nur in Kombination mit der Top-Ausstattung Extreme verfügbare 75 kW-Motor arbeitet, reduziert sich der Wert für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h auf 6,9 Sekunden. Damit ist die neue Topversion 7,1 Sekunden schneller als der bisherige Spring mit 48 kW Leistung. Maximal sind mit dem Spring stets 125 km/h möglich. Der Verbrauch wird mit 12,7 kWh/100 km bei der kleineren und 12,4 kWh/100 km bei der größeren E-Maschine angegeben.

Die neue 24,3 kWh große LFP-Batterie ermöglicht weiter bis zu 226 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Dafür erhöht sich die Gleichstrom-Ladeleistung (DC) von bisher 30 auf maximal 40 kW. Damit kann der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent in 29 Minuten gelingen – und damit rund eine Viertelstunde schneller als bisher. Mit Wechselstrom (AC) beträgt die maximale Ladeleistung 7 kW.