Renault Trucks elektrifiziert Düsseldorfs Müllabfuhr

Düsseldorf sammelt Altpapier auch elektrisch: Zwei Renault Trucks E-Tech D Wide mit Low Entry Cab (LEC) und Bustür sind bereits seit Dezember 2025 in der Stadt unterwegs. Für die Müllentsorgung sind sie mit einem Zoeller-Aufbau ausgestattet, wie der Nutzfahrzeughersteller jetzt berichtet.

Die neuen Fahrzeuge ersetzen zwei dieselbetriebene Müllsammler und werden in den Stadtteilen Rath, Unterbach, Gerresheim, Unterrath, Urdenbach und Wersten eingesetzt. Dort leert die Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD) im Auftrag der Stadt wöchentlich rund 16.400 blaue Tonnen. Im Jahr 2025 wurden auf diese Weise knapp 5500 Tonnen Altpapier gesammelt.

Durch den Einsatz der vollelektrischen Renault Trucks könnten jährlich rund 60 Tonnen CO₂ eingespart werden, erklärt Renault Trucks. Damit unterstütze das Projekt die Klimaziele der Landeshauptstadt Düsseldorf, die bis 2035 klimaneutral werden möchte. „Die Elektrifizierung der Abfalllogistik ist ein entscheidender Hebel für lokal emissionsarme Städte. Gerade im urbanen Stop-and-Go-Verkehr spielen batterieelektrische Fahrzeuge ihre Stärken voll aus – lokal emissionsarm, leise, effizient und wirtschaftlich“, sagt Hendrik Schwuchow von Renault Trucks Deutschland.

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Neben der CO₂-Reduktion bieten die vollelektrischen Sammelfahrzeuge laut dem Hersteller klare Vorteile im täglichen Betrieb: Sie seien deutlich leiser als dieselbetriebene Fahrzeuge und reduzierten damit die Lärmbelastung für Anwohner erheblich. Gleichzeitig entfielen Motorvibrationen und Geruchsbelastungen, was den Fahrkomfort und die Arbeitsbedingungen für die Fahrer verbessere.

„Auch bei den Mitarbeitenden der ZWD kommt die neue Technologie gut an“, heißt es. „Besonders im dichten Stadtverkehr wird die ruhige und gleichmäßige Fahrweise als deutliche Entlastung wahrgenommen.“

Die Anschaffung der beiden Fahrzeuge wurde durch die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 550.000 Euro aus dem Klimaschutzetat gefördert. Insgesamt investierte die ZWD rund eine Million Euro in die neue Fahrzeugflotte.