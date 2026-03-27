Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
VW muss fast 100.000 MEB-Fahrzeuge zurückrufen
Der Volkswagen-Konzern ruft Modelle seines Elektroauto-Baukastens MEB in die Werkstatt. Es geht um potenziell fehlerhafte Batteriemodule. Mehr »
Skoda prüft Produktionsstandorte für neue Elektroautos
Skoda baut seine Elektroauto-Offensive aus, prüft neue Standorte und setzt stärker auf Indien, um Europas stagnierenden Markt auszugleichen. Mehr »
Studie: Europa holt bei Elektroautos auf und liegt nur noch drei Jahre hinter China
China dominiert E-Autos und Batterien. Doch Europa holt laut einer T&E-Studie auf und könnte mit klarer Politik seine Industrie stärken. Mehr »
Studie: Hohe Margen bremsen Elektro-Lkw in Europa
Hohe Margen statt Kosten treiben laut einer Studie die Preise für Elektro-Lkw, wodurch viele Betreiber vom Umstieg ausgeschlossen bleiben. Mehr »
Autoclub ACE: "Die gestiegenen Spritpreise lassen Elektroautos noch attraktiver werden"
E-Autos werden durch hohe Spritpreise attraktiver. Laden kann günstiger sein, doch Nutzung und Förderung entscheiden laut ACE im Einzelfall. Mehr »
Tesla meldet über 700.000 Model Y aus deutscher Produktion
Tesla hat in seiner Europa-Fabrik in der Brandenburger Gemeine Grünheide nahe Berlin inzwischen 700.000 Exemplare des E-SUV Model Y gebaut. Mehr »
Ford stellt überarbeiteten Mustang Mach-E mit Sonderedition "California Special" vor
Der neue Ford Mustang Mach-E GT California Special ist eine Hommage an den 1968er-Mustang CS mit entsprechenden Elementen außen und innen. Mehr »
Škoda frischt Elroq und Enyaq zum Modelljahr 2026 auf, neue LFP-Batterie
Neue Assistenzsysteme, LFP-Batterien und digitale Features sollen die Elektro-SUV Skoda Elroq und Enyaq im Modelljahr 2026 aufwerten. Mehr »
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