Tesla-Chef Musk: Semi könnte 2027 nach Europa kommen

Tesla will weiter seinen Elektro-Lkw Semi auch außerhalb des Heimatmarktes anbieten. Firmenchef Elon Musk bekräftigte kürzlich, das Fahrzeug in Europa verkaufen zu wollen. „Wir haben den Tesla Semi, den schweren Lkw, der hoffentlich nächstes Jahr nach Europa kommen wird“, sagte der Manager während eines in den USA aufgezeichneten Interviews mit dem Leiter des deutschen Tesla-Werks in Brandenburg.

Der E-Lkw von Tesla soll nach längerer Verzögerung 2026 in die Massenproduktion überführt werden. Kürzlich hat das US-Unternehmen einige zentrale Leistungswerte der Baureihe offiziell gemacht. Der Semi wird demnach in den zwei Ausstattungsvarianten Standard Range und Long Range mit unterschiedlich großer Batterie angeboten.

Die Modellversion Standard Range bietet 325 Meilen Reichweite bei einem Gesamtgewicht von 82.000 Pfund (umgerechnet 523 km bei 37,2 t), hat ein Leergewicht von unter 20.000 Pfund (9,07 t), einen Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (1,1 kWh/km) und drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen für kumuliert 800 kW/1088 PS Antriebsleistung. Der E-Laster ist kompatibel mit MCS (Mega Watt Charging), so sollen sich die Akkus in 30 Minuten zu 60 Prozent füllen lassen. Zur Ausstattung gehört eine elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW.

Die Modellversion Long Range bietet 500 Meilen Reichweite (805 km), hat ein Leergewicht von 23.000 Pfund (10,43 t) und einen Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (1,1 kWh/km). Es kommen ebenfalls drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen mit kumuliert 800 kW Antriebsleistung zum Einsatz. Die Spitzenladegeschwindigkeit beträgt 1,2 MW, dank MCS soll eine 60-prozentige Ladung in 30 Minuten möglich sein. Eine elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW ist serienmäßig.

Abzuwarten bleibt unter anderem noch der Preis für die Serienversion des Semi. Kurz nach der Vorstellung des Prototyps vor inzwischen über acht Jahren gab Tesla einen „erwarteten Basispreis“ von 150.000 Dollar für das Grundmodell an. Für die reichweitenstärkere Variante wurden 180.000 Dollar genannt. Laut Medien wird der E-Lkw deutlich teurer und für rund 260.000 US-Dollar (Standard Range) beziehungsweise 300.000 US-Dollar (Long Range) in den Verkauf gehen.

Da Tesla den Semi 2024 auf die IAA Transportation nach Hannover gebracht hat, galt dessen Einführung in Europa schon länger als wahrscheinlich. Nach der jüngsten Aussage von Musk ist die Einführung des E-Lkw hierzulande weiter geplant. Laut dem CEO könnte der Semi auch in der einzigen Europa-Fabrik des Konzerns in Brandenburg nahe Berlin vom Band rollen.