BMW-Online-Shop verrät kommende E-Auto-Modellversionen

BMW hat angekündigt, bis Ende nächsten Jahres rund 40 neue oder grundlegend überarbeitete Modelle einzuführen. Einträge im Online-Shop für die USA haben vorzeitig Modellbezeichnungen für das Modelljahr 2027 sichtbar gemacht. Auch einige kommende vollelektrische Fahrzeuge sind damit nun bekannt.

In diesem Jahr wird als zweite Baureihe auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ die nächste Generation des 3er erstmals auch rein batteriebetrieben in Europa angeboten. Der i3 wird laut dem Leak aus den USA angeboten in den Ausführungen i3 40 xDrive und i3 50 xDrive – also mit höher motorisierten Allradsystemen. Später sollten noch schwächere Hecktriebler folgen sowie eine besonders potente Version mit vier E-Motoren der sportlichen BMW-Submarke M.

Beim E-Antrieb macht BMW mit der Neuen Klasse einen großen Schritt. So verfügt der neue iX3 auf der Plattform über 345 kW/469 PS Leistung und eine 108,7-kWh-Batterie für bis zu 805 Kilometer Reichweite. Der i3 sollte als Limousine mit besserer Aerodynamik und weniger Gewicht darüber liegen. Schnellladen gelingt mit der 800-Volt-Architektur mit bis zu 400 kW, damit kann der iX3 seine Batterie in 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Das „Heart of Joy“ ist als Zentralcomputer für Antrieb, Bremsen, Laden durch Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung zuständig.

Laut den aktuellen Informationen aus den USA wird der iX3 künftig noch in den Varianten 40 sDrive (Heckantrieb), 40 xDrive und 50 xDrive angeboten. Flankierend wird es zudem mit dem iX4 ein rein elektrisches SUV-Coupé der Neuen Klasse geben. Geplant sind die Versionen 40 xDrive und 50 xDrive. Auch das größere SUV X5 wird rein elektrisch, und zwar auf der flexiblen CLAR-Plattform – laut dem Leak zuerst als leistungsstarker Allradler iX5 60 xDrive.

„Im Laufe des Jahres 2026 werden wir zeigen, wie die Technologien der Neuen Klasse in weitere Modelle wie die 7er Reihe und den X5 integriert werden“, kündigte Konzernchef Oliver Zipse im letzten Jahr nach dem Start des neuen iX3 an. „Bis 2027 bringen wir weltweit 40 neue und überarbeitete Modelle mit den Technologien der Neuen Klasse und der neuen Designsprache auf die Straße … Diese komplett neue Generation an BMW Fahrzeugen wird unser breites und beliebtes Portfolio noch weiter stärken – mit technologischen Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden in ihren jeweiligen Märkten zugeschnitten sind.“

„Mit der Neuen Klasse stellen wir erneut unsere Stärke unter Beweis, wenn es darum geht, Systemkomplexität, Integration und Effizienz zu meistern“, so Zipse weiter. „Wir wissen, was unsere Kunden wollen, und erkennen frühzeitig neue Trends in den einzelnen Märkten. Das Ergebnis sind Fahrzeuge, die die besten Technologien – sowohl unsere eigenen als auch die von regionalen Partnern – perfekt integrieren. So können wir unseren Kunden jederzeit das beste Produkt bieten.“ Die Neue Klasse mache einzigartig, dass BMW die Technologie-Cluster über das gesamte Portfolio ausrolle – unabhängig vom Antrieb.