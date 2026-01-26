BMW und Hyundai setzen weiter auf Wasserstoff

Neben BMW setzt auch der koreanische Autokonzern Hyundai auf Wasserstoff als Antrieb in Fahrzeugen verschiedener Bauarten. „Wir halten am Wasserstoff-Thema fest, sowohl für Pkw als auch für Nutzfahrzeuge mit spezifischen Lösungen“, bekräftigt der Entwicklungsvorstand der Hyundai Group, Manfred Harrer, im Gespräch mit Auto Motor und Sport.

„Natürlich ist mir die Diskussion in Europa bekannt, doch wir sehen das breitbandiger, auch in stationärer Anwendung“, merkt Harrer an. Er betont, dass Wasserstoff nicht nur in der Antriebstechnik eingesetzt werden könne, sondern auch zur Herstellung von Stahl, was der Konzern ja ebenfalls mache, oder in Zügen, hier arbeite man mit der Skoda Group zusammen.

Wasserstoff werde eine immer wichtigere Rolle spielen, glaubt Harrer. „Wir gehen davon aus, dass Wasserstoff in den nächsten Jahren in Asien noch richtig Fahrt aufnimmt, in Korea gibt es bereits ein flächendeckendes Tankstellennetz und mit rund 5,50 Euro pro kg auch ein attraktives Preisniveau.“ Hyundai hat kürzlich den Verkauf der neuen Generation seines Wasserstoff-Elektro-SUV Nexo gestartet.

Zum Jahreswechsel hatte auch BMW-Entwicklungsvorstand Joachim Post die weitere Entwicklung der Wasserstofftechnik bei dem Premiumhersteller verteidigt. „Unserer Ansicht nach ist mehr als eine Technologie nötig, um den Verkehr zu dekarbonisieren. Zudem machen wir uns mit Wasserstoff geopolitisch unabhängiger von bestimmten Rohstoffen und Wertschöpfungsketten. Wasserstoff wird in der Industrie eine entscheidende Rolle spielen. Schon deshalb, weil sich damit grüne Energie speichern lässt“, sagte Post im Gespräch mit Auto Motor und Sport.

Post ist überzeugt, das Asien als Schrittmacher für diese neue Technologie fungiert. „In Japan, Korea und auch Kalifornien tut sich da gerade viel.“ Und deshalb bekräftigte der BMW-Manager auch die Produktion des ersten Serienmodells der Bayern mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. „Wir werden 2028 den BMW X5 mit Brennstoffzellentechnologie bringen.“