E-Motor-Produktion: PEM entwickelt Prozess für „massive Einsparungen“

Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen hat mit dem Berliner Industriepartner Röscher GmbH das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Forschungsprojekt „variTwist“ beendet. Im Zuge des Vorhabens war ein Verfahrensschritt für die Produktion von Elektromotoren entstanden, der ein deutlich kostengünstigeres und flexibleres Verschränken von Kupferflachleitern innerhalb der Prozesskette sogenannter Hairpin-Statoren ermöglicht.

„Der Arbeitsschritt des Schränkens ist ein besonderer Kostentreiber in der Herstellung von Hairpin-Statoren für Elektromotoren“, erklärt PEM-Leiter Professor Achim Kampker. „Vor allem in der Prototypen- und Vorserienphase übertreffen die Maschinen- und Werkzeugkosten diejenigen des Produkts um ein Vielfaches und bilden damit eine wesentliche Hürde mit Blick auf die Flexibilität.“

Die von PEM im „variTwist“-Projekt entwickelte Prozessstation erlaube die kostengünstige Realisierung eines flexiblen Schränkprozesses mit Werkzeugkosten unterhalb von 1000 Euro. Vergleichbares Equipment für konventionelle Schränksysteme lägen häufig im Bereich von 100.000 bis 200.000 Euro.

Durch die fortschreitende Elektrifizierung der Mobilität nimmt die Nachfrage im Bereich der elektrischen Antriebe stetig zu. Um dem Marktbedarf gerecht zu werden, hat sich im Bereich elektrischer Antriebsmotoren in den vergangenen Jahren die sogenannte Hairpin-Technologie etabliert. Vor allem aufgrund der strikt festgelegten Fertigungsschritte soll sie auf der Produkt- und der Prozessebene große Potenziale bieten. Andererseits war die entsprechende Prozesskette bis dato von werkzeuggebundenen Produktionsschritten geprägt, die sich nur mit großem Aufwand und hohen Investitionen variieren lassen.

Das im Zuge des Forschungsprojekts variTwist entwickelte System lässt sich dem RWTH-Team zufolge auf unterschiedliche Variantentreiber in der Hairpin-Stator-Produktion anpassen. Insbesondere in der Prototypen- und Kleinserienfertigung biete es neben der „massiven“ Reduktion der Werkzeugkosten auch eine deutliche Verminderung der Lieferzeiten.