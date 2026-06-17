BMW zieht Bestellstart für neuen i3 offenbar deutlich vor

BMW hat offenbar den Beginn der Bestellphase für das neue mittelgroße Elektroauto i3 vorverlegt. Ursprünglich war vorgesehen, die Orderbücher erst im Herbst zu öffnen. Nun soll die „1st Edition“ laut der Automobilwoche bereits ab Donnerstag, dem 18. Juni, bei den Händlern bestellbar sein.

Hintergrund dieser Entscheidung ist dem Branchenportal zufolge die hohe Nachfrage nach der neuen rein elektrischen Version des Modells. Seit der Präsentation Mitte März in München sei ein großes Interesse an der Limousine zu verzeichnen. Vertriebsvorstand Jochen Goller spreche von einer Resonanz, die den iX3 nochmals deutlich übertreffe.

Die jüngste Batterie-Version des X3 ist das erste Modell auf der reinen Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Nun folgt auf den iX3 der erste international angebotene vollelektrische 3er. Die positive Rückmeldung auf die Mittelklasselimousine kommt nicht nur aus Deutschland und Europa, sondern auch aus China. BMW geht nach Informationen der Automobilwoche davon aus, dass der i3 dem Segment der Mittelklasse-Limousinen zu einem neuen Aufschwung verhelfen kann.

Als erstes Modell wurde der i3 50xDrive vorgestellt. Die Variante mit Allradantrieb leistet 345 kW (469 PS) und ermöglicht eine elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 900 Kilometern. Als zweites Modell der „Neue Klasse“ verkörpere der 4,76 Meter lange Wagen „den technologischen Weitsprung in eine neue Ära“, so BMW. Die Bayern versprechen auch mit dem E-Auto viel Fahrspaß, dafür soll der neue Zentralcomputer „Heart of Joy“ sorgen. Innen wartet der i3 unter anderem im Cockpit wie der iX3 mit dem neuen „BMW Panoramic iDrive“ auf.

Die Produktion des neuen elektrischen 3er erfolgt im BMW-Stammwerk München. Der Start der Serienfertigung ist für August vorgesehen. Der vorgezogene Bestellstart soll keinen Einfluss auf den bestehenden i3-Produktionsplan haben.