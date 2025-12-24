VDA legt Fahrplan für klimafreundliche leichte und schwere Nutzfahrzeuge vor

Der Verband der Automobilindustrie VDA hat einen Fahrplan für den erfolgreichen Hochlauf klimafreundlicher und klimaneutraler leichter und schwerer Nutzfahrzeuge veröffentlicht. „Der Schwerlastverkehr steht für rund 30 Prozent der C0₂-Emissionen im Straßenverkehr. Effektiver Klimaschutz führt über das Thema Nutzfahrzeuge. Der Hebel ist enorm, die politischen Bemühungen werden dem nicht annähernd gerecht“, sagt Geschäftsführer Andreas Rade.

Die Branche habe in diesem Bereich maximal investiert und auf Innovation gesetzt. Die Hersteller von leichten bis schweren Nutzfahrzeugen bis hin zu Reisebussen böten längst elektrische und CO₂-neutrale Fahrzeuge an. Allerdings bremsten die Rahmenbedingungen diese in der Praxis aus. Jetzt gehe es darum, diese Fahrzeuge auch tatsächlich in den Verkehr zu bringen. Hier seien unter anderem die Speditionen gefragt.

„Richtig ist aber auch: Wenn Speditionen noch Monate bis Jahre auf einen Netzanschluss warten müssen, oder an Autobahnen keine Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen, dann können sie nicht in die klimaneutrale Mobilität investieren“, so Rade. „Insbesondere vor diesem Hintergrund gilt: Die Kommission muss die Potenziale und die Relevanz der Branche endlich anerkennen und den Hochlauf unterstützen. Strafzahlungen sind in einer ohnehin investitionsintensiven Transformation und für die nicht von den Herstellern verursachten Probleme zu vermeiden.“

Neben der dringenden Forderung, jetzt schnell und entschlossen den Auf- und Ausbau einer Lade- und Wasserstofftankinfrastruktur anzugehen, muss laut dem Fahrplan (PDF) des VDA auch die Überprüfung der Flottenregulierung vorgezogen werden. „Nur so kann ein Realitätscheck mit Blick auf die notwendigen Rahmenbedingungen erfolgen. Nur so kann identifiziert werden, an welchen Stellen mit welcher Intensität nachgearbeitet werden muss. Und letztlich kann nur so sichergestellt werden, dass die Ziele auch tatsächlich erreicht werden.“

Bei allen Fragen um die Zukunft der Mobilität müssten die spezifischen Herausforderungen der Nutzfahrzeugindustrie immer mitgedacht werden – „nur so können wir die gesetzten Ziele zum Klimaschutz erreichen – im Einklang mit Wachstum sowie dem Erhalt von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung“, erklärt der Verband.

Der VDA-Fahrplan für den Hochlauf klimafreundlicher Nutzfahrzeuge

Review der Flottengesetzgebung vorziehen, umfängliche Flexibilitäten schaffen und Strafzahlungen realitätsgerecht anpassen

„Die Industrie hat geliefert: Fahrzeuge, Technologien und Investitionen in neue Produktionsanlagen sind da. Was fehlt, sind passende Rahmenbedingungen (z.B. Lade- und H2-Tankinfrastruktur, Anreize in der Anschaffung und beim Betrieb von Null-Emissionsfahrzeugen, niedrige Lade- und H2-Kosten, Emissionshandel, CO2 -Maut etc.). Daher sollten das Review der CO2-Flottenregulierung für schwere Nutzfahrzeuge schnellstmöglich und deutlich vor dem gesetzlich avisierten Termin erfolgen, der Fortschritt regelmäßig politisch überprüft und alle bisher erreichten Ziele beim Aufbau der zugehörigen Lade- und H2-Tankinfrastruktur vollständig bewertet werden. Darüber hinaus plädieren wir für umfängliche Flexibilitäten bei der Ausgestaltung der CO2- Regulierung und eine faire, verhältnismäßige Anpassung des Strafsystems. Die Strafzahlungen für verfehlte CO2-Flottengrenzwerte sind heute ein Vielfaches höher als bei Pkw und das, obwohl der Aufbau der Infrastruktur und die Schaffung der Rahmenbedingungen stagniert. Die momentanen Strafandrohungen gefährden die Transformation und den Industriestandort Deutschland.“

Finanzierungkreislauf „Straße“ schließen: Anreize unbürokratisch, planbar, fair und gerecht finanziert gestalten

„Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Transportgewerbe sind steuerliche Abschreibungsmodelle keine Lösung. Es braucht u.a. Anreize zur Unterstützung wettbewerbsfähiger Betriebskosten bei emissionsfreien Nutzfahrzeugen im Sinne des Gütergewerbes sowie zum schnellen Aufbau der zugehörigen Lade- und H2-Tankinfrastruktur (im öffentlichen Raum sowie in den Depots). Diese müssen planungssicher, langfristig und einfach umzusetzen sein. Die Bedürfnisse von KMU sind zu berücksichtigen. Die Mautmehreinnahmen infolge des CO2-Anteils sollten zweckgebunden eingesetzt werden – so wird der Finanzierungskreislauf ‚Straße’ geschlossen.“

Depotinfrastruktur stärken: Netze, Ladepunkte, Zuschüsse

„Die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugflotten gelingt nur mit leistungsfähiger Ladeinfrastruktur an den Standorten der Betreiber. Vorrang müssen dabei Netzanschlüsse, Baukostenzuschüsse und die Förderung von Ladepunkten haben. Dasselbe gilt für Wasserstofftankinfrastruktur. Notwendige Genehmigungsverfahren sind deutlich zu beschleunigen. Ein Fokus auf die Praxisbedarfe von Speditionen und Logistikern ist dabei entscheidend, dazu gehört u.a. auch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur im Speditionsverbund. Netzbetreiber und Kommunen sollten verpflichtet werden, die notwendigen Anschlussleistungen zeitnah bereitzustellen. Hierfür ist staatliche Unterstützung notwendig.“

Faire Rahmenbedingungen: Mautbefreiung sichern, Kosten für CO2-neutrale Energieträger inkl. Strom senken

„Damit emissionsfreie Antriebe im Markt bestehen können, müssen die Kosten für Strom und Wasserstoff wirtschaftlich tragbar sein. Wir begrüßen die Verlängerung der Mautbefreiung für emissionsfreie Nutzfahrzeuge bis mindestens Mitte 2031 sowie eine Absenkung der Stromsteuer für alle Verbrauchergruppen inklusive Betreiber von Nutzfahrzeugflotten sind zentrale Stellschrauben für den Markthochlauf. Die Energiesteuer ist dahingehend zu überarbeiten, dass Ladestrom, Wasserstoff (Gleichbehandlung Brennstoffzelle und Wasserstoffmotor erforderlich) und erneuerbare Kraftstoffe möglichst langfristig steuerbefreit bzw. höchstens nach dem EU-Mindeststeuersatz besteuert werden. Eine weitere, entscheidende Rahmenbedingung für einen erfolgreichen Hochlauf von NullEmissionsfahrzeugen ist die umfassende Anpassung der 96/53/EG zu Gewichten und Abmessungen (VDA-Position: u.a. 4 t erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht inklusive einer Tonne Mehrgewicht auf der Antriebsachse bei Nullemissionsfahrzeugen sowie Anpassung der Achslasten von 24 t auf 27 t bei dreiachsigen Sattelanhängern).“

Ausbau von öffentlicher Lade- und Wasserstoff-Tankinfrastruktur beschleunigen und Autohöfe gezielt einbinden

„Neben den Ausschreibungen für unbewirtschaftete Rastplätze braucht es gezielte Förderungen für alternative Infrastruktur an Autohöfen, gerade aufgrund der Verzögerungen bei bewirtschafteten Rastplätzen. Eine flächendeckende, zuverlässige öffentliche Lade- und H2-Tankinfrastruktur ist essenziell für den Straßengüterverkehr der Zukunft. Die europaweite Aufbauplanung für Lade- und H2-Tankinfrastruktur für Nfz inkl. Busse und Kühlauflieger ist massiv zu beschleunigen und flächendeckend zu erweitern. Dazu sind die Anforderungen der AFIR zu überarbeiten und dem avisierten Bedarf für alternativ angetriebene Nutzfahrzeuge in den Jahren 2030 und danach anzupassen.“

Erneuerbare Kraftstoffe regulatorisch berücksichtigen

„Für den klimaneutralen Straßengüterverkehr ist Technologieneutralität ein wichtiger Ansatz. Neben Elektrifizierung müssen auch erneuerbare Kraftstoffe (Wasserstoff, RFNBOs, Biokraftstoffe) in ausgewählten Regulierungen berücksichtigt werden. Wir schlagen die Berücksichtigung von CO2-neutralen Kraftstoffen durch die Aufnahme eines Korrekturmechanismus in die CO2-Regulierung (EU) 2019/1242 vor, um den CO2 -Minderungsbeitrag eines zunehmenden Anteils CO2-neutraler Kraftstoffe im Verkehrssektor anzuerkennen. Ein solcher Ansatz muss alle verfügbaren CO2-neutralen Kraftstoffe gemäß Renewable Energy Directive (RED) einbeziehen. Die EU-Kommission hat darüber hinaus den Auftrag, die Rolle einer Methode zur Zulassung von schweren Nutzfahrzeugen, die ausschließlich mit CO2-neutralen Kraftstoffen betrieben werden, zu prüfen. Der VDA wird den Prozess begleiten.“

Emissionshandel mittels ETS-2 einführen und CO2 marktlich bepreisen

„Die volle Wirtschaftlichkeit emissionsfreier Antriebe entfaltet sich nur bei einer marktlichen CO2-Bepreisung fossiler Kraftstoffe. Das European Trading System (ETS-2) muss jetzt zügig, marktgerecht und EU-weit umgesetzt werden. Nur so entstehen europaweit für alle Logistiker faire Wettbewerbsbedingungen, die nötigen Investitionsanreize und Planungssicherheit für klimafreundliche Technologien. ETS-2 sollte daher planmäßig zum Jahr 2027 eingeführt werden und die nationale Bepreisung gemäß BEHG ablösen. Langfristig ist die Integration von ETS-1 und ETS-2 anzustreben.“

Elektrobusse gezielt fördern, Ladeinfrastruktur ausbauen, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

„Elektro- und Wasserstoffbusse sind ein wichtiger Bestandteil und gleichzeitig ein wichtiges Aushängeschild für Technologie, im Stadtverkehr ebenso wie neuerdings im Fern- und Reisebusbereich. Damit unsere Hersteller ihre technologische Vorreiterrolle in Europa sichern können, braucht es eine gezielte Förderung der Lade-/H2-Tankinfrastruktur an Betriebshöfen, Busdepots und Haltepunkten sowie eine neuaufgesetzte Kaufförderung. Dies gilt ausdrücklich auch für Reise- und Fernbusse, die bisher kaum berücksichtigt werden. Die öffentliche Hand muss dabei eine Vorbildfunktion einnehmen. Bei der Vergabe öffentlicher Verkehrsleistungen und in der Beschaffung muss der Einsatz klimaneutraler Busse zum Standard werden. So werden industrielle Wertschöpfung, Arbeitsplätze und saubere Technologien gefördert.“