Europäische Investitionsbank investiert 24 Mio. Euro in Anbieter von Batterieanalytik Twaice

Der Anbieter von Batteriespeicheranalytik Twaice hat sich eine Finanzierung in Höhe von 24 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Form eines langfristigen Darlehens und unterstützt durch das InvestEU-Programm gesichert. Die Finanzierung soll das Wachstum des Münchner Unternehmens beschleunigen.

Die fortschreitende Elektrifizierung treibe die Märkte für Batteriespeichersysteme (BESS) und Elektrofahrzeuge (EV) stark voran und damit auch die Nachfrage nach prädiktiver Analytik und fundierter Batterie-Expertise, so Twaice. Mithilfe prädiktiver Analytik könnten Batterieentwickler Degradation frühzeitig erkennen, die Leistung optimieren und die Lebensdauer verlängern, was für zuverlässige, sichere und kosteneffiziente elektrische Speicherlösungen entscheidend sei.

„Durch die Auswertung umfangreicher Echtzeit- und historischer Daten werden Innovationen in den Bereichen Zelldesign, Steuerungssoftware und Ressourcennutzung beschleunigt, sodass bessere Batterien schneller und zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten auf den Markt gebracht werden können“, erklärt Twaice.

„Die langfristige Finanzierung durch die EIB hilft uns, unser Wachstum, das wir bereits sehen, weiter zu beschleunigen“, sagt Stephan Rohr, Co-CEO von Twaice. „Wenn Speicherbetreiber ihre Flotten vergrößern, benötigen sie einen Betrieb, der genauso mitwächst. Auf Basis tiefer Batterie-Expertise unterstützen wir Teams dabei, Performance und Profitabilität zu steigern, bei deutlich weniger manuellem Aufwand.“

„Batterien sind das Herzstück von Europas umweltfreundlicher Energiezukunft. Sie treiben die Elektromobilität an, stabilisieren die Netze mit erneuerbarer Energie und machen unsere Versorgungsnetze widerstandsfähiger. Mit der Unterstützung von Twaice stärken wir nicht nur die technologische Führungsrolle Europas in der modernen Batterieanalytik, sondern fördern auch Innovationen, die eine intelligentere und effizientere Nutzung umweltfreundlicher Energie in der gesamten Wirtschaft ermöglichen“, so Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank.

Neben dem BESS-Geschäft arbeitet der Geschäftsbereich Twaice Battery Experts laut dem Unternehmen eng mit führenden Batterieunternehmen und Elektroautoherstellern zusammen. Die Unternehmen binden demnach Batterieinformationen in ihre Produkte ein, von der Analyse auf Zellebene bis zu Leistungskennzahlen während des Betriebs.

Die EIB-Finanzierung soll Twaice dabei unterstützen, die Produktentwicklung zu beschleunigen und den internationalen Kundenstamm auszubauen.