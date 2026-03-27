Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der Volkswagen-Konzern ruft Modelle seines Elektroauto-Baukastens MEB in die Werkstatt. Es geht um potenziell fehlerhafte Batteriemodule. Mehr »

Skoda baut seine Elektroauto-Offensive aus, prüft neue Standorte und setzt stärker auf Indien, um Europas stagnierenden Markt auszugleichen. Mehr »

China dominiert E-Autos und Batterien. Doch Europa holt laut einer T&E-Studie auf und könnte mit klarer Politik seine Industrie stärken. Mehr »

Hohe Margen statt Kosten treiben laut einer Studie die Preise für Elektro-Lkw, wodurch viele Betreiber vom Umstieg ausgeschlossen bleiben. Mehr »

E-Autos werden durch hohe Spritpreise attraktiver. Laden kann günstiger sein, doch Nutzung und Förderung entscheiden laut ACE im Einzelfall. Mehr »

Tesla hat in seiner Europa-Fabrik in der Brandenburger Gemeine Grünheide nahe Berlin inzwischen 700.000 Exemplare des E-SUV Model Y gebaut. Mehr »

Der neue Ford Mustang Mach-E GT California Special ist eine Hommage an den 1968er-Mustang CS mit entsprechenden Elementen außen und innen. Mehr »

Neue Assistenzsysteme, LFP-Batterien und digitale Features sollen die Elektro-SUV Skoda Elroq und Enyaq im Modelljahr 2026 aufwerten. Mehr »