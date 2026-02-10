Tesla veröffentlicht Serien-Spezifikationen für E-Lkw Semi

Tesla will in diesem Jahr nach längerer Verzögerung seinen elektrischen Lkw in die Massenproduktion überführen. Nun hat das US-Unternehmen einige zentrale Leistungswerte der Baureihe Semi offiziell gemacht. Der Elektro-Lkw wird demnach in den zwei Ausstattungsvarianten Standard Range und Long Range in Serie gehen.
Auf der Webseite für den Semi sind seit Kurzem die finalen Spezifikationen zur Serienversion zu finden. Wie erwartet, wird der E-Lkw demnach in zwei Varianten mit unterschiedlich großer Batterie angeboten. Die Speicherkapazität nennt Tesla aber weiter nicht.
Die Modellversion Standard Range bietet demnach 325 Meilen Reichweite bei einem Gesamtgewicht von 82.000 Pfund (umgerechnet 523 km bei 37,2 t), hat ein Leergewicht von unter 20.000 Pfund (9,07 t), einen Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (1,1 kWh/km) und drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen für kumuliert 800 kW/1088 PS Antriebsleistung. Das Fahrzeug ist kompatibel mit MCS (Mega Watt Charging), so sollen sich die Akkus in 30 Minuten zu 60 Prozent füllen lassen. Zur Ausstattung gehört eine elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW.
Die Modellversion Long Range bietet 500 Meilen Reichweite (805 km), hat ein Leergewicht von 23.000 Pfund (10,43 t) und einen Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (1,1 kWh/km). Es kommen ebenfalls drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen mit kumuliert 800 kW Antriebsleistung zum Einsatz. Die Spitzenladegeschwindigkeit beträgt 1,2 MW, dank MCS soll eine 60-prozentige Ladung in 30 Minuten möglich sein. Eine elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW ist serienmäßig.
Schon seit einigen Monaten sind Details des nach Praxistests überarbeiteten Semi bekannt. Das Update brachte Berichten zufolge unter anderem ein neues Fahrgestell, aktualisierte Scheinwerfer und verbesserte Aerodynamik-Features. Die Fertigung und auch die ersten Auslieferungen hat Tesla in seinem jüngsten Geschäftsbericht für dieses Jahr bestätigt. Hergestellt wird der Semi in einem neuen Werk im US-Bundesstaat Nevada.
Abzuwarten bleibt unter anderem noch der Preis für die Serienversion des Semi. Kurz nach der Vorstellung des Prototyps vor inzwischen über acht Jahren gab Tesla einen „erwarteten Basispreis“ von 150.000 Dollar für das Grundmodell an. Für die reichweitenstärkere Variante wurden 180.000 Dollar genannt. Laut Medien wird der E-Lkw deutlich teurer und für rund 260.000 US-Dollar (Standard Range) beziehungsweise 300.000 US-Dollar (Long Range) in den Verkauf gehen.
Da Tesla den Semi 2024 auf die IAA Transportation nach Hannover gebracht hat, gilt dessen Einführung in Europa als wahrscheinlich.
Kommentare
Ossisailor meint
Bei der max. Zuladung, ein wichtiges Kriterium, zeigen die aus den bisherigen Daten abgeleiteten Werte lt. dem Portal electrive.net keine herausragenden Werte. Dort hat man zu den genannten Eigengewichten der Zugmaschine die durchschnittlichen Massen der bei uns üblichen Trailer hinzugenommen und kommt dann auf 20 bzs. knapp 21 Tonnen.
Zum Vergleich: der E-Actrox 600 kommt auf 22 Tonnen in diesem Bericht.
Jörg2 meint
Es gibt keinen Tesla-Semi, welcher in der EU regulär zugelassen ist. Es gibt daher auch keine Daten EU-rechtskonformen Daten über Gewichte.
Ich gehe davon aus, dass Ing. weltweit in der Lage sind, ihre Produkte auf ihre Zielmärkte auszureichten. Ich vermute daher, sollte diese SZM je nach Europa kommen, dann wird sie EU-rechtskonformn wettbewerbstauglich sein.
Kleine Anmerkung: Ein Teil der Transporte sind Volumentransporte, keine Gewichtstransporte.
Aber spannend, wie ein nicht vorhandenes Produkt schon wieder zur Suche nach dem Haar in der Suppe führt….
ID.alist meint
30 min für 20-80% mit MCS ist nichts weltbewegendes und 1.1 kWh/km ist auch relativ durchschnittlich. Von der anderen Seite ist es gut zu hören, dass Tesla keinen proprietären Ladestecker nutzen will.
Vielleicht wird Tesla es doch schaffen dieses Jahr den Semi in Serie zu produzieren. Wann werden wir einen offiziell importiertes Semi in Europa sehen? Ich wette, es dauert noch ein paar Jahre.
Jörg2 meint
„30 min für 20-80% mit MCS ist nichts weltbewegendes und 1.1 kWh/km ist auch relativ durchschnittlich.“
Auf welche Daten stützt sich Deine Einschätzung?
MrBlueEyes meint
eActros 600
Jörg2 meint
Dann bildet hier EIN Messpunkt (welcher auch noch außerhalb des Messbereiches liegt: s. EU vs. USA) den Durchschnitt?
Aber vielleicht kann ja ID… noch Erhellung bringen, wo er die Daten her hat.
CaptainPicard meint
In den USA dürfen LKW in der Regel 55 bis 75 Meilen pro Stunde fahren, das entspricht etwa 90 bis 120 km/h. Da dürfte der Verbrauch schon merklich höher sein als bei uns mit 80 km/h.
Aber so Reichweitenangaben sind ohnehin nicht besonders brauchbar, sieht man ja auch gut beim Elektrotrucker wo er einmal 0,8 kWh/km schafft und dann auch mal 1,4 kWh/km, je nach Ladung, Geschwindigkeit, Temperatur, Strecke, etc.
Stefan meint
Wenn man nur Tempo 80 fährt und nur maximal 500 PS von den über 1000 PS nutzt, kann man wohl auch unter der dem genannten Verbrauch bleiben.
Ein LKW braucht keine 1000 PS für die unteren Geschwindigkeiten. Die Leistung braucht man nur bei Tempo 80 in Steigungen wie den Kasseler Bergen. Und dann hat man einen hohen Verbrauch.
Eine schnelle Beschleunigung von 0 auf 100 bei 30 Tonnen Ladung ist eher gefährlich als sinnvoll.
Gunnar meint
Leider keine Angaben zum Akku.
Welche Chemie? Bruttogehalt? Nettogehalt? Zylindrische Zellen? Prismatische Zellen?
Ossisailor meint
In electrive.net redet man von max. 800 kWh bei der LR-Version.
Aztasu meint
Es dürften eher 850kWh netto sein, ca. 900kWh brutto.
Aztasu meint
Hab mal in den Artikel reingeschaut, da wird 900kWh in der LR-Version ausgegangen, brutto dürfte das sogar an die 1000kWh herangehen. Wirklich jeder europäische Hersteller würde mit so einer Akkugröße die technischen Daten erreichen.
M. meint
Ki sagt:
Ein konkretes Preisangebot für den neuen eActros 600 wurde von Mercedes-Benz noch nicht offiziell genannt, wird aber auf mindestens 250.000 Euro geschätzt (Quelle: ADAC).
Ich selbst hab mal einen für 280k gesehen, aber kann nichts zur Konfiguration sagen.
Ein Diesel fängt bei 100k an, aber direkt vergleichbar ist der dann sicher nicht.
M. meint
Das sollte unter Besser-BEV-Wisser.
Andi EE meint
Das wäre ja ein guter Preis, wieso wird der dann so wenig verkauft?
Ich denke dein Preis stimmt nicht. Es gibt eine ganz einfache Regel wie man Technologie beurteilen kann … wird etwas oft verkauft, ist das Produkt die Sache Wert. Wenn nicht, dann nicht. Und nachgelagert muss man die Finanzergebnisse anschauen. Rutscht ein Konzern trotz guter Verkäufe ins Minus, ist die Technologie die Sache nicht wert. Die Ware wurde unter den Herstellungskosten verkauft = nicht nachhaltig.
Mäx meint
„Ich denke dein Preis stimmt nicht.“
Dann denkst du eben falsch.
Mercedes gibt offiziell ab 286.300 netto ab Werk.
Dann kommt noch bissl Sonderausstattung dazu usw.
Grob werden die Dinge für ca. 300k netto verkauft.
Gebraucht mit 15kkm gibt es welche im Netz für 250k.
Das ist dann aber immer noch Faktor 2+ gegenüber einem Actros Diesel (z.B. 1848) die man erstmal stemmen muss. Die Leasingrate ist ja auch grob doppelt so hoch; das Ding muss dann gefahren werden, damit sich das lohnt.
Besser-BEV-Wisser meint
Weiß jemand was ein Diesel 40 Tonner (z.B. Actros) in etwa kostet? Und ein aktueller eActros im Vergleich dazu?
Mäx meint
Grob Actros Diesel 125k netto, eActros 300k netto