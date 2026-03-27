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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

VW muss fast 100.000 MEB-Fahrzeuge zurückrufen

VW-ID.5 Der Volkswagen-Konzern ruft Modelle seines Elektroauto-Baukastens MEB in die Werkstatt. Es geht um potenziell fehlerhafte Batteriemodule. Mehr »

Skoda prüft Produktionsstandorte für neue Elektroautos

Skoda-Elroq-Fronthaube Skoda baut seine Elektroauto-Offensive aus, prüft neue Standorte und setzt stärker auf Indien, um Europas stagnierenden Markt auszugleichen. Mehr »

Studie: Europa holt bei Elektroautos auf und liegt nur noch drei Jahre hinter China

BMW-iX3 China dominiert E-Autos und Batterien. Doch Europa holt laut einer T&E-Studie auf und könnte mit klarer Politik seine Industrie stärken. Mehr »

Studie: Hohe Margen bremsen Elektro-Lkw in Europa

Hohe Margen statt Kosten treiben laut einer Studie die Preise für Elektro-Lkw, wodurch viele Betreiber vom Umstieg ausgeschlossen bleiben. Mehr »

Autoclub ACE: "Die gestiegenen Spritpreise lassen Elektroautos noch attraktiver werden"

Aral-Elektroauto-laden-PlugCharge E-Autos werden durch hohe Spritpreise attraktiver. Laden kann günstiger sein, doch Nutzung und Förderung entscheiden laut ACE im Einzelfall. Mehr »

Tesla meldet über 700.000 Model Y aus deutscher Produktion

Tesla-Model-Y-Performance Tesla hat in seiner Europa-Fabrik in der Brandenburger Gemeine Grünheide nahe Berlin inzwischen 700.000 Exemplare des E-SUV Model Y gebaut. Mehr »

Ford stellt überarbeiteten Mustang Mach-E mit Sonderedition "California Special" vor

Ford-Mustang-Mach-E-GT-California-Special-2026-1 Der neue Ford Mustang Mach-E GT California Special ist eine Hommage an den 1968er-Mustang CS mit entsprechenden Elementen außen und innen. Mehr »

Škoda frischt Elroq und Enyaq zum Modelljahr 2026 auf, neue LFP-Batterie

Skoda-Elroq-Enyaq Neue Assistenzsysteme, LFP-Batterien und digitale Features sollen die Elektro-SUV Skoda Elroq und Enyaq im Modelljahr 2026 aufwerten. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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