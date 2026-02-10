Tesla veröffentlicht Serien-Spezifikationen für E-Lkw Semi

Tesla will in diesem Jahr nach längerer Verzögerung seinen elektrischen Lkw in die Massenproduktion überführen. Nun hat das US-Unternehmen einige zentrale Leistungswerte der Baureihe Semi offiziell gemacht. Der Elektro-Lkw wird demnach in den zwei Ausstattungsvarianten Standard Range und Long Range in Serie gehen.

Auf der Webseite für den Semi sind seit Kurzem die finalen Spezifikationen zur Serienversion zu finden. Wie erwartet, wird der E-Lkw demnach in zwei Varianten mit unterschiedlich großer Batterie angeboten. Die Speicherkapazität nennt Tesla aber weiter nicht.

Die Modellversion Standard Range bietet demnach 325 Meilen Reichweite bei einem Gesamtgewicht von 82.000 Pfund (umgerechnet 523 km bei 37,2 t), hat ein Leergewicht von unter 20.000 Pfund (9,07 t), einen Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (1,1 kWh/km) und drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen für kumuliert 800 kW/1088 PS Antriebsleistung. Das Fahrzeug ist kompatibel mit MCS (Mega Watt Charging), so sollen sich die Akkus in 30 Minuten zu 60 Prozent füllen lassen. Zur Ausstattung gehört eine elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW.

Die Modellversion Long Range bietet 500 Meilen Reichweite (805 km), hat ein Leergewicht von 23.000 Pfund (10,43 t) und einen Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (1,1 kWh/km). Es kommen ebenfalls drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen mit kumuliert 800 kW Antriebsleistung zum Einsatz. Die Spitzenladegeschwindigkeit beträgt 1,2 MW, dank MCS soll eine 60-prozentige Ladung in 30 Minuten möglich sein. Eine elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW ist serienmäßig.

Schon seit einigen Monaten sind Details des nach Praxistests überarbeiteten Semi bekannt. Das Update brachte Berichten zufolge unter anderem ein neues Fahrgestell, aktualisierte Scheinwerfer und verbesserte Aerodynamik-Features. Die Fertigung und auch die ersten Auslieferungen hat Tesla in seinem jüngsten Geschäftsbericht für dieses Jahr bestätigt. Hergestellt wird der Semi in einem neuen Werk im US-Bundesstaat Nevada.

Abzuwarten bleibt unter anderem noch der Preis für die Serienversion des Semi. Kurz nach der Vorstellung des Prototyps vor inzwischen über acht Jahren gab Tesla einen „erwarteten Basispreis“ von 150.000 Dollar für das Grundmodell an. Für die reichweitenstärkere Variante wurden 180.000 Dollar genannt. Laut Medien wird der E-Lkw deutlich teurer und für rund 260.000 US-Dollar (Standard Range) beziehungsweise 300.000 US-Dollar (Long Range) in den Verkauf gehen.

Da Tesla den Semi 2024 auf die IAA Transportation nach Hannover gebracht hat, gilt dessen Einführung in Europa als wahrscheinlich.