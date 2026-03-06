BMW i3 der „Neuen Klasse“ absolviert letzte Wintertests

Die 3er-Reihe von BMW ist ab diesem Jahr auch in Ausführungen auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ erhältlich. Aktuell absolvieren Prototypen ein Erprobungsprogramm im Wintertestzentrum der BMW Group im schwedischen Arjeplog. Das Unternehmen veröffentlicht Bilder von der Erprobung des kommenden i3 und gibt erste Details zum zweiten E-Auto der Neuen Klasse nach dem SUV iX3 bekannt.
Am 18. März 2026 feiere der neue i3 seine Design-Premiere, kündigt BMW an. Die neue vollelektrische Modellgeneration sei mit dem eDrive der sechsten Generation ausgestattet (Gen6). „Der BMW i3 überträgt die typischen Merkmale der sportlichen Limousine in ein völlig neues Fahrzeugkonzept mit der klar erkennbaren DNA eines BMW 3er. Zugleich verschiebt sie die bisherigen Grenzen der Elektromobilität und nutzt bislang unerreichte Potenziale unserer Neuen Klasse“, sagt Mike Reichelt, Head of Neue Klasse BMW.
Die Steuerungseinheit bestehend aus dem „Superbrain Heart of Joy mit dem Driving-Stack BMW Dynamic Performance Control“ sorge für Fahrdynamik auf einem völlig neuen Level. Auf der Zielgeraden des Serienentwicklungsprozesses gebe das Test- und Entwicklungsteam dem i3 in Schweden auf schneebedeckten Straßen und zugefrorenen Seen den abschließenden fahrdynamischen Feinschliff.
Als eines von vier Superbrains bildet das Heart of Joy gemeinsam mit der intern entwickelten Software BMW Dynamic Performance Control die Antriebs- und Fahrdynamikregelung des neuen i3. Sie steuert Antrieb, Bremsen und Teilfunktionen der Lenkung ebenso wie die Rekuperation. Dabei regelt das Heart of Joy laut den Entwicklern zehnmal schneller als bisherige Systeme. „Das Resultat des technologischen Weitsprungs zeigt sich in einem besonders mühelosen und hochpräzisen Fahrverhalten des neuen BMW i3.“
BMW weiter: „Auch bei niedrigen Fahrbahnreibwerten wie in Arjeplog sorgt das Heart of Joy für agilen Vortrieb. Zudem ermöglicht die extrem schnelle Regelung der beiden E-Maschinen eine souveräne Fahrstabilität. Nur Elektromotoren können die blitzschnellen Befehle in diesem Ausmaß verarbeiten und umsetzen. Der BMW i3 fährt dadurch in jeder Situation leichtfüßig und komfortabel. Er setzt so BMW 3er typisch, neue fahrdynamische Maßstäbe.“
Der neue i3 lasse sich mit höchster Zielgenauigkeit präzise steuern, folge unmittelbar den Lenkeingaben und vermittele das Gefühl von Mühelosigkeit, heißt es. Das Heart of Joy reduziere die Zahl an notwendigen Regeleingriffen, etwa des DSC-Systems. Das dadurch entstehende Kurvenverhalten sei konsistenter und reproduzierbarer, was dem Fahrer ein größeres Sicherheitsgefühl vermittele. Zudem sei der i3 auch bei der Annäherung an den Grenzbereich mühelos beherrschbar.
„Herausragend ist die Soft-Stop Funktionalität des neuen BMW i3: Sie sorgt über die präzise Regelung der Elektromotoren für den sanftesten Anhalte-Vorgang in der Geschichte des BMW 3er – ohne Ruck oder Bremsgeräusch“, so BMW. Die hohe Fahrstabilität, die das Heart of Joy auch auf glatten Untergründen wie in Arjeplog ermögliche, verbessere zudem die Effizienz. Die präzisen Regelprozesse erlaubten dem i3, so häufig und so stark wie möglich zu rekuperieren, selbst bei Kurvenfahrt, ohne dass Fahrstabilität verloren geht. „‚Freude am Fahren‘ ganz neu definiert“, versprechen die Bayern.
Zuerst wird BMW zufolge in der zweiten Jahreshälfte die Version i3 50 xDrive auf den Markt kommen. Die Leistung dieses Modells mit Allradantrieb wird mit 345 kW/469 PS und 645 Nm Drehmoment angegeben. Weitere Versionen sollen folgen, darunter eine noch potentere mit vier E-Motoren der sportlichen BMW-Submarke M. Mit der Neue Klasse als Basis soll der neue i3 zudem viel Reichweite bieten. Schnelles „Tanken“ erlaubt die hohe Ladeleistung von bis zu 400 kW.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Die Kiste wird natürlich im Bereich der Limousinen Benchmark (Trig.gerwarnung :) )
Jedoch finde ich schade, dass der Touring nicht zeitgleich gelauncht wird… die Bedeutung von Limousinen nimmt weltweit ab… SUVs gewinnen an Bedeutung… und auch in Europa/Deutschland haben Kombis eine größere Bedeutung… und da der BEV-Markt für die Deutschen Hersteller sind immer mehr auf Europa konzentriert, wäre es schon nicht unklug gewesen meines Erachtens, den Touring zeitgleich zu bringen…
jm2c
Envision meint
Wenn nicht so ein unpraktisches Fahrzeug wäre … und der Kombi vermutlich über 4,80 ist mir etwas zu groß, der iX1 soll aber ab 2027 auch mit umfangreiche Neue Klasse Features kommen, da bin ich dann eher der Kandidat.
Bin mal auch echte Verbrauchsfahrten gespannt, auf dem Papier klang das alles viel besser wie bei den ersten Testfahrten des iX3 aber der ist natürlich auch ein Trümmer, die Mercedes Architektur mit PSM und 2Gang scheint dagegen echt zu liefern, zumindest die real Tests/Verbrauchsfahrten des CLA haben mich bisher beeindruckt.
Mäx meint
Wo gab es denn schon umfangreiche Tests des iX3?
Ich gucke auch immer mal wieder um zu wissen wie oder ob er sparsam ist, aber konnte nichts finden.
Klar es gab die Vorstellungsfahrten, aber das finde ich immer schwierig, weil oft dann nur 110 oder so gefahren werden kann usw.
brainDotExe meint
Die ersten Videos der Vorabtests sind auch schon online. Ich kann das Video vom Kanal „Autogefühl“ empfehlen.
Darin wird auch der bis jetzt spekulierte 108 kWh Akku bestätigt.
Ein sehr spannendes Auto, auch wenn ich lieber auf den nächsten i4 warte.