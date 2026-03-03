Tesla-Chef Musk: Semi könnte 2027 nach Europa kommen

Tesla will weiter seinen Elektro-Lkw Semi auch außerhalb des Heimatmarktes anbieten. Firmenchef Elon Musk bekräftigte kürzlich, das Fahrzeug in Europa verkaufen zu wollen. „Wir haben den Tesla Semi, den schweren Lkw, der hoffentlich nächstes Jahr nach Europa kommen wird“, sagte der Manager während eines in den USA aufgezeichneten Interviews mit dem Leiter des deutschen Tesla-Werks in Brandenburg.
Der E-Lkw von Tesla soll nach längerer Verzögerung 2026 in die Massenproduktion überführt werden. Kürzlich hat das US-Unternehmen einige zentrale Leistungswerte der Baureihe offiziell gemacht. Der Semi wird demnach in den zwei Ausstattungsvarianten Standard Range und Long Range mit unterschiedlich großer Batterie angeboten.
Die Modellversion Standard Range bietet 325 Meilen Reichweite bei einem Gesamtgewicht von 82.000 Pfund (umgerechnet 523 km bei 37,2 t), hat ein Leergewicht von unter 20.000 Pfund (9,07 t), einen Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (1,1 kWh/km) und drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen für kumuliert 800 kW/1088 PS Antriebsleistung. Der E-Laster ist kompatibel mit MCS (Mega Watt Charging), so sollen sich die Akkus in 30 Minuten zu 60 Prozent füllen lassen. Zur Ausstattung gehört eine elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW.
Die Modellversion Long Range bietet 500 Meilen Reichweite (805 km), hat ein Leergewicht von 23.000 Pfund (10,43 t) und einen Energieverbrauch von 1,7 kWh/Meile (1,1 kWh/km). Es kommen ebenfalls drei unabhängige Motoren an den Hinterachsen mit kumuliert 800 kW Antriebsleistung zum Einsatz. Die Spitzenladegeschwindigkeit beträgt 1,2 MW, dank MCS soll eine 60-prozentige Ladung in 30 Minuten möglich sein. Eine elektrische Nebenabtriebswelle (ePTO) mit bis zu 25 kW ist serienmäßig.
Abzuwarten bleibt unter anderem noch der Preis für die Serienversion des Semi. Kurz nach der Vorstellung des Prototyps vor inzwischen über acht Jahren gab Tesla einen „erwarteten Basispreis“ von 150.000 Dollar für das Grundmodell an. Für die reichweitenstärkere Variante wurden 180.000 Dollar genannt. Laut Medien wird der E-Lkw deutlich teurer und für rund 260.000 US-Dollar (Standard Range) beziehungsweise 300.000 US-Dollar (Long Range) in den Verkauf gehen.
Da Tesla den Semi 2024 auf die IAA Transportation nach Hannover gebracht hat, galt dessen Einführung in Europa schon länger als wahrscheinlich. Nach der jüngsten Aussage von Musk ist die Einführung des E-Lkw hierzulande weiter geplant. Laut dem CEO könnte der Semi auch in der einzigen Europa-Fabrik des Konzerns in Brandenburg nahe Berlin vom Band rollen.
Kommentare
EVrules meint
Mein erster Kommentar scheint verschwunden zu sein – nochmal kurzgefasst:
Gibt es keinen aktuellen Ausbau des Werkes, gibt es auch keine Produktion in 12 bis max. 18 Monaten.
Ohne finale, konkrete Bilder der EU Version, gibts auch kein Modell.
So einfach ist die Angelegenheit.
Bei Tesla und deren Ankündigungen bleibt nur zu sagen „Täglich grüßt das Murmeltier“.
Aztasu meint
Also doch eher 2028? Sorry das ist einfach nur lächerlich
MK meint
Die Ankündigung, „nächstes Jahr kommt der Semi nach Europa“ wird diesen Sommer eingeschult oder?
Und sonst: Auf einer PKW-Linie mal eben eine Sattelzugmaschine mitzuproduzieren, dürfte kaum funktionieren. Weil die Teile zu unterschiedlich sind (wofür die Logistikflächen im Werk fehlen), weil es viel mehr sind und weil die Fördersysteme gar nicht auf ein solches Gewicht ausgelegt sind…(um nur mal ein paar offensichtliche Themen zu nennen). Heißt: Auch das ist wieder so eine typische Musk-Ankündigung, die nur funktionieren würde, wenn man entweder eine komplett neue Fabrik daneben baut oder eine Model y-Linie komplett abbaut und durch eine neue ersetzt.
eBikerin meint
Nicht zu vergessen, dass der Tesla in Europa unpraktisch ist auf Grund seiner US typischen Länge. Er dürfte also entweder nur mit einem verkürzten Auflieger fahren (weniger Fracht + Neuanschaffung Auflieger) oder müsste als Lang-LKW fahren – dann darf der aber nur auf ausgewiesenen Strecken fahren, Das zulässige Gesamtgewicht bleibt davon aber unberührt. Heisst der Tesla hätte hier logistische Nachteile gegenüber einem Sattelschlepper europäischer Bauform.
Kurz mal so zum Vergleich: in Deutschland gibt es aktuell gerade mal 4000 Sattelschlepper die als Lang-LKW eingestuft sind. Diese dürfen aber einen verlängerten Auflieger benutzen (mehr Fracht) . Scheinbar lohnt sich der Einsatz aber nur in ganz bestimmten Szenarien, da in D 226.000 Sattelschlepper zugelassen sind.
Jörg2 meint
eBikerin
Es gäbe in der EU ausreichend Einsatzszenarien, die bei Nutzung handelsüblicher Auflieger, die Maximalmaße einhalten würden. S. Kurzmulde für Schüttguttransporte.
Hast Du die Maße vom Semi parat? Ich suche die seit langer Zeit.
M. meint
Ernsthaft? Eine komplette Fertigungslinie nur für LKWs für Schüttguttransporte?
Welche Stückzahlen würde man da denn planen?
Es ist ja nun nicht so, dass man auf den Markt kommt, die anderen wegfegt und dann Exklusivlieferant für LKWs im Schüttguttransport wäre.
eBikerin meint
„Hast Du die Maße vom Semi parat? Ich suche die seit langer Zeit.“
offzielle gibt es da leider nichts, es gibt aber einige unabhängige Schätzungen die auf rund 6,32 Meter Länge kommen. Damit wäre er in Europa mit einem standard Auflieger noch gerade so in der Lang-LKW Klasse 1.
„S. Kurzmulde für Schüttguttransporte.“ Sind eher selten und ein sehr spezielles Anwendungsszenario. Kurz wird genommen, wenn es schwieriges Terrain ist, zB sehr eng zum manövrieren. Da hat dann der kurze LKW auch wieder Vorteile – und den Vorteil, dass man eben auch nen langen Trailer bei bedarf nutzen kann.
Einfach mal nachdenken: US Trucks kann man problemlos in D zulassen – warum gibt es die aber fast nur als sog. Showtrucks? Ein modernen Frightliner ist auch viel Aerodynamischer – importiert aber niemand, selbst MB nicht.
Jörg2 meint
M
Mit einem Mindestmaß an Textverständnis ist zu erkennen, dass sich mein Beitrag auf den Text davor bezieht. Da ist davon die Rede, dass es wohl keine genormten Auflieger gäbe, die bei EU-unübler Länge der SZM fahrbar wären.
Dem ist nicht so.
Das nach Abräumen faktenfremder Argumente reflexartig ein „Aber !!!“ kommt, ist so erwartbar wie kindisch.
Welche Produktionszahlen der nicht vorhandenen EU-Produktion wirft Deine Realität denn aus. Um welche Stückzahlen machst Du Dir sorgen, die keine regelkonforme Nutzung finden?
M. meint
Oje. Jetzt hast du alles ausgeblendet, wovon ich gesprochen bzw. wonach ich gefragt hatte.
Mich interessieren jetzt einfach die Marktchancen eines Tesla Semi auf dem Markt der Schüttguttransporter in der EU, und ob das eine eigene Produktionslinie rechtfertigen würde.
Das war alles.
Was mich (hier) nicht interessiert: ob die Schüttgutauflieger (und hier speziell die kurzen) einer Norm unterliegen oder nicht.
Aber wo wir gerade dabei sind: die konkreten Maße des Semi sind nicht bekannt, aber wohl, dass er aktuell etwas zu breit ist für eine Zulassung, und als Langhauber natürlich (!!) länger als die sonst üblichen Frontlenker, was die maximale Länge des Aufliegers logischerweise beeinflusst. Aber das stellt – falls ich dich ausnahmsweise mal richtig verstanden habe – kein Problem dar, da es ja kürzere Auflieger für Schüttguttransporte gibt (wo eher das Gewicht beschränkt, weniger das Volumen).
MK meint
@Jörg 2:
Frage: Was sind für Sie „ausreichend Einsatzszenarien“? Firmen wie z.B. Daimler Truck oder Volvo Truck entwickeln ja nicht vollkommen unterschiedliche Modelle für den europäischen und den Nordamerikanischen Markt, weil sie Lust drauf haben, sondern weil es nur so funktioniert.
Wenn man schon auf ein Pritschenfahrgestell verzichtet, natürlich nur elektrisch anbietet, was zwar aus meiner Sicht für die Zukunft das einzig sinnvolle ist, aber nicht von heute auf morgen den Markt übernehmen wird, ist man so schon in einer Nische unterwegs…einer Nische, die man, hätte man den Ursprungszeitplan (Serienproduktion 2019) gehalten, für sich alleine gehabt hätte, womit es hätte funktionieren können. Mittlerweile tummeln sich aber in eben dieser Nische auch alle in Europa etablierten Hersteller (mit flächendeckendem Werkstattnetz und Kontakten zu den Speditionen) und mit z.B. Sany kommen auch noch chinesische dazu.
Dass wie Sie selber sagen, es nahezu unmöglich ist, im Internet ein Datenblatt mit wenigstens den wichtigsten Daten wie Länge, Breite, Höhe aufzutreiben, ist doch ein weiteres Indiz, dass man weit davon entfernt ist, den LKW wirklich den Endkunden (Speditionen) zur verbindlichen Bestellung anzubieten. Zumal Tricks wie im PKW-Bereich, wo Privatkunden teils sogar Geld angezahlt haben, ohne endgültige Daten oder einen fixen Markteinführungstermin zu haben, im Speditionsbereich nicht funktionieren werden. Wird da ein Kaufvertrag geschlossen, bedueten Verzögerungen Vetragsstrafen.
M. meint
Hat sich EM je für die Realität interessiert?
Er macht sich seine eigene, und da passt ein 9 m langer Semi ganz locker auf den Produktionsplatz eines 4,8 m langen Autos.
Andere Prozesse machen auch nichts aus. Alles kein Problem. Wirst sehen. Ist wie „vollständig selbst von Küste zu Küste“, est. 2017.
By the way: wie viele Linien haben die in GH eigentlich?
Aber falls die Infos zur Auslastung (40%) stimmen, können die eine Linie tatsächlich abbauen. Ob’s ne gute Idee ist, statt dessen Lastwagen auf Halde zu bauen, steht auf einem anderen Blatt.
Jörg2 meint
M
Die Realität ist die Kurzmeldung:
„Laut dem CEO könnte der Semi auch in der einzigen Europa-Fabrik des Konzerns in Brandenburg nahe Berlin vom Band rollen.“
Du machst Dir daraus Deine eigene Realität und schreibst von Pkw-Produktionslinien.
Du machst, was Du der Gegenseite unterstellst.
M. meint
Ich schreibe nicht von PKW-Linien, im Gegenteil, ich weise darauf hin, dass das auf PKW-Linien nichts wird. Ist das so kryptisch?
Aber…falls es dir noch nicht aufgefallen ist: dort gibt es nur PKW-Produktionslinien, sogar spezifisch für EIN Modell – was logisch ist, da dort nur ein Modell gebaut wird, und das in sehr geringer Varianz. Da macht eine generalistische Aufstellung des Werkes (Logistik, Produktionsprozesse,….) auch gar keinen Sinn.
Wenn EM also sagt, dass man dort auch den Semi bauen will (das kann er gerne machen…), dann kann man sich schon mal fragen, wie man das machen will.
In „Industrie 4.0“ ist sowas durchaus machbar – die Produktion an Linien ist ja nicht alternativlos – aber so plant man kein Werk für ein Modell – siehe oben.
Also wird’s im aktuellen Werklayout eher nichts werden – das wird man dann ändern müssen.
Es ist NICHT so, dass man jetzt einfach beschließt, dort den Semi zu bauen, und „SCHWUPP“ purzeln da morgen LKWs vom Band. Das ist nur deine Realität.
Da stehen einige hunderte Mio. Euro Investitionen dazwischen. Und da kann man schon mal nach der Sinnhaftigkeit fragen… für das Geld kann man viele Jahre Importzoll zahlen.
Jörg2 meint
M
Bitte 100 mal das „könnte“ aus dem CEO-Satz an die Tafel schreiben.
MK meint
@Jörg 2:
Das ist aber doch genau der Punkt, auf dem ich in dem Ursprungskommentar hinauswollte: Natürlich KÖNNTE man langfristig auch LKW in Grünheide bauen. Aber eben nicht in diesem Werk parallel zur PKW-Produktion und wie M. zu Recht sagt nicht in diesem Werk-Setup. Dafür wäre selbst eine Factory 56 von Daimler in Sindelfingen deutlich geeigneter, weil es da eben keine Fertigungslinie, sondern Montagestationen gibt. Vor Allem aber verhindert die von M. angesprochene geringe Varianz aus meiner Sicht, dass man jemals in dieser Halle PKW und LKW parallel bauen könnte: Die Logistik erfolgt über hunderte Heckladerampen ohne erwähnenswerte Logistikflächen im Werk. Milkrun-Systeme, Just in Time oder bei Bedarf sogar Just in Sequence-Konzepte, die für die unterschiedlichen Anforderungen erforderlich wären, bekommt man da nicht unter. Auch im Bereich der Lackiererei und dem Bereich, wo die lackierten Karosserien trocknen, dürfte es ohne kompletten Neubau keine Integration eines von den Abmessungen her vollkommen abweichenden LKW geben können. Womit wir wieder beim von mir angedeuteten Neubau eines kompletten weiteren Werks wären…
Und damit zum Fazit: Ja, man könnte in ein paar Jahren in der Gemarkung Grünheide LKW bauen, aber nicht im bestehenden Werk. So ist es nur eine weitere kryptische Ankündigung von Musk als Verhandlungsmasse bzw. „Drohkulisse“ für die anstehende Betriebsratswahl ohne einen tatsächlichen Plan dahinter.
M. meint
Ich schreibe lieber: „du hast nicht kapiert, um was es hier geht, und tanzt deswegen um irgendwelche sprachlichen Feinheiten als Notausstieg“
Gerne auch 100x, wenn der Veranstalter dieser Show mitspielt.
Jörg2 meint
„Laut dem CEO könnte der Semi auch in der einzigen Europa-Fabrik des Konzerns in Brandenburg nahe Berlin vom Band rollen.“
MK, wie konntest Du daraus ableiten, dass diese Produktion auf einer Pkw-Linie erfolgen soll? Woher hast Du dieses tiefe Wissen?
M. meint
Du nimmst für dich doch immer in Anspruch, nicht richtig gelesen worden, und dann falsch interpretiert worden zu sein – wie kommst du dann auf die Idee, nur den halben Beitrag zu lesen?
Er schreibt doch sehr deutlich, dass die Produktion in einer „neuen Fabrik daneben“, oder auf einer neuen Linie geschehen könnte – möglicherweise (!), nachdem man eine Y-Linie abgebaut hat.
Jörg2 meint
M
Wir haben offenbar ein unterschiedliches Textverständnis.
Ich lese aneinandergereite, an den Haaren herbeigezogene Gründe, warum etwas scheitert, was im Stadium „könnte“ ist.
Das Ding ist zu lang! Ich kenne keine Maße.
Die Bauteile sind zu schwer! Ich kenne keine Gewichte
Das geht auf den bestehenden Linien nicht! Ich kenne keine Um- und Ausbau erbote.
„Immer“? Mit Sicherheit nicht.
M. meint
Textverständnis ist eine Sache, die Betrachtung der Realität eine andere.
Du kommst mir vor wie die KI, die mir eben mitteilte, in der EU wären Langhauber die am häufigsten verbreitete Bauform bei LKW.
Die KI war noch nie vor der Tür, und nach einem zarten Rüffel meinerseits hat sie nochmal nachgeschaut und konnte die Realität doch noch erkennen.
Du bist ja (hoffentlich) keine KI, daher mein Vorschlag an dich: geh doch mal raus. Nimm dir Bilder von einem Semi und von einem Standard-Frontlenker mit und überlege, welcher von beiden länger ist – länger sein MUSS.
Wenn du zu keinem Ergebnis kommst, frage jemanden.
Um da zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen, sind millimetergenaue Abmessungen gar nicht nötig.
Jörg2 meint
M
Wer im Frachtgeschäft sich mit Zugmaschinen für Sattelauflieger beschäftigt, interessiert sich nur am Rande für die Länge der SZM.
Du scheinst nicht vom Fach zu sein.
Konntest Du denn zwischenzeitlich aufnehmen, dass von „könnte“ die Rede ist?
„Könnte“ im Sinne von „überhaupt“ und wenn dann eventuell in Brandenburg.
Soetwas reicht aus und hier werden händeringend die Verhinderungsgründe gesucht.
Tinto meint
Tesla Grünheide könnte bestimmt innerhalb eines Jahres eine Produktionslinie für den Semi aufbauen, nur sollten sie langsam mit der Planung anfangen. Der Firma Scholpp zb., die schon die bisherigen Produktionslinien aufgebaut hat, liegt kein entsprechender Auftrag vor.
Aber vllt springt ja ein Chinese ein, wir werden es sicher morgen erfahren:-)
David meint
Das ist Tesla. Mit dem Rücken zur Wand, aber immer noch große Klappe. Mit dem Semi kann man nichts verdienen. Die Servicementalität von Tesla passt auch nicht zur Branche: Oh, in sechs Wochen habe ich Termin im Servicecenter! Die technischen Daten klingen nicht beeindruckend. Den versprochenen Idealverbrauch des Tesla hat der Elektrotrucker im Winter in Norwegen mit offenem Auflieger. Der eActros war unter idealen Bedingungen mit knapp der Hälfte ausgekommen. Und wie soll das gehen mit dem zentralen Fahrersitz, wo sämtliche Transaktionen durchs Seitenfenster geschehen müssen? Weiß man eigentlich, welche Akkus er hat? Doch wohl nicht die missratene NCM Schwachlastzelle 4680?
Horst Krug meint
Bei klassischen Diesel-Lkw gibt es oft eine mechanische Nebenabtriebswelle (PTO = Power Take-Off), die über den Motor / Getriebe hydraulische Pumpen, Kräne, Kühlaggregate, Ladebordwände oder andere Aufbauten antreibt.
Beim rein elektrischen Tesla Semi entfällt ein klassischer Verbrennungsmotor. Stattdessen nutzt die ePTO die große Hochvolt-Batterie des Trucks selbst, um externe Geräte direkt mit Strom zu versorgen – ohne separaten Diesel-Generator (wie es bei vielen Kühlaufliegern = „Reefer“ üblich ist).
M. meint
Das ist richtig, aber keine Eigenart des Semi, in Serie (!) (als Option) gibt es ePTO z.B. beim eActros auch.
Dort bis 90 kW Leistung übrigens.
eBikerin meint
beim eTGX gibts das auch .
M. meint
Stimmt, das „z.B.“ hatte ich gedacht, aber nicht geschrieben. :-)
MK meint
@Horst Krug
…genauso wie bei Daimler, MAN, Iveco und Volvo auch. Also bei eigentlich allen aktuell in Europa angebotenen elektrischen Sattelzugmaschinen.
Ob die aber langfristig hauptsächlich genutzt werden, ist die Frage. Immerhin gibt es auch immer mehr Kühllauflieger (auch von Diesel-LKW gezogene), die eigene Akkus an Stelle des Dieselgenerators haben. Dazu kommen immer mehr Logistikzentren und Lebensmittelwerke, die die Warteplätze für LKW mit entsprechenden Stromanschlüssen ausgestattet haben, damit selbst die, die noch mit Dieselaggregat arbeiten, das zumindest auf dem Gelände nicht mehr nutzen (oft weil moderne Lärmschutzvorgaben und benachbarte Anwohner die Firmen dazu zwingen).
Jörg2 meint
M
MK
Ich kann bei Horst nicht lesen, dass er behauptet, NUR Tesla hätte soetwas.
Ich lese: Tesla hat das.
Was triggert euch da dermaßen?