Elektro-Luxus-GT: „So einen Jaguar hat es noch nicht gegeben“

Nach der Einstellung der bisherigen Modellpalette mit einem Elektroauto, vor allem aber Verbrennern und Plug-in-Hybriden richtet sich Jaguar komplett neu aus. Der zum indischen Tata-Konzern gehörende britische Hersteller wird nur noch eine kleine Palette an Luxus-Elektroautos anbieten. Zum ersten Modell gibt es nun konkretere Informationen.

Bis zum Spätsommer 2026 will Jaguar mit einem 5,20 Meter langen Gran Turismo seine Neuausrichtung der Öffentlichkeit präsentieren. Die ersten Kunden sollen im Frühjahr 2027 in dem Fahrzeug Platz nehmen. „Wir setzen weiterhin uneingeschränkt auf eine rein elektrische Zukunft und befinden uns in der finalen Entwicklungsphase unseres neuen vollelektrischen Jaguar GT. Da ich ihn selbst gefahren bin, kann ich Ihnen versichern, dass sich das Warten gelohnt hat“, sagte Projektmanager Rawdon Glower dem Portal Edison.

Das vor einem Jahr enthüllte zweitürige Coupé Type 00 gibt einen Ausblick auf die künftige Designsprache von Jaguar. Das kommende neue Serienmodell wird jedoch vier Türen und Platz für ebenso viele Passagiere bieten. Zur Serienausstattung werden laut Glower stattliche 23-Zoll-Räder gehören. Dazu kämen technische Finessen wie Allradlenkung und Luftfederung, während für den Vortrieb drei Elektromotoren – einer vorne und zwei hinten – sorgten.

Viel Leistung und Reichweite

Die Gesamtleistung des Luxus-Elektro-GT soll rund 735 kW/1.000 PS bei weit mehr als 1.000 Newtonmeter Drehmoment betragen. Als Reichweite mit dem rund 120 kWh großen Batteriepaket werden um die 700 Kilometer in Aussicht gestellt. In etwa 15 Minuten soll sich Strom in die Batterie für um die 320 Kilometer Reichweite ziehen lassen.

„Um ein Auto zu entwickeln, das sich so gut fährt, wie es aussieht, haben wir das umfassendste Jaguar-Entwicklungsprogramm aller Zeiten durchgeführt“, sagte Testfahrer Shamshiri gegenüber Edison.

Innen erwartet die Kunden laut dem Bericht ein nüchternes, aber edles Interieur mit vier Einzelsitzen. Die Instrumente seien kleiner als erwartet und das zentrale Bediendisplay könnte auch ein großes iPhone sein. Ein Beifahrer- oder Head-Up-Display finden sich zumindest in dem begutachteten Erprobungsträger nicht.

„So einen Jaguar hat es noch nicht gegeben“, verspricht Glower. „2026 erleben wir die Rückkehr von Jaguar und schlagen ein neues, mutiges Kapitel auf. Der erste einer neuen Generation luxuriöser Elektrofahrzeuge ist ein GT – der technisch fortschrittlichste Jaguar aller Zeiten und ein Auto, das in Aussehen und Fahrgefühl unvergleichlich ist.“

Der Startpreis für den ersten Elektro-Jaguar der neuen Generation soll bei um die 140.000 bis 150.000 Euro liegen. Danach sind dem Vernehmen nach noch ein großes SUV und eine Limousine geplant, die ebenfalls auf das Luxus-Segment zielen. Die Basis stellt stets die neue Jaguar Electric Architecture (JEA).