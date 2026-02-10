Hyundai plant kein Elektroauto unterhalb des Inster

Hyundai Motor Europe (HME) hat im letzten Jahr in den EU35-Märkten (EU, EFTA, Vereinigtes Königreich, Osteuropa und Türkei) insgesamt 603.542 Pkw neu zugelassen, was einem Marktanteil von 4,2 Prozent entspricht. Bei den elektrifizierten Fahrzeugen kamen die Südkoreaner auf ein Plus von 24 Prozent. In diesem Jahr soll die Elektromobilität weiter vorangetrieben werden.

Bis 2027 soll es von jedem Hyundai-Modell eine elektrifizierte Variante geben. Das schließe Plug-in-Hybride beziehungsweise Hybride genauso ein, wie Fahrzeuge mit Brennstoffzelle. Die Produktoffensive bringe fünf neue Modelle in den kommenden 18 Monaten, es würden Autos für die Kernsegmente B und C sein (Kleinwagen/Kompaktwagen). Das erklärte HME-Chef Xavier Martinet gegenüber dem österreichischen Kurier.

Hyundai hat mit dem Inster einen Kleinwagen zum Listenpreis von 24.400 Euro im Angebot. Ein Modell für unter 20.000 Euro ist derzeit nicht geplant. „Wenn man sich die angekündigten Fahrzeuge in dieser Preisklasse ansieht, wird die Reichweite deutlich niedriger. Wir denken, dass unser Auto die richtige Reichweite (bis zu 370 km, Anm.) zu bieten hat“, sagte Martinet. „Auch wenn er etwas teurer sein mag, so glauben wir, dass wir hier ein stimmiges Gesamtpaket anzubieten haben.“

Hyundai habe bei Elektroautos „ein sehr gutes Image, was die Technologie betrifft. Wenn die Kunden bei uns ein Elektroauto kaufen, so bekommen sie ein fortschrittliches Fahrzeug und daran soll sich nichts ändern“, so der Europachef.

Das wichtigste neue Modell in diesem Jahr wird bei der Marke der Kompakte Ioniq 3, der für Europa entwickelt wurde und in der Türkei vom Band laufen wird. Das Modell wurde schon als getarnter Prototyp auf öffentlichen Straßen abgelichtet, die Form orientiert sich an der Designstudie Concept Three. Außerdem stehen die Nachfolger für die mit Verbrennungsmotoren angebotenen Baureihen Tucson, Bayon, i20 und Kona (auch rein elektrisch) in den Startlöchern.

Mit seiner Nobelmarke Genesis will Hyundai weiter expandieren. Ist man zunächst in Großbritannien, Deutschland und der Schweiz gestartet, so sollen Italien, Frankreich, Spanien, die Niederlande und anschließend weitere Märkte dazukommen. Weltweit soll Genesis bis 2030 350.000 Fahrzeuge jährlich verkaufen.