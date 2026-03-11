BYD soll Formel-1-Einstieg oder Teilnahme an anderer Motorsport-Rennserie prüfen

Chinas größter Autobauer und im letzten Jahr der weltweit erfolgreichste Verkäufer von Elektroautos BYD geht womöglich bald in der Formel 1 an den Start. Das Unternehmen prüfe derzeit Optionen für einen Einstieg in den Motorsport, berichtet das Wirtschafts- und Finanzportal Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise.
Erwägt werden laut dem Bericht Langstreckenrennen wie das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, aber auch die Formel 1. Das Ziel sei es, die Attraktivität der Marke zu steigern. Ausschlaggebend für den möglichen Einstieg sei, dass Rennserien verstärkt mit Hybrid- oder Elektroantrieben arbeiten. Seit dieser Saison beziehen die Formel-1-Rennwagen erstmals gut 50 Prozent ihrer Leistung aus einer Batterie. Nur noch die andere Hälfte stammt vom Verbrenner, der die Batterie während der Fahrt zudem immer wieder laden muss.
Für BYD wird die Formel 1 durch die Regeländerung interessant, die Leistungsfähigkeit der eigenen Antriebe und Batterien international zu demonstrieren. Der als Akkufertiger gestartete Konzern stellt exklusiv Plug-in-Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge her. Bisher sind chinesische Autobauer im internationalen Motorsport nicht sehr präsent. Geely etwa nimmt über Cyan Racing, das frühere Werksteam der Konzerntochter Volvo, an Tourenwagenrennen teil. Das E-Auto-Start-up Nio ist in der Stromer-Rennserie Formel-E aktiv.
BYD soll sich den Einstieg in eine Rennserie durch den Aufbau eines eigenen Teams oder die Übernahme eines bestehenden vorstellen können. Größtes Hindernis für die Teilnahme an der Formel 1 sind Bloomberg zufolge die erwarteten Kosten von hunderten Millionen Euro pro Saison. Eine finale Entscheidung stehe noch aus. Im Raum stehe auch die Möglichkeit, auf den Einstieg in den Motorsport zu verzichten.
Mit seiner Kernmarke konzentriert sich BYD auf erschwingliche Elektro- und Plug-in-Hybridautos. 2025 verkaufte der Konzern erstmals mehr Elektroautos als der bisherige Branchenprimus Tesla. Mit seiner Luxusmarke Yangwang hat BYD bereits erste Erfahrungen im Motorsport gesammelt: 2025 brach der Supersportler U9 Xtreme auf einer Teststrecke im niedersächsischen Papenburg den Geschwindigkeitsrekord für ein E-Auto.
Kommentare
MainTower meint
Bezieht dann BYD seine F1 Motoren von Mercedes, wie aktuell auch das Werksteam Renault Alpine?
MK meint
Dass man plötzlich hunderte Millionen Euro in die Entwicklung eines Hochleistungs-Verbrennungsmotors steckt, ist auf jeden Fall eher unwahrscheinlich.
Was die Formel 1 zwar nicht vorsieht und ganz sicher auch in naher Zukunft nicht zulassen wird, aber auf jeden Fall ein Statement wäre, wäre doch ein vollelektrisches Formel 1-Fahrzeug. BYD ist schon bei 1.500 kW Ladeleistung angekommen und baut in China schon erste Ladeparks, wo Autos mit weniger als 1.000 kW Ladeleistung gar nicht mehr laden dürfen…wer weiß also, wann wir die ersten High-Speed-Kurzstreckenrennen sehen, bei denen auch die kürzesten Ladepausen zum Erfolg beitragen können…
M3P_2024 meint
Formel E kennst? Halt (nach wie vor) bisschen wie Mariokart, was aber aus meiner Sicht eher am Regelwerk, dem Rennformat und der Vermarktung und weniger an der Antriebsart liegt.
M3P_2024 meint
Immerhin etwas was Mercedes aktuell noch gut macht. Wobei, hat halt ausser dem Name so praktisch gar nix mit Mercedes zu tun.