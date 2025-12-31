Bentley-Chef betont: Wahl des Antriebs überlassen wir den Kunden

Bentley will mehr Performance-Modelle auf den Markt bringen und die Wahl des Antriebs den Kunden überlassen.

„Wir sehen großes Potenzial gerade im Bereich der Performance-Modelle. Unsere Kunden haben uns die Rückmeldung gegeben, dass sie sich noch mehr auf Fahrdynamik hin ausgerichtete Modelle wünschen“, sagte CEO Steffen Walliser im Gespräch mit Auto Motor und Sport.

Walliser könne sich gut vorstellen, das Modellportfolio in Zukunft „noch weiter mit emotionalen Performance-Modellen entlang unserer Modellpalette“ zu erweitern. Die Nachfrage nach sportlichen und sehr auf Fahrdynamik ausgerichteten Bentley-Modellen sei auf jeden Fall da – „und es freut uns, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen“.

In Sachen Antriebstechnik bleibt die britische Volkswagen-Tochter dem Verbrenner treu, auch wenn Bentley „unter Hochdruck an unserem zukünftigen Luxury Urban SUV“ arbeitet – dem ersten vollelektrischen Modell der Marke, das 2026 vorgestellt werden soll. „Er wird genau die Bentley-Eigenschaften in sich vereinen, die die Kunden erwarten: herausragende Performance und außergewöhnlichen Komfort, kombiniert mit innovativen Technologien und einem Bentley-typischen Interieur“, so Walliser zu dem kommenden Vollstromer.

Im November hat Bentley Details zu seinem ersten Elektroauto präsentiert. Das Unternehmen veröffentlichte auch ein Foto, das die Form des Fahrzeugs unter einer Stoffabdeckung erahnen lässt. Im Dezember aufgetauchte Erlkönigfotos ermöglichen den bisher besten Blick auf das im nächsten Jahr Premiere feiernde E-Modell.

„Gleichzeitig wollen wir unseren Kunden die Wahl bei der Antriebsart lassen“, betonte der CEO im aktuellen Gespräch mit Auto Motor und Sport. „Deshalb werden wir bis in das nächste Jahrzehnt ein großes Portfolio an PHEV-Modellen und eine ausgewählte Anzahl an Fahrer-fokussierten Modellen mit reinem V8-Antrieb anbieten. Mit dieser flexiblen Unternehmensstrategie sind wir gut für die Zukunft aufgestellt.“