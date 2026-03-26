Leiter Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur: Wettbewerb soll Strompreise für E-Lkw senken

Johannes Pallasch, Leiter und Sprecher der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, sieht den Güterverkehr erst am Anfang einer dynamischen Entwicklung hin zur Elektromobilität. In einem vom Nutzfahrzeughersteller MAN veröffentlichten Interview betont er, dass sich elektrische Nutzfahrzeuge schneller durchsetzen werden als Pkw. Gründe dafür seien kürzere Erneuerungszyklen in Flotten sowie die stärker wirtschaftlich geprägten Entscheidungen von Logistikunternehmen.

„Wir stehen am Beginn einer steilen Entwicklung“, sagt Pallasch und verweist auf die zentrale Rolle des Bundes beim Aufbau der Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen. Kern des Ausbaus ist ein geplantes Lkw-Schnellladenetz mit rund 350 Standorten an bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen.

Der Bund verfüge über entscheidende Flächen, definiere technische Anforderungen und setze regulatorische Rahmenbedingungen, so Pallasch. Die Leitstelle koordiniere diese Prozesse gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium und der Autobahn GmbH, um den Hochlauf der Elektromobilität im Schwerlastverkehr zu beschleunigen.

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit von E-Lkw seien die Gesamtbetriebskosten. Neben attraktiven Rahmenbedingungen wie der Mautbefreiung hänge die Rechnung vor allem von den Fahrzeugpreisen und den Stromkosten ab. Gerade beim Laden an Autobahnen soll ein Wettbewerbsmodell für niedrige Preise sorgen. Ziel sei es, möglichst viele Anbieter an einem Standort zuzulassen, um Konkurrenz zu schaffen und so die Kosten für Logistiker zu senken.

Dabei spielt auch die Struktur des Strommarkts eine Rolle. Obwohl Deutschland kein Niedrigpreisland sei, gebe es zeitweise günstige Strompreise. Die Logistikbranche könne durch flexible Ladezeiten davon profitieren. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass diese Preissignale tatsächlich bei den Nutzern ankommen.

„Wir entkoppeln quasi die Infrastruktur von der Energiebeschaffung“

Hier setzt das sogenannte Durchleitungsmodell an: Es soll die Trennung zwischen Ladeinfrastruktur und Energieversorgung aufheben und so mehr Wettbewerb ermöglichen. Aktuell würden günstige Börsenstrompreise oft nicht an die Kunden weitergegeben, erklärt Pallasch. Künftig sollen Betreiber danach ausgewählt werden, wer die besten Konditionen für Nutzer bietet – nicht danach, wer dem Staat die höchsten Gebühren zahlt.

Beim Ausbau setzt der Bund auf Tempo durch eine zweigleisige Strategie. Einerseits wurden Netzanschlüsse entlang der Autobahnen frühzeitig bestellt, noch bevor Betreiber feststehen. Andererseits laufen bereits Ausschreibungen für den Betrieb der Standorte. Die Infrastruktur ist so dimensioniert, dass perspektivisch bis zu 80 Prozent der Lkw-Stellplätze elektrifiziert werden könnten.

Ein Engpass bleibt der Platz an den ohnehin stark ausgelasteten Rastanlagen. Die zusätzliche Ladeinfrastruktur erhöht den Flächenbedarf. Pallasch sieht hier eine Lösung in der Digitalisierung: Künftig sollen Lade- und Parkplätze reservierbar sein. Das würde die Routenplanung erleichtern und Unsicherheiten für Fahrer reduzieren, erfordert aber exklusive Flächen für E-Lkw.

Auch auf europäischer Ebene sieht Pallasch Fortschritte, etwa bei technischen Standards wie CCS- und MCS-Ladesystemen. Unterschiede bestehen jedoch weiterhin bei den wirtschaftlichen Modellen der einzelnen Länder. Für Deutschland als wichtiges Transitland hält er den eingeschlagenen Weg für geeignet, faire Strompreise zu sichern.

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Pallasch tiefgreifende Veränderungen im Autobahnbild. „Genießt noch die Ruhe. In Kürze wird hier gebuddelt“, sagt er und beschreibt den bevorstehenden Wandel als umfassende Transformation der Infrastruktur, bei der moderne Technologie eine zentrale Rolle spielen wird.