BMW i3 als „First Edition“ für 75.340 Euro bestellbar

Der neue BMW i3 50 xDrive als First Edition kann außerplanmäßig schon vor dem offiziellen Marktstart im Herbst 2026 bestellt werden. BMW begründet diesen Schritt mit der hohen Nachfrage nach der vollelektrischen Mittelklasselimousine, dem zweiten Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ nach dem SUV iX3. Die First Edition ist ausschließlich über Händler der bayerischen Premiummarke erhältlich und wird zu einem Preis von 75.340 Euro angeboten.

„Der neue BMW i3 ist für uns ein wegweisendes Fahrzeug – als vollelektrisches Modell tritt er in einem volumenstarken Segment an und ist damit von großer Bedeutung für die BMW Group. Gleichzeitig sehen wir am hohen Interesse schon jetzt, dass dieses Modell bei unseren Kundinnen und Kunden auf viel Zuspruch stößt. Der Bestellstart als First Edition ab dem 18. Juni schon vor dem offiziellen Marktstart ist dafür ein wichtiger nächster Schritt“, sagt Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Kunde, Marken, Vertrieb.

Der i3 50 xDrive als First Edition bietet eine Reichweite von 758 bis 906 Kilometern nach WLTP-Norm. Die zusätzliche Reichweite nach zehn Minuten Gleichstrom-Laden (DC) beträgt dank 800-Volt-System bis zu 423 Kilometer. Dazu wird eine DC-Ladeleistung von bis zu 400 kW erreicht.

Der i3 übernimmt zahlreiche Technologien der Neuen Klasse. Dazu zählen die BMW-eDrive-Technologie der sechsten Generation, das neue Anzeige- und Bediensystem „BMW Panoramic iDrive“, der für Fahrspaß ausgelegte Steuerungscomputer „Heart of Joy“ sowie das Fahrerassistenzsystem „BMW Symbiotic Drive“. Zudem verfügt das E-Auto über ein neues Anzeige- und Bediensystem mit „BMW Operating System X“ und den Sprachassistenten „BMW Intelligent Personal Assistant“.

„Seit sieben Generationen und damit seit über fünf Jahrzehnten unsere Ikone: der BMW 3er steht für pure Fahrfreude, Innovation und zeitloses Design. Mit der Neuen Klasse und ihren Technologieclustern überspringen wir nun sprichwörtlich eine Fahrzeuggeneration. Die DNA unserer sportlichen Limousine in einem völlig neuen Fahrzeugkonzept. Damit schreiben wir die Erfolgsgeschichte des BMW 3er fort“, so Mike Reichelt, Head of Neue Klasse BMW.

Das Elektroauto verfügt über zwei Motoren an Vorder- und Hinterachse. Die Systemleistung beträgt 345 kW beziehungsweise 469 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 645 Nm. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der i3 50 xDrive in 4,7 Sekunden, maximal ist Tempo 200 möglich. Die Energie stammt von einer Hochvoltbatterie mit 108,7 kWh Kapazität, die bidirektionale Ladefunktionen unterstützt. Das Batteriegehäuse im neuen i3 übernimmt durch das sogenannte Pack-to-Open-Body-Konzept zugleich die Funktion eines strukturellen Bauteils.

Im Bereich der Fahrerassistenz nennt BMW unter anderem den optionalen Autobahnassistenten mit freihändigem Fahren bis 130 km/h sowie den optionalen City Assistenten. Die First Edition ergänzt die Basisausstattung um zusätzliche Merkmale wie das M-Sportpaket, das „BMW Iconic Glow Exterieurpaket“, das „BMW 3D Head-Up Display“, Multifunktionssitze, Harman-Kardon-Soundsystem, „AC-Laden Professional“ (Wechselstrom) sowie weitere Komfortfunktionen. Darüber hinaus stehen verschiedene Außenfarben, Räder, Interieurdesigns und optionale Sonderausstattungen zur Individualisierung zur Verfügung.

Zum offiziellen Marktstart im Herbst 2026 soll der i3 50 xDrive in der Basiskonfiguration für 65.900 Euro erhältlich sein. Für diese Variante nennt BMW eine Reichweite von bis zu 912 Kilometern.