Leiter Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur: Wettbewerb soll Strompreise für E-Lkw senken

Johannes Pallasch, Leiter und Sprecher der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, sieht den Güterverkehr erst am Anfang einer dynamischen Entwicklung hin zur Elektromobilität. In einem vom Nutzfahrzeughersteller MAN veröffentlichten Interview betont er, dass sich elektrische Nutzfahrzeuge schneller durchsetzen werden als Pkw. Gründe dafür seien kürzere Erneuerungszyklen in Flotten sowie die stärker wirtschaftlich geprägten Entscheidungen von Logistikunternehmen.
„Wir stehen am Beginn einer steilen Entwicklung“, sagt Pallasch und verweist auf die zentrale Rolle des Bundes beim Aufbau der Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen. Kern des Ausbaus ist ein geplantes Lkw-Schnellladenetz mit rund 350 Standorten an bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen.
Der Bund verfüge über entscheidende Flächen, definiere technische Anforderungen und setze regulatorische Rahmenbedingungen, so Pallasch. Die Leitstelle koordiniere diese Prozesse gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium und der Autobahn GmbH, um den Hochlauf der Elektromobilität im Schwerlastverkehr zu beschleunigen.
Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit von E-Lkw seien die Gesamtbetriebskosten. Neben attraktiven Rahmenbedingungen wie der Mautbefreiung hänge die Rechnung vor allem von den Fahrzeugpreisen und den Stromkosten ab. Gerade beim Laden an Autobahnen soll ein Wettbewerbsmodell für niedrige Preise sorgen. Ziel sei es, möglichst viele Anbieter an einem Standort zuzulassen, um Konkurrenz zu schaffen und so die Kosten für Logistiker zu senken.
Dabei spielt auch die Struktur des Strommarkts eine Rolle. Obwohl Deutschland kein Niedrigpreisland sei, gebe es zeitweise günstige Strompreise. Die Logistikbranche könne durch flexible Ladezeiten davon profitieren. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass diese Preissignale tatsächlich bei den Nutzern ankommen.
„Wir entkoppeln quasi die Infrastruktur von der Energiebeschaffung“
Hier setzt das sogenannte Durchleitungsmodell an: Es soll die Trennung zwischen Ladeinfrastruktur und Energieversorgung aufheben und so mehr Wettbewerb ermöglichen. Aktuell würden günstige Börsenstrompreise oft nicht an die Kunden weitergegeben, erklärt Pallasch. Künftig sollen Betreiber danach ausgewählt werden, wer die besten Konditionen für Nutzer bietet – nicht danach, wer dem Staat die höchsten Gebühren zahlt.
Beim Ausbau setzt der Bund auf Tempo durch eine zweigleisige Strategie. Einerseits wurden Netzanschlüsse entlang der Autobahnen frühzeitig bestellt, noch bevor Betreiber feststehen. Andererseits laufen bereits Ausschreibungen für den Betrieb der Standorte. Die Infrastruktur ist so dimensioniert, dass perspektivisch bis zu 80 Prozent der Lkw-Stellplätze elektrifiziert werden könnten.
Ein Engpass bleibt der Platz an den ohnehin stark ausgelasteten Rastanlagen. Die zusätzliche Ladeinfrastruktur erhöht den Flächenbedarf. Pallasch sieht hier eine Lösung in der Digitalisierung: Künftig sollen Lade- und Parkplätze reservierbar sein. Das würde die Routenplanung erleichtern und Unsicherheiten für Fahrer reduzieren, erfordert aber exklusive Flächen für E-Lkw.
Auch auf europäischer Ebene sieht Pallasch Fortschritte, etwa bei technischen Standards wie CCS- und MCS-Ladesystemen. Unterschiede bestehen jedoch weiterhin bei den wirtschaftlichen Modellen der einzelnen Länder. Für Deutschland als wichtiges Transitland hält er den eingeschlagenen Weg für geeignet, faire Strompreise zu sichern.
Mit Blick auf die Zukunft erwartet Pallasch tiefgreifende Veränderungen im Autobahnbild. „Genießt noch die Ruhe. In Kürze wird hier gebuddelt“, sagt er und beschreibt den bevorstehenden Wandel als umfassende Transformation der Infrastruktur, bei der moderne Technologie eine zentrale Rolle spielen wird.
Kommentare
M. meint
„Die zusätzliche Ladeinfrastruktur erhöht den Flächenbedarf. Pallasch sieht hier eine Lösung in der Digitalisierung: Künftig sollen Lade- und Parkplätze reservierbar sein.“
Jaja. Und wenn auf dem reservierten Parkplatz dann schon ein LKW steht, was dann? Polizei? Was, wenn der wegen Lenkzeitüberschreitung gar nicht wegfahren KANN?
Wird man auch Ab- und Zufahrten an Rastanlagen reservieren können, oder parkt man dort auch zukünftig „einfach so“? Oder abseits der Route, in einem (nachts) verlassenen Gewerbegebiet, mit Naturtoilette im Lichte der Straßenlaterne?
Es wird nichts helfen: entweder bekommt man einen größeren Anteil des Güterverkehrs auf die Schiene, oder – wenn man sich eingesteht, dass man daran gescheitert ist – baut man Rastanlagen massiv aus, inkl. der Ladeinfrastruktur, was die Netze einschließt.
eBikerin meint
Sehr guter Beitrag von dir!
Jörg2 meint
Ich glaube auch, da ist vieles angedacht, was in der Realität vielleicht schwierig wird.
Eigentlich gebe ich der Reserviererei wenig Chancen. Vielleicht macht es die Problematik kleiner, wenn nicht die einzelne Säule reserviert wird, sondern der Zugang zum Ladepark. Dort wird dann eine der freien Säulen gewählt… Aber da aktuell die Ladesysteme nicht wissen können, wie lange das Fahrzeug laden wird (außer man nimmt regelmäßig an, jeder läd knallevoll), halte ich eine Reservierungssteuerung für „anspruchsvoll“ bis unmöglich.
Von regulatorischer Seite wünsche ich mir eine Anpassung der Pausenregeln. Ein Umparken/Ladesäulefreimachen sollte immer möglich sein. Laden sollte rechtssicher in der Pausenzeit möglich sein.
Aber so wirklich spannend (ich habe das schon mehrfach geschrieben) finde ich, ob und wie sich das „Durchleitungsmodell“ entwickelt. Und wenn das im Schwerverkehr Fuß fasst, ob es sich in den Pkw-Bereich reinfrisst.
M. meint
Um sicherzustellen, dass ein reservierter Ladeplatz frei gehslten wird, braucht es einen baulich getrennten Bereich, bestenfalls mit Zufahrtskontrolle, der Ungerechtigte (Diesel und Nichtlader) gleich mal fernhält.
Das wäre der geforderte massive Ausbau.
Ansonsten gilt, was etliche Reportagen zum Thema ja zeigen: wenn das Ende der Lenkzeit naht, hat der Fahrer gar nicht die Möglichkeit, weiterzufahren. Er MUSS anhalten, und dann ist so eine Ladesäule neben dem Parkplatz kein Argument mehr – dann wird auch noch halb auf der Autobahn geladen, wo das „Konfliktpotential“ nochmal erheblich größer ist.
Durchleitungsmodell: abwarten. Nur neue Standorte oder auch Bestand?
Letzteres würde sicher „spannend“ – vor Gericht.
Stefan meint
Das Durchleitungsmodell ist nur für Großabnehmer/Vielfahrer und wird aufgrund der Konditionen auch in Zukunft nur für Vielfahrer sinnvoll sein.
Viele LKW werden entweder 45 Minuten oder eben bis voll stehen – kann man auch vom Säulenbenutzer abfragen.
Im Schienenverkehr braucht es Automatisierung im Sinne von ETCS, digitalen/elektronischen Stellwerken und digitalen automatischen Kupplungen.