BMW verzeichnet 2025 dritten Gewinnrückgang in Folge, E-Autos machen Hoffnung

BMW hat im Geschäftsjahr 2025 erneut einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Nettogewinn fiel auf rund 7,45 Milliarden Euro, etwa drei Prozent weniger als 2024. Für die Bayern ist es damit bereits der dritte Rückgang in Folge. Im Vorjahr war die Kennzahl deutlich um 36,9 Prozent zurückgegangen.
Der operative Gewinn – das Ergebnis vor Zinsen und Steuern – fiel auf rund 10,2 Milliarden Euro. Das ist ein Minus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024. Damit war der Gewinnrückgang bei dem Münchner Premiumhersteller deutlich geringer als bei Volkswagen und Mercedes. Bei den beiden deutschen Konkurrenten brach der Gewinn im letzten Jahr jeweils um rund die Hälfte ein.
Der Umsatz bei BMW war im vergangenen Jahr 6,3 Prozent niedriger als 2024 und fiel auf 133,45 Milliarden Euro. Der Autokonzern führte das Ergebnis auf den harten Wettbewerb im Autogeschäft zurück, vor allem auf den wachsenden Konkurrenzkampf in China. Dort brach der Absatz um 12,5 Prozent ein.
In Europa verkaufte das Unternehmen dagegen 7,3 Prozent mehr Autos. Auf den amerikanischen Märkten verzeichnete BMW ein Plus von 5,6 Prozent. Insgesamt stieg der Absatz leicht um 0,5 Prozent auf 2.463.681 ausgelieferte Fahrzeuge. Hoffnung macht dem Unternehmen insbesondere der Absatz bei den Elektroautos: Dieser stieg 2025 um 3,6 Prozent. 17,9 Prozent aller verkauften Fahrzeuge hatten einen rein elektrischen Antrieb.
Die Gewinnmarge von BMW lag im Jahr 2025 bei 5,3 Prozent und damit noch im Bereich des gesetzten Korridors von 5 bis 7 Prozent. Besonders die US-Einfuhrzölle belasteten die Marge. Sie kosteten nach Angaben des Konzerns rund 1,5 Prozentpunkte. Für 2026 geht BMW davon aus, dass erhöhte Zölle die Marge um weitere 1,25 Prozentpunkte reduzieren werden.
„Wir haben in den vergangenen Jahren die Weichen richtig gestellt und müssen strategisch nicht umsteuern. So halten wir das Unternehmen jetzt und auch in Zukunft auf Erfolgskurs“, sagt CEO Oliver Zipse. „Unser Multi-Brand-Premium-Ansatz sorgt für Stabilität und Wachstum … Eine weitere große Stärke unseres Geschäftsmodells ist unsere Fähigkeit, unterschiedliche Kundenpräferenzen, unterschiedliche regionale Anforderungen und unterschiedliche technologische Entwicklungen parallel und profitabel zu bedienen.“
Dank der ausgewogenen Mischung aus effizienten Antriebstechnologien und dem Wachstum bei E-Fahrzeugen habe man erneut die gesetzlichen CO₂-Vorgaben der EU übertroffen. „Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass Technologieoffenheit und wirksamer Klimaschutz sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern Hand in Hand gehen. Die BMW Group bekennt sich weiterhin uneingeschränkt zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens – und setzt sich gleichzeitig eigene ehrgeizige Ziele“, erklärt Zipse. „So wollen wir beispielsweise bis 2035 unsere CO₂-Emissionen um mindestens 60 Millionen Tonnen gegenüber dem Niveau von 2019 reduzieren.“
Kommentare
Jörg2 meint
BMW führt die Verbrennerhersteller VW und Mercedes am Nasenring durch die Manege.
brainDotExe meint
Letztens hat ein Youtuber den Nagel auf den Kopf getroffen:
Man setzt sich in einen BMW Verbrenner und hat Spaß.
Man setzt sich ein ein BMW Elektroauto und hat Spaß.
Das ist der Grund warum BMW von den traditionellen Autoherstellern aktuell die geringsten Probleme hat.
Future meint
Man kann sich auch auf die Bank setzen zu den anderen Rentnern und mit ihnen seinen Spaß haben. Dafür braucht es doch kein Automobil mehr.
brainDotExe meint
Wenn man so geringe Ansprüche hat, sicher. Aber das ist nicht die Zielgruppe von BMW.
Btw. ich habe zwar nichts gegen meinen Großvater und würde mich auch mit ihm auf eine Bank setzen, aber um mit Rentnern abzuhängen, bin ich deutlich zu jung.
Future meint
Die Jüngeren unter uns haben ihren Spaß auf den Spielplätzen. Da kann man hervorragend abhängen mit den anderen Au Pairs.
brainDotExe meint
Stell dir mal vor es gibt noch den Bereich nach der Schule und vor der Rente.
Also altersmäßig so grob 20-60, der hat dann Spaß mit Autos.
Future meint
Also zwischen 20 und 60 kann man doch hervorragende Gespräche führen mit den anderen Vertretern seiner Generation auf dem Spielplatz im Szenestadtteil. Zwischendurch lässt man sich was vom Veganrestaurant liefern und die lieben Kleinen sind währenddessen auch gut beschäftigt.
brainDotExe meint
Wie gesagt, wenn man so geringe Ansprüche hat, dann ja.
Ich weiß allerdings auch nicht warum man sich in dem Alter ohne Kinder mit jemandem auf dem Spielplatz treffen sollte.
Man kann auch einfach Spaß mit seinem Auto haben.
M. meint
Dann mach du das doch so, wer hindert dich?
Andi EE meint
Ich denke BMW hat sich mit dem Design am geringsten vom Verbrenner mit dem Elektroauto unterschieden. Das ist vermutlich die simple Erklärung, wieso es da am besten läuft. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, wieso man das Aussehen derart stark vom bisherigen Markenauftritt abwenden muss (VW / Mercedes).
So viel anders sind ja Elektrofahrzeuge gar nicht. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso man diese optische DNA so hat verlassen müssen. Eigentlich sind die Verbrenner-Hersteller am erfolgreichsten, die sich am wenigsten bezüglich Design verändert haben. Niemand will auch das eingestehen, aber das optische Design ist einfach extrem wichtig.
Der OEM hat ja einen gigantischen Vorteil bezüglich Kundenstamm (Markentreue) und den hat man bei den meisten Herstellern nicht ansatzweise nutzen können. Der der am wenigsten gewagt hat, war am erfolgreichsten, weil er die Kundenwünsche nach nicht zu viel Veränderung, am besten bedient hat.
brainDotExe meint
Das gleichhalten des Design ist auch wichtig. Die Kunden wollen keine optische Unterscheidung der Antriebsarten.
Die Argumentation für ein angepasstes BEV Design war ja oft Verbrauchsoptimierung und bessere Raumausnutzung. Nur sind diese beiden Punkte den Kunden bei weitem nicht so wichtig wie das Design.
BMW hat das verstanden.
Andi EE meint
Ja, so ist es. Die Designsprache kann trotzdem die Gleiche sein, auch wenn der Radstand länger und die Fronthaube kürzer ist / das Heck sich etwas senken sollte (Aerodynamik).
Es ist schon schwieriger bei Designs die stark auf dem Kühlergrill basieren, aber z.B. bei VW war ja das ja nicht der Fall. Z.B. Mercedes tut dich immer noch schwer, jetzt mit der Sternenansammlung / etwas schwierig. 😉 Oder dann gleich der LED Kühlergrill.
David meint
Das war klar, die Welt- und Wirtschaftslage ist für die Automobilwirtschaft 2025 feindlich gewesen. Es gibt keinen Hersteller von Relevanz, der sich dem entziehen konnte. Nur schließt BMW wie VW positiv ab und das war anders als bei europäischen Branchenkollegen. Also schlechtes Jahr, gute Firma, gute Zukunft.
Future meint
Nächstes Jahr soll die Wirtschaftlslage für die alten Hersteller ja wieder so sein wie früher. 2025 war natürlich voller Überraschungen. Das ist ja jetzt alles vorbei.