BMW i3 der „Neuen Klasse“ absolviert letzte Wintertests

Die 3er-Reihe von BMW ist ab diesem Jahr auch in Ausführungen auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ erhältlich. Aktuell absolvieren Prototypen ein Erprobungsprogramm im Wintertestzentrum der BMW Group im schwedischen Arjeplog. Das Unternehmen veröffentlicht Bilder von der Erprobung des kommenden i3 und gibt erste Details zum zweiten E-Auto der Neuen Klasse nach dem SUV iX3 bekannt.

Am 18. März 2026 feiere der neue i3 seine Design-Premiere, kündigt BMW an. Die neue vollelektrische Modellgeneration sei mit dem eDrive der sechsten Generation ausgestattet (Gen6). „Der BMW i3 überträgt die typischen Merkmale der sportlichen Limousine in ein völlig neues Fahrzeugkonzept mit der klar erkennbaren DNA eines BMW 3er. Zugleich verschiebt sie die bisherigen Grenzen der Elektromobilität und nutzt bislang unerreichte Potenziale unserer Neuen Klasse“, sagt Mike Reichelt, Head of Neue Klasse BMW.

Die Steuerungseinheit bestehend aus dem „Superbrain Heart of Joy mit dem Driving-Stack BMW Dynamic Performance Control“ sorge für Fahrdynamik auf einem völlig neuen Level. Auf der Zielgeraden des Serienentwicklungsprozesses gebe das Test- und Entwicklungsteam dem i3 in Schweden auf schneebedeckten Straßen und zugefrorenen Seen den abschließenden fahrdynamischen Feinschliff.

Als eines von vier Superbrains bildet das Heart of Joy gemeinsam mit der intern entwickelten Software BMW Dynamic Performance Control die Antriebs- und Fahrdynamikregelung des neuen i3. Sie steuert Antrieb, Bremsen und Teilfunktionen der Lenkung ebenso wie die Rekuperation. Dabei regelt das Heart of Joy laut den Entwicklern zehnmal schneller als bisherige Systeme. „Das Resultat des technologischen Weitsprungs zeigt sich in einem besonders mühelosen und hochpräzisen Fahrverhalten des neuen BMW i3.“

BMW weiter: „Auch bei niedrigen Fahrbahnreibwerten wie in Arjeplog sorgt das Heart of Joy für agilen Vortrieb. Zudem ermöglicht die extrem schnelle Regelung der beiden E-Maschinen eine souveräne Fahrstabilität. Nur Elektromotoren können die blitzschnellen Befehle in diesem Ausmaß verarbeiten und umsetzen. Der BMW i3 fährt dadurch in jeder Situation leichtfüßig und komfortabel. Er setzt so BMW 3er typisch, neue fahrdynamische Maßstäbe.“

Der neue i3 lasse sich mit höchster Zielgenauigkeit präzise steuern, folge unmittelbar den Lenkeingaben und vermittele das Gefühl von Mühelosigkeit, heißt es. Das Heart of Joy reduziere die Zahl an notwendigen Regeleingriffen, etwa des DSC-Systems. Das dadurch entstehende Kurvenverhalten sei konsistenter und reproduzierbarer, was dem Fahrer ein größeres Sicherheitsgefühl vermittele. Zudem sei der i3 auch bei der Annäherung an den Grenzbereich mühelos beherrschbar.

„Herausragend ist die Soft-Stop Funktionalität des neuen BMW i3: Sie sorgt über die präzise Regelung der Elektromotoren für den sanftesten Anhalte-Vorgang in der Geschichte des BMW 3er – ohne Ruck oder Bremsgeräusch“, so BMW. Die hohe Fahrstabilität, die das Heart of Joy auch auf glatten Untergründen wie in Arjeplog ermögliche, verbessere zudem die Effizienz. Die präzisen Regelprozesse erlaubten dem i3, so häufig und so stark wie möglich zu rekuperieren, selbst bei Kurvenfahrt, ohne dass Fahrstabilität verloren geht. „‚Freude am Fahren‘ ganz neu definiert“, versprechen die Bayern.

Zuerst wird BMW zufolge in der zweiten Jahreshälfte die Version i3 50 xDrive auf den Markt kommen. Die Leistung dieses Modells mit Allradantrieb wird mit 345 kW/469 PS und 645 Nm Drehmoment angegeben. Weitere Versionen sollen folgen, darunter eine noch potentere mit vier E-Motoren der sportlichen BMW-Submarke M. Mit der Neue Klasse als Basis soll der neue i3 zudem viel Reichweite bieten. Schnelles „Tanken“ erlaubt die hohe Ladeleistung von bis zu 400 kW.