Studie: Europa holt bei Elektroautos auf und liegt nur noch drei Jahre hinter China

Europa liegt beim Absatz von Elektrofahrzeugen nur noch drei Jahre hinter China zurück. Das geht aus einer Analyse der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) hervor.
Demnach waren die EU und China im Jahr 2020 noch gleichauf beim Anteil verkaufter Elektroautos. Schwächere europäische CO₂-Vorgaben für Autos ab 2022 ließen die Volksrepublik jedoch enteilen. Erst strengere Zielvorgaben ab 2025 haben dazu geführt, dass die EU den Rückstand wieder verkleinern konnte.
Die Studie betont, dass Europa die Lücke bis 2030 schließen kann, wenn die aktuellen Ausbauziele beibehalten werden. Gleichzeitig könnte der Ölverbrauch im Verkehrssektor deutlich sinken. Bereits 2025 hätten rund 8 Millionen Elektroautos in Europa etwa 46 Millionen Barrel Öl eingespart. Dennoch bleibe die Abhängigkeit hoch: Für 2026 erwarte man Ölimporte im Wert von 300 Milliarden Euro, einschließlich eines „Ölkrisenaufschlags“ von 80 Milliarden Euro.
„Die Regulierung ist nicht das Problem“
Die Bedeutung der Elektromobilität für die Energieunabhängigkeit unterstreicht T&E-Direktor William Todts mit den Worten: „Elektrofahrzeuge sind der entscheidende Hebel, um Europas Abhängigkeit von importiertem Öl zu beenden.“ Er widerspricht damit der Branchenmeinung, Europa liege uneinholbar hinter China zurück und müsse CO₂-Regeln lockern. Im Gegenteil: „Die Regulierung ist nicht das Problem. Sie hält Europa im Rennen um die globale Führungsrolle bei batterieelektrischen Autos.“
Während Europa mit steigenden Energiepreisen und Ölkosten konfrontiert ist, zeigt der Bericht auch strukturelle Schwächen. Die Emissionsminderungen im Verkehrssektor stagnieren insgesamt. Länder mit hoher Elektroautoquote wie Dänemark und die Niederlande verzeichnen deutliche Rückgänge bei den Emissionen, doch in Staaten mit geringer Verbreitung von Elektroautos, etwa Spanien, steigen die Emissionen weiter an. Eine langsame Marktdurchdringung verlängert somit die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.
China baut derweil seine Führungsposition konsequent aus. Rund 60 Prozent der weltweit verkauften Elektroautos stammen von chinesischen Unternehmen, zudem ist die Batteriefertigung dort zwanzigmal so groß wie in Europa. Gleichzeitig befindet sich die europäische Batterieindustrie im Wandel: Unternehmen aus Europa, China und Südkorea investieren gemeinsam in Produktionskapazitäten innerhalb der EU.
T&E sieht darin erhebliches Potenzial, das jedoch von politischen Rahmenbedingungen und ausreichender Finanzierung abhängt. Eine beschleunigte Transformation könnte nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie sichern – sieben von zehn in Europa verkauften Elektroautos werden bereits dort produziert –, sondern auch die strategische Abhängigkeit von Energieimporten verringern.
Zum Abschluss warnt Todts vor politischen Rückschritten: „Der Bericht sendet eine klare Botschaft. Europas Green Deal ist ein Fahrplan für die Cleantech-Wirtschaft der Zukunft.“ Gleichzeitig stehe er unter Druck durch Teile der Automobilindustrie, die kurzfristige Gewinne über langfristige Sicherheit stellten. Die EU dürfe dem nicht nachgeben und müsse an ihren Regulierungen festhalten.
Kommentare
R2D2 meint
Future meint
25.03.2026 um 15:28
Der ganze Klima-Zertifikatehandel scheint dich ja schon sehr zu triggern. Das wird für Deutschland wohl noch sehr teuer werden, weil es die EU-Klimaziele in den Bereichen Gebäude und Verkehr nicht erreichen wird.
………..
Lustig wird es erst, wenn Deutschland seine Klimaziele erreicht hat, die Bevölkerung verarmt ist und das weltweite CO2 dennoch immer weiter steigt. Aber selbst dann wird man ganz dolle kluge Sprüche ertragen müssen.
Und ja, China ist deutlich voraus gegenüber Deutschland. Die Chinesen sind nämlich nicht so dumm, einzig auf PV und Wind zu setzen, sondern machen massiv in Atom, Wasserkraft und zig andere Energieformen.
CaptainPicard meint
Was sollen eigentlich diese seltsamen Zeitangaben immer? Wenn man in einem Jahr mehrere Jahre Rückstand aufholen kann dann waren es offensichtlich ja nie mehrere Jahre Rückstand. Ich weiß noch als alle (auch China) angeblich 10 Jahre hinter Tesla zurücklagen und plötzlich sind sie mehrere Jahre vor ihnen? Und das alles innerhalb von 3-4 Jahren, absurd.
Future meint
Es geht in dem Bericht doch nicht um den jahrelangen technologischen Vorsprung, der immer wieder diskutiert wird. Es geht nur um den Vorsprung bzw. Rückstand bei den Absatzzahlen.
MK meint
Das wäre doch mal ein Thema für das die AfD sich einsetzen könnte: 300 Milliarden Euro aus Europa, die jedes Jahr abfließen, hauptsächlich an arabische Scheichs und die man mit vorhandenen Technologien (eAutos betrieben mit Strom aus erneuerbaren, in Deutschland vorhandenen Quellen) ganz einfach hier bei uns halten könnte.
Da ist Trump dann ja doch deutlich geschickter: Erst die eigene Ölförderung ausbauen, die venezulanischen Vorkommen unter eigene Kontrolle bringen und dann den Ölpreis hochtreiben…da meckert zwar die normale Durchschnittsbevölkerung, aber kann er ja nichts für, dass die keine Exxon- oder Chevron-Aktien halten…und auch nicht rein zufällig gegen jeden Trend mit 580 Millionen Dollar auf wieder sinkende Ölpreise wetten nur 15 Minuten bevor man als US-Präsident einen SocialMedia-Post absetzt, der die Preise kurzzeitig massiv einbrechen lässt…Zufälle gibts…
David meint
Was hier mal wieder gar nicht zur Sprache kommt, sind Zwänge in China.
Viele Elektroauto Kunden wohnen in den Metropolen und dort ist es oft nicht möglich, einen Verbrenner zuzulassen. Denn so manche Stadtbezirke vergeben nur noch begrenzt Nummernschilder für neue Verbrenner, oder sie sind direkt verboten. Vor allem gibt es auch Einfahrbeschränkungen, also kann man nicht mit seinem dreckigen Verbrenner vom Land kommend in die Stadt zur Arbeit fahren.
Da geht es übrigens nur um Smogvermeidung, denn Luftkurorte sind diese Städte sowieso nicht. In China ist man auf einem Stand der Luftverschmutzung wie bei uns in den siebziger Jahren. Von daher ist eher zu erwarten, dass diese Zwangsmaßnahmen noch weiter zunehmen.
Future meint
Natürlich sind auch die hervorragenden chinesischen Zulassungsbeschränkungen für Verbrenner hier schon Thema gewesen, wenn staatliche Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität diskutiert wurden. In der Zulassungslotterie der Kommunen hat das Elektroauto in China einfach bessere Chancen. So könnte es auch in Deutschland sein. Die Ämter könnten in ihren Bezirken beispielsweise jährli he Zulassungsquoten für Verbrenner festlegen, um so die Emissionen so zu verringern und Elektroautos zu pushen.
brainDotExe meint
Zum Glück sind wir nicht in China, das ist nämlich hochgradig unfair und würde gegen das Grundgesetz verstoßen.
Future meint
Im Grundgesetz gibt es kein Recht auf Verschmutzung. Das Gegenteil ist der Fall: Im Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 steht, dass Klimaschutz ein Grundrecht sei. Das Gericht wertete den Umweltschutz (Artikel 20a Grundgesetz) als einklagbares Grundrecht. Der Staat ist demnach verfassungsrechtlich verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.
matashen meint
so wie die ungleiche Behandlung von Mann und Frau bei z.B. Bezahlung bei gleicher Arbeit….
Besser-BEV-Wisser meint
Ja diese Zwänge gibt es.
Aber auch: In China sind E-Autos inzwischen deutlich Billiger als Verbrenner. Im Betrieb sowieso. Viele Chinesen sind also gezwungen ein E-Auto zu kaufen da sie sich Verbrenner und Verbrennerfahren nicht leisten können!
Bzgl. Smog hast einen alten Wissenstand. China hat radikal Stadtnahe Kohlekraftwerke abgestellt, das Verheizen von Kohle in Wohnungen unter Strafe gestellt und neben E-Auto Förderung auch Abgasvorschriften auf EU Niveau eingeführt.
Das zeigt so stark Wirkung das ein großer Teil des beschleunigten Klimawandels der letzten 5 Jahre damit erklärt wird das die abkühlende Wirkung der Smog-Wolken in China weggefallen ist….
Future meint
Die Überschrift suggeriert auf den ersten Blick, dass es um den technologischen Vorsprung der Chinsen bei der Elektromobilität ginge. Es geht aber nur um Absatzzahlen. Das ist natürlich auch wichtig. Es müssen endlich viel mehr Elektroautos werden, denn die Althersteller produzieren immer noch zu 80 bis 90 Prozent Verbrenner. Das muss endlich aufhören.
M. meint
Was auch aufhören muss: über den Verkauf von Verschmutzungsrechten den Verkauf von dreckigeren Verbrennern ermöglichen.
Gerne eine Strafgebühr, bei der der Hersteller für jedes einzelne Auto / g CO2 etwas an die Allgemeinheit zahlt, aber als Geschäftsmodell ist das verwerflich.
Future meint
Der ganze Klima-Zertifikatehandel scheint dich ja schon sehr zu triggern. Das wird für Deutschland wohl noch sehr teuer werden, weil es die EU-Klimaziele in den Bereichen Gebäude und Verkehr nicht erreichen wird. Da werden dann viele Milliarden nach Spanien, Frankreich und Belgien überwiesen, die die Ziele vermutlich übererfüllen werden. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen in Deutschland dann ab 2030 so sein werden in der verdutzten Bevölkerung.
M. meint
Naja, die Strafzahlungen dafür gehen immerhin nicht an einen rechten homophoben Klimawandelleugner, der sein Geld einsetzt, um die Demokratie zu untergraben.
Das ist schon mal positiv.
Dass der nur ein Geschäftsmodell (sehr erfolgreich) umgesetzt hat, sieht man doch an seiner Forbes-Position. Man könnte sagen: die Strategie ging auf, es sind genug darauf reingefallen. Ein Festhalten an der alten Erzählung von der Klimawettungbwar dann für ihn nicht länger nötig.
Future meint
Vielleicht sollte man sich auch einfach wieder mehr mit der grünen Technologie und den Klimaschutzzielen auseinandersetzen und weniger mit den handelnden Personen in den ganzen Unternehmen udn der Politik. Ich meine damit, dass die persönliche Klimabilanz das wichtigste Kriterium beim Konsum ist und natürlich die Luftqualität in meiner Straße.
Andi EE meint
@M.
Ich möchte nicht in deiner besch. Demokratie leben, wo dein blödes Geschwätz über den Elektroprodukten von Tesla steht. In Europa wäre es wieder wichtig, dass man Moralapostel/Schaumschläger wie dich aus den entscheidenden Gremien entfernt, nur dann kann Europa wieder auf den Wachstumspfad zuückkehren.
Du bist der Prototyp der 80%+ Verbrennerbuden protegiert und 100% BEV-Hersteller bestraft. Du stellvertretend mit deinem Mindset, bist der Verursacher aller gravierenden Probleme in Europa.
M. meint
Wir drehen uns im Kreis.
Wer Klimaschutz will, verkauft keine Verschmutzungsrechte.
Der baut im Übrigen auch keine Gaskraftwerke für seine Ki-Rechnerfarmen, die nach Fertigstellung jährlich mehrere Miilionen Tonnen CO2 produzieren werden.
Na los, lenk davon ab.
M. meint
AndiEE,
wenn du nichts als Sprechdurchfall zu bieten hast, kann man sich nicht ernsthaft mit dir auseinandersetzen.
Du willst lieber in einer Tesla-Welt statt in einer Demokratie leben? Du blendest gerne aus, was mit dem Herrn kommt?
Dann tu das, ich halte dich nicht ab. Aber tu das woanders.
Hier will es die (nicht blau-braune) Mehrheit nicht.