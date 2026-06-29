Bundesverkehrsminister Schnieder lehnt verbindliche E-Auto-Quoten für Firmenflotten ab

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) fordert beim Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) eine Anpassung der CO₂-Regulierung in der EU. Er mahnt zu realistischen Zielen und einer weiteren Aufweichung des Verbrenner-Verbots, berichtet die Automobilwoche. Während er demnach den Vorschlag der EU-Kommission vom Dezember 2025 als die „richtige Richtung“ bezeichnet, sieht er dennoch Bedarf für deutliche Verbesserungen.

Ein zentraler Punkt ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa. Schnieder warnt davor, den Fokus nur auf Deutschland zu richten, da es in Europa große Lücken gebe. Der Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 des Bundeskabinetts umfasst 41 Maßnahmen, darunter die Förderung von Investitionen, vereinfachte Genehmigungen sowie eine bessere Einbindung der Infrastruktur in das Stromnetz.

Der Verkehrsminister betont die Notwendigkeit einer alltagstauglichen Lademöglichkeit an Orten wie dem Arbeitsplatz oder beim Einkaufen. Er verweist auf Förderprogramme für öffentlich zugängliche Ladepunkte sowie für Depots und Mehrparteienhäuser, da er gerade im urbanen Raum eine Herausforderung sieht. Hierfür stellt der Bund eine halbe Milliarde Euro bereit. „Wer laden will, muss auch laden können, und zwar da, wo er sich gerade befindet“, so Schnieder.

Hinsichtlich der CO₂-Emissionen fordert der Verkehrsminister realistische Übergangsfristen und marktfähige Lösungen. Besonders der Verordnungsvorschlag zur Dekarbonisierung von Unternehmensflotten gefällt ihm nicht. „Wir lehnen den Verordnungsvorschlag zur Dekarbonisierung von Unternehmensflotten ab. Wir sind gegen verbindliche Quoten.“

Das derzeit im Europaparlament beratene „Automotive Package“ (Automobilpaket) sieht vor, dass Neuwagenflotten ab 2035 zu 90 Prozent CO₂-frei sein müssen – eine Abkehr vom vorherigen Ziel von 100 Prozent. Zusätzliche Emissionen sollen durch Vorgaben für synthetische Kraftstoffe („E-Fuels“) und grünen Stahl ausgeglichen werden. Der Regelungsvorschlag für Unternehmensflotten ist ebenfalls Teil dieses Pakets.

VDIK-Präsidentin Imelda Labbé warnt vor der Beherrschbarkeit europäischer Vorgaben und fordert, weitere „Bürokratiemonster“ zu verhindern. Sie weist auf „sehr viele Materialauflagen“ hin, die Verwaltungen überfordern könnten. Manche Vorgaben seien nach heutiger Sicht aus europäischer Produktion nicht zu erfüllen oder nur zu Kosten, „die unsere Kunden im Sinne einer bezahlbaren Mobilität nicht darstellen können“.