Studie: Europa holt bei Elektroautos auf und liegt nur noch drei Jahre hinter China

Europa liegt beim Absatz von Elektrofahrzeugen nur noch drei Jahre hinter China zurück. Das geht aus einer Analyse der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) hervor.

Demnach waren die EU und China im Jahr 2020 noch gleichauf beim Anteil verkaufter Elektroautos. Schwächere europäische CO₂-Vorgaben für Autos ab 2022 ließen die Volksrepublik jedoch enteilen. Erst strengere Zielvorgaben ab 2025 haben dazu geführt, dass die EU den Rückstand wieder verkleinern konnte.

Die Studie betont, dass Europa die Lücke bis 2030 schließen kann, wenn die aktuellen Ausbauziele beibehalten werden. Gleichzeitig könnte der Ölverbrauch im Verkehrssektor deutlich sinken. Bereits 2025 hätten rund 8 Millionen Elektroautos in Europa etwa 46 Millionen Barrel Öl eingespart. Dennoch bleibe die Abhängigkeit hoch: Für 2026 erwarte man Ölimporte im Wert von 300 Milliarden Euro, einschließlich eines „Ölkrisenaufschlags“ von 80 Milliarden Euro.

„Die Regulierung ist nicht das Problem“

Die Bedeutung der Elektromobilität für die Energieunabhängigkeit unterstreicht T&E-Direktor William Todts mit den Worten: „Elektrofahrzeuge sind der entscheidende Hebel, um Europas Abhängigkeit von importiertem Öl zu beenden.“ Er widerspricht damit der Branchenmeinung, Europa liege uneinholbar hinter China zurück und müsse CO₂-Regeln lockern. Im Gegenteil: „Die Regulierung ist nicht das Problem. Sie hält Europa im Rennen um die globale Führungsrolle bei batterieelektrischen Autos.“

Während Europa mit steigenden Energiepreisen und Ölkosten konfrontiert ist, zeigt der Bericht auch strukturelle Schwächen. Die Emissionsminderungen im Verkehrssektor stagnieren insgesamt. Länder mit hoher Elektroautoquote wie Dänemark und die Niederlande verzeichnen deutliche Rückgänge bei den Emissionen, doch in Staaten mit geringer Verbreitung von Elektroautos, etwa Spanien, steigen die Emissionen weiter an. Eine langsame Marktdurchdringung verlängert somit die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.

China baut derweil seine Führungsposition konsequent aus. Rund 60 Prozent der weltweit verkauften Elektroautos stammen von chinesischen Unternehmen, zudem ist die Batteriefertigung dort zwanzigmal so groß wie in Europa. Gleichzeitig befindet sich die europäische Batterieindustrie im Wandel: Unternehmen aus Europa, China und Südkorea investieren gemeinsam in Produktionskapazitäten innerhalb der EU.

T&E sieht darin erhebliches Potenzial, das jedoch von politischen Rahmenbedingungen und ausreichender Finanzierung abhängt. Eine beschleunigte Transformation könnte nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie sichern – sieben von zehn in Europa verkauften Elektroautos werden bereits dort produziert –, sondern auch die strategische Abhängigkeit von Energieimporten verringern.

Zum Abschluss warnt Todts vor politischen Rückschritten: „Der Bericht sendet eine klare Botschaft. Europas Green Deal ist ein Fahrplan für die Cleantech-Wirtschaft der Zukunft.“ Gleichzeitig stehe er unter Druck durch Teile der Automobilindustrie, die kurzfristige Gewinne über langfristige Sicherheit stellten. Die EU dürfe dem nicht nachgeben und müsse an ihren Regulierungen festhalten.