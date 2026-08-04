Neuer HPC-Ladepark in Hessen bündelt sechs Ladeanbieter an einem Standort

Am 24-Total Autohof Neuberg an der A45 ist laut dem Betreiber Hessens neuer „Mega-Ladepark“ offiziell eröffnet worden. Der Standort rund 20 Kilometer nördlich von Frankfurt verfügt über 44 Ultraschnell-Ladepunkte (HPC/High Power Charging). Elektroautofahrer können zwischen Stromtankstellen der Anbieter EnBW, Electra, Allego, Ionity, Mercedes-Benz und Tesla wählen.
Nach Kenntnis der familiengeführten 24-Autohofgruppe handelt es sich um den HPC-Ladepark mit der bundesweit größten Vielfalt unterschiedlicher Anbieter an einem Standort. Im Rahmen der Eröffnung gab das Unternehmen seine neuen Partnerschaften mit EnBW und Electra bekannt. Tesla und Allego waren bereits zuvor am Standort vertreten.
Weitere Entwicklungsstufen sind geplant. Ein Schwerpunkt soll auf dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für den batterieelektrischen Schwerlastverkehr liegen. Parallel entwickelt die Unternehmensgruppe angrenzende Gewerbegebietsflächen, auf denen in den kommenden Jahren rund 30.000 Quadratmeter zusätzliche Gewerbeflächen entstehen sollen.
„Autohöfe gehören zu den effizientesten Standorten für den Ausbau von Infrastruktur für alternative Antriebsstoffe. Sie sind aus beiden Autobahnfahrtrichtungen und der Region optimal erreichbar und verbinden leistungsfähige Ladeinfrastruktur mit Gastronomie, Service und hoher Aufenthaltsqualität. Mit EnBW und Electra erweitern wir das Angebot um zwei starke europäische Betreiber und schaffen noch mehr Auswahl für unsere Gäste“, so Roxanne Ruscheinsky, verantwortlich für Strategy und Future Mobility bei den 24-Autohöfen.
„Absolutes Vorzeigeprojekt“
Geschäftsführerin Jessica Böse bezeichnet den Ladepark als „absolutes Vorzeigeprojekt“, das gemeinsam mit starken Partnern realisiert worden sei. Das Umfeld des Standorts habe sich mit Unternehmen wie Gebr. Heinemann, Dachser, Raben, Lidl und McDonald’s als Wirtschaftsstandort in der Rhein-Main-Region etabliert.
„Wir verstehen uns heute längst nicht mehr nur als Tankstelle oder Raststation, sondern als Mobilitäts- und Versorgungshub für alle Verkehrsteilnehmer“, sagt Daniel Weber, Geschäftsführer der 24-Autohöfe. „Wo früher Benzin und Diesel ausgereicht haben, gehören heute unter anderem LNG, CNG und leistungsstarke Stromtankstellen zum Angebot. Diese Vielfalt verändert auch die Anforderungen unserer Gäste – und damit unseren Anspruch an die Standorte.“ Damit gehöre der Standort zu den vielseitigsten Energiestützpunkten in der Metropolregion Frankfurt.
Die 24-Autohofgruppe baut ihr Angebot an Stromtankstellen eigener Angabe zufolge seit 13 Jahren aus. Parallel treibe man den Aufbau von Ladeinfrastruktur für den batterieelektrischen Schwerlastverkehr voran. „Bereits heute laden täglich batterieelektrische 40-Tonner an den Autohöfen. Dedizierte Megawattladeparks sind an allen unseren Standorten in Planung, viele bereits im Genehmigungsprozess. Die Elektrifizierung der Logistik wurde an allen Standorten von Beginn an konsequent mitgedacht, sie kommt nur später ins Bild“, erklärt Ruscheinsky.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
„Autohöfe gehören zu den effizientesten Standorten für den Ausbau von Infrastruktur für alternative Antriebsstoffe. Sie sind aus beiden Autobahnfahrtrichtungen und der Region optimal erreichbar und verbinden leistungsfähige Ladeinfrastruktur mit Gastronomie, Service und hoher Aufenthaltsqualität“
Das hat David und seine Bürogemeinschaft schon in den letzten Jahren immer missverstanden.
Ladezeit ist Lebenszeit – und für diese fahre ich auch einmal zum Autohof ab, auch wenn das mit 1000m+ auch mal 2+ Minuten dauert.
Dafür ist dann oft das Angebot an Verpflegung oder Einkaufsmöglichkeit nicht nur besser als 1an der Autobahntanke sondern auch deutlich günstiger.
MK meint
@Powerwall Thorsten:
„Ladezeit ist Lebenszeit“: Sehe ich auch so…deswegen lade ich ausschließlich, wo ich sowieso hinfahre. Habe mein eAuto jetzt rund 9 Monate, bin rund 34.000 km gefahren und bin noch keinen Meter extra gefahren und habe noch nie auf mein Auto gewartet. Wobei da natürlich ehrlicherweise der Hund hilft: Der muss sich regelmäßig mal bewegen (und ich mich selber auch). Da braucht es nur 1 qm Gras als Hundeklo und sonst ist meine einzige Anforderung: Ladesäule direkt an der Strecke. Und im Gegensatz zu Tankstellen kostet Strom ja (zumindest bei EWE, EnBW und Co) überall und zu jeder Zeit das gleiche. Egal, ob in bester Innenstadtlage, direkt an der Autobahn oder im Nirwana und egal zu welcher Tageszeit und ob am Feiertag oder mitten in der Woche. Da spielen solche Überlegungen also keine Rolle.
CJuser meint
Dann kann man also direkt sehen, welcher Anbieter attraktive Preise hat :D
MK meint
@CJuser:
Dazu eine lustige Anekdote: ich war letzte Woche spät einkaufen und habe festgestellt, dass beim Supermarkt um die Ecke neue Schnelllader stehen…ohne Anbieterkennung, aber dafür mit großen Monitoren, auf denen Starlink-Werbung in Dauerschleife läuft (Ist aber scheinbar nur geschaltete Werbung…scannen des QR-Codes hat ergeben, dass die Säulen zu Vaylens gehören). Da wird man natürlich neugierig und schaut sich das mal an:
Durch den Zettel, dass EWE-Roaming grade NICHT funktioniere, bin ich erst auf die Idee gekommen, mal andere Zahlmöglichkeiten zu prüfen. Und siehe da: Abends (also während der Supermarkt noch geöffnet hat) und nachts Adhoc-Laden mit 225 kW für 49 ct/kWh, zahlbar ohne Registrierung oder App u.a. per Paypal. Tagsüber kostet es dann mit 62 ct übrigens genauso viel wie EWE im Roaming, wobei die nächste EWE-Säule auch um die Ecke ist.
eBikerin meint
„Nach Kenntnis der familiengeführten 24-Autohofgruppe handelt es sich um den HPC-Ladepark mit der bundesweit größten Vielfalt unterschiedlicher Anbieter an einem Standort.“
Nicht korrekt. Jetting Scheppach hat: EWE, Tesla, Ionity, EnBW, Shell, Allego. Also ebenfalls 6 HPC Anbieter. Und dort gibt es 48 HPC Anschlüsse.
ChriBri meint
Wow, danke für den Hinweis, wusste gar nicht, dass Jettingen sich so erweitert hat, kenne ihn noch mit lediglich sechs Allegosäulen
eBikerin meint
Dann warst du aber lange nicht da ;-) Oder du hast nicht richtig geschaut – Jettingen ist ja ziemlich weitläufig.